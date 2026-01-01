Найдено 3 экскурсии в категории « Ангкор-Ват » в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа Увидеть храмы Малого круга и познакомиться с культурным наследием кхмеров времён расцвета империи Начало: У вашего отеля $230 за всё до 5 чел. Пешая 9 часов 3 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Древний Ангкор: жемчужины храмового комплекса Индивидуальная экскурсия по Ангкору - возможность увидеть главные храмы Камбоджи, узнать их историю и символизм. Утренний выезд для полного погружения $330 за всё до 8 чел. На машине 6 часов 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Храмы Ангкора Удивительное путешествие по сердцу кхмерской цивилизации - из Сиемреапа $270 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Сиема-Реапа

