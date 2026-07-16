Прокатиться по самым красивым дорогам Онтарио и увидеть Ниагару со всех сторон
Ниагара — это и знаменитые водопады, и уютные городки, и винодельни, и смотровые площадки с удивительными видами, и одни из самых красивых дорог Онтарио.
Я покажу вам этот красивый край, а по пути расскажу, как он стал одним из самых популярных мест Канады, какие события изменили его историю и как здесь стали делать айсвайн.
Описание экскурсии
Переезд вдоль озера Онтарио (1,5–2 ч)
По дороге я расскажу о регионах Золотая подкова и Фруктовый пояс, которые известны своими садами и виноградниками. Сделаем остановки в самых живописных местах.
Город Ниагара-Фолс и водопады (2–3 ч)
Вы увидите водопад Подкова — самый мощный из Ниагарских. Прогуляетесь по набережной с видами на воду и район Клифтон-Хилл. Если пожелаете, мы отправимся в круиз, чтобы подойти почти вплотную к Подкове.
Остановимся у гигантского водоворота, где бурные воды реки закручиваются в огромную воронку. По желанию можно прокатиться над ним по канатной дороге.
Обед
Пообедаете в одном из ресторанов Ниагара-Фолс или на винодельне, где можно продегустировать напитки местного производства.
Город Ниагара-он-те-Лейк (1 ч)
Погуляете по бывшей первой столице Верхней Канады с уютными улочками, историческими домами и цветущими садами.
Обратная дорога в Торонто (1,5 ч)
Вернёмся по дороге, о которой Уинстон Черчилль говорил так: «самая прекрасная воскресная поездка в мире».
Организационные детали
Едем на минивэне, детские кресла по запросу.
Дополнительные расходы — по желанию:
круиз — ~$39 за взрослого, ~$25 за ребёнка 3–12 лет, дети до 3 лет — бесплатно
канатная дорога над Ниагарским водоворотом — ~$20 за взрослого, ~$13 за ребёнка 3–12 лет, дети до 3 лет — бесплатно
обед — ~$42 за чел.
дегустация на винодельне — ~$14 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Торонто
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Торонто с 2000 года, а с 2012 года провожу пешеходные экскурсии на русском и английском языках. Я знакомлю гостей с произведениями паблик-арта, раскрываю тайны подземного города и создаю читать дальшеуменьшить
нестандартные маршруты, которые интересны даже местным жителям.
Кроме городских прогулок, предлагаю широкий выбор увлекательных однодневных поездок по Онтарио: от классики вроде Ниагарских водопадов и круиза по архипелагу Тысяча островов до камерных атмосферных городков на побережье озёр Эри и Гурон. В программу таких путешествий могут входить местные достопримечательности, фермы, музеи, винодельни и многое другое.
Мне нравится встречаться с путешественниками, делиться знаниями об истории, культуре и современной жизни региона, чтобы каждая поездка дарила яркие впечатления и помогала увидеть Торонто и Онтарио с новых сторон.
Входит в следующие категории Торонто
Похожие экскурсии на «К Ниагарским водопадам - из Торонто»