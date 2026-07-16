Ниагара — это и знаменитые водопады, и уютные городки, и винодельни, и смотровые площадки с удивительными видами, и одни из самых красивых дорог Онтарио. Я покажу вам этот красивый край, а по пути расскажу, как он стал одним из самых популярных мест Канады, какие события изменили его историю и как здесь стали делать айсвайн.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Переезд вдоль озера Онтарио (1,5–2 ч)

По дороге я расскажу о регионах Золотая подкова и Фруктовый пояс, которые известны своими садами и виноградниками. Сделаем остановки в самых живописных местах.

Город Ниагара-Фолс и водопады (2–3 ч)

Вы увидите водопад Подкова — самый мощный из Ниагарских. Прогуляетесь по набережной с видами на воду и район Клифтон-Хилл. Если пожелаете, мы отправимся в круиз, чтобы подойти почти вплотную к Подкове.

Остановимся у гигантского водоворота, где бурные воды реки закручиваются в огромную воронку. По желанию можно прокатиться над ним по канатной дороге.

Обед

Пообедаете в одном из ресторанов Ниагара-Фолс или на винодельне, где можно продегустировать напитки местного производства.

Город Ниагара-он-те-Лейк (1 ч)

Погуляете по бывшей первой столице Верхней Канады с уютными улочками, историческими домами и цветущими садами.

Обратная дорога в Торонто (1,5 ч)

Вернёмся по дороге, о которой Уинстон Черчилль говорил так: «самая прекрасная воскресная поездка в мире».

Организационные детали

Едем на минивэне, детские кресла по запросу.

Дополнительные расходы — по желанию: