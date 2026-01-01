Индивидуальная
до 5 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Увидеть храмы Малого круга и познакомиться с культурным наследием кхмеров времён расцвета империи
Начало: У вашего отеля
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Ангкор: жемчужины храмового комплекса
Индивидуальная экскурсия по Ангкору - возможность увидеть главные храмы Камбоджи, узнать их историю и символизм. Утренний выезд для полного погружения
29 янв в 05:30
30 янв в 05:30
$330 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Ангкора
Удивительное путешествие по сердцу кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Завтра в 08:00
29 янв в 06:00
$270 за всё до 4 чел.
