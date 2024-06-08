1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
«Здесь мы прогуляемся, рассматривая роскошные яхты шейхов, а затем переместимся в яркую Катарскую Венецию — этот уголок Италии с копией венецианского моста и яркими домиками тоже расположился на «жемчужном» острове»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
$438 за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
В мангровые леса Катара на каяках: розовые фламинго и Пурпурный остров
Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
28 июня в 06:00
$80 за человека
Круиз
4.5 часа
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Познакомиться с визитными карточками столицы Катара
Начало: В круизном порту Дохи
«Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров»
Расписание: во вторник в 12:30, в воскресенье в 11:00 и 11:15
14 июля в 11:00
16 июля в 12:30
$71 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгерим8 июня 2024Было красиво, мне понравилось
- ЕЕлена16 апреля 2024В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
- ИИрина25 марта 2024Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
- ЮЮлия16 марта 2024Спасибо Эльмире за экскурсию. Абсолютно влюбили нас в Катар! Обязательно приедем еще. Спасибо за вашу энергетику, за то, что так интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 71 до 438. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Водные экскурсии в Дохе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024