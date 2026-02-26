читать дальше уменьшить

рассказывает.



Информация подавалась легко и интересно, было много увлекательных деталей и историй.

Отдельное спасибо за индивидуальный подход – чувствовалось, что важно, чтобы всем было комфортно и интересно. ☺️



Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно. Уверена, что благодаря Валентине, мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы просто гуляли самостоятельно. Обязательно порекомендую друзьям и вернусь на другие экскурсии!



Спасибо за прекрасные эмоции и новые знания! 🌟