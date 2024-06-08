Экскурсии по воде в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Дохе на русском языке, цены от $71. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открываем Доху - город контрастов
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
51 отзыв
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
«Здесь мы прогуляемся, рассматривая роскошные яхты шейхов, а затем переместимся в яркую Катарскую Венецию — этот уголок Италии с копией венецианского моста и яркими домиками тоже расположился на «жемчужном» острове»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
$438 за всё до 4 чел.
В мангровые леса Катара на каяках
🚌 На автобусе
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
4 часа
10 отзывов
В мангровые леса Катара на каяках: розовые фламинго и Пурпурный остров
Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
28 июня в 06:00
$80 за человека
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
🚌 На автобусе
Круиз
4.5 часа
29 отзывов
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Познакомиться с визитными карточками столицы Катара
Начало: В круизном порту Дохи
«Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров»
Расписание: во вторник в 12:30, в воскресенье в 11:00 и 11:15
14 июля в 11:00
16 июля в 12:30
$71 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгерим
    8 июня 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Было красиво, мне понравилось
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
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    вопросы отвечала. Ну и выложив за экскурсию 438 баксов, хотелось бы местный чай карак и пирожок с сыром за 7 реалов (200 рублей) получить как угощение, раз уж вы хотите окунуть немножко в местную кухню. А так Доха и близлежащие городки замечательные.

  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
    Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
  • Ю
    Юлия
    16 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Спасибо Эльмире за экскурсию. Абсолютно влюбили нас в Катар! Обязательно приедем еще. Спасибо за вашу энергетику, за то, что так интересно
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    рассказали про быт и специфику страны, а главное с большой любовью. Ну а клиника соколов так вообще останется в памяти навечно 🤣

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Открываем Доху - город контрастов
  2. В мангровые леса Катара на каяках
  3. Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 71 до 438. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Водные экскурсии в Дохе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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