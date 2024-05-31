Семейные развлекательные экскурсии Торонто

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Торонто на русском языке, цены от $69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
Главные визитные карточки и история города за 2 часа
Начало: На Nathan Phillips Square
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$129 за всё до 10 чел.
На Ниагарские водопады из Торонто
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
На Ниагарские водопады из Торонто
Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню
Начало: ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
650 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Торонто
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Торонто
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 13:00
10 июня в 00:00
$69 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эллина
    31 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Ирина рассказала много про город и Канаду в целом, показала и порекомендовала много мест, куда сходить и что посмотреть. Большое спасибо Ирине и очень рекомендую!
  • А
    Анна-Мария
    28 апреля 2024
    На Ниагарские водопады из Торонто
    Спасибо огромное Ефиму за эту незабываемую поездку! Я много где была в мире, в том числе далеко не первая моя
    читать дальше

    экскурсия, но она была однозначно одной из лучших в моей жизни. У родителей экскурсионный опыт поменьше, но они тоже оказались в восторге и оценили очень высоко! Ефим рассказывает легко, речь структурирована и богата, слушать интересно, несмотря на исторический контекст. Сама поездка прекрасно выстроена, достаточно времени и на посмотреть, и на сувениры. К дегустациям изначально отнеслась скептически, был уже негативный опыт, но в итоге оказалось все очень классно (и вкусно), закупились алкоголем, хотя изначально не планировали даже)) Виды, конечно, потрясающие. Если есть сомнения ехать, то не сомневайтесь. Даже на фоне Гранд Каньона, Ниагарские водопады - это нечто фантастическое. Прогулка на кораблике максимально дополнила впечатления, хотя было холодно и мы довольно сильно промокли, несмотря на дождевики. Обед (в нашем случае скорее ужин) на винодельне был шикарным завершением дня - изысканный ресторан, очень вкусные блюда и вина, а в нашем случае еще и закат был красивым дополнением. Очень рады, что приехали в Канаду - явно недооценивали раньше эту страну. С удовольствием вернемся еще раз в страну, с не менее большим удовольствием вернемся к Ефиму на другие экскурсии. Спасибо! Это просто 10* из 10.

  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
    Экскурсия по Торонто была интересной и полезной. Ирина показала город и дала много ценных советов, куда еще можно пойти. Мы были с сыном 13 лет, понравилось обоим.
  • A
    Albina
    4 декабря 2022
    На Ниагарские водопады из Торонто
    Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌 Я на 9 месяце
    читать дальше

    беременности и переживала что устану и замёрзну в долгом туре НО поездка оказалась очень комфортной, на хором автомобиле, нас угостили чаем) я даже не устала, остались только приятные впечатления 😊😊 спасибо большое) будет ещё ездить с вами в интересные туры 🤞🇺🇦😉

    Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌
  • I
    Irina
    13 октября 2022
    На Ниагарские водопады из Торонто
    Великолепная экскурсия с гидом Ефим. Очень рекомендую. Мы были с детками 5 и 13 лет. Даже их удалось заинтересовать! Очень
    читать дальше

    не навязчивый формат. Было много интересной информации, но и свободное время тоже было, чтобы оглядеться и никуда не спешить. Спасибо гиду и команде Трипстер за рекомендацию! Путешествуйте с профессионалами с с удовольствием!

    Великолепная экскурсия с гидом Ефим. Очень рекомендую. Мы были с детками 5 и 13 лет. Даже

Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торонто
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
  2. На Ниагарские водопады из Торонто
  3. Выгодный трансфер в Торонто
Сколько стоит экскурсия по Торонто в июне 2024
Сейчас в Торонто в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 650. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Торонто (Канада 🇨🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 23 ⭐ отзыва, цены от $69. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Канады. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам