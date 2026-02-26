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Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня

Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Вы откроете для себя город, в котором удивительным образом сочетаются старина и современность. В Катаре можно ощутить и увидеть микс различных культур — арабской, индийской, азиатской, западной.

Вы пройдёте по лабиринтам аутентичного рынка, наслаждаясь вихрем ароматов, полюбуетесь небоскрёбами, погуляете по острову Жемчужина и узнаете секреты катарских женщин.
5
61 отзыв
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня

Описание экскурсии

  • Вы посетите аутентичный арабский рынок, посмотрите на верблюдов, соколов, арабских скакунов. Погуляете по улочкам-лабиринтам и насладитесь ароматом разнообразных специй, благовоний и парфюмов. Попробуете местную пряную кухню и кофе.
  • Побываете в арт-галерее и сделаете эффектные фото возле скульптуры Золотого пальца.
  • Проедете по улице Корниш и полюбуетесь небоскребами Вест-Бэя, финансового центра Дохи, который невероятно красиво освещается в вечернее время.
  • Заглянете в культурный хаб Дохи — этнографическую деревню Катара, где будете поражены величием Голубой и Золотой мечетей. Пройдёте по улице с наружным кондиционированием. Если любите шопинг, можно заглянуть в галерею Лафайет (культовый французский торговый центр) или же посидеть за чашечкой кофе в одном из уютных кафе.
  • В конце прогулки вы окажетесь на насыпном остров Жемчужина, прогуляетесь по набережной и сделаете фото на фоне люксовых яхт. Полюбуетесь маленькой Венецией и поднимитесь на «мостик вздохов».

Во время экскурсии вы узнаете, как эта маленькая, но богатая и с большими амбициями страна, стала такой, какой мы её знаем сейчас. Также я расскажу, что носят катарские женщины под паранджой, и открою любопытные факты из истории Катара.

Организационные детали

  • Экскурсию можно модифицировать, то есть изменить места посещения по вашему желанию
  • Билеты в музеи оплачиваются отдельно (50 реалей)
  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Toyota Rav 4, KIA Sorento или минивэне Maxus. Если вам нужно детское кресло, сообщите об этом заранее в переписке. В автомобилях есть питьевая вода
  • Возможно проведение экскурсии для компании от 7 до 14 человек. Подробности в переписке
  • Экскурсия для вас проведу я или другой гид из вашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле или у аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 750 туристов
Я представитель профессиональной и сплочённой команды гидов. Мы — лицензирование гиды в Катаре. С огромным удовольствием познакомим вас и историей, традициями, обычаями и достопримечательностями этой страны. Экскурсии проводим с интересом и индивидуальным подходом к путешественникам. Хотите получить незабываемые впечатления, море положительных эмоций и снимков? Тогда вам с нами по пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
2
3
2
1
Наталья
Большое спасибо гиду Наталье. Были в Катаре в феврале 2026 года. Очень хорошая ненапряжная экскурсия. Интересно рассказала без утомительных цифр и ненужных исторических дат. При этом рассказ получился содержательным и очень хорошо описал местные особенности жизни. Наталья на своей машине отвезла нас на все основные локации и вполне комфортно позволила нам получить впечатление о Катаре
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А
Спасибо Валентине за великолепную экскурсию! Не торопясь, чтобы прочувствовать весь местный колорит, мы поплутали по старым улочкам и увидели новые интереснейшие районы города. Особо хотелось отметить профессионализм гида и с
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точки зрения отбора достопримечательностей для осмотра (один соколиный госпиталь чего стоит), и с точки зрения подачи материала. Благодаря Валентине за сравнительно короткое время мы получили всестороннее представление о Дохе как арабской жемчужине. Рекомендую экскурсию, не пожалеете!

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Анна
Валентина - прекрасный гид, замечательный и приятный собеседник, заботливый организатор экскурсии ♥️ Учла все наши пожелания, постаралась сделать так, чтобы нашей семье с двумя детьми было комфортно и удобно!
Спасибо огромное за чудесное знакомство с Дохой! 😊
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И
Огромное спасибо Валентине! 👍

Хочу выразить огромную благодарность Валентине за увлекательную, познавательную и очень душевную экскурсию! Валентина настоящий профессионал своего дела – видно, что любит свою работу и страну, о которой
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рассказывает.

Информация подавалась легко и интересно, было много увлекательных деталей и историй.
Отдельное спасибо за индивидуальный подход – чувствовалось, что важно, чтобы всем было комфортно и интересно. ☺️

Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно. Уверена, что благодаря Валентине, мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы просто гуляли самостоятельно. Обязательно порекомендую друзьям и вернусь на другие экскурсии!

Спасибо за прекрасные эмоции и новые знания! 🌟

Огромное спасибо Валентине! 👍
Огромное спасибо Валентине! 👍
Огромное спасибо Валентине! 👍
Огромное спасибо Валентине! 👍
Огромное спасибо Валентине! 👍
Огромное спасибо Валентине! 👍
Огромное спасибо Валентине! 👍
Огромное спасибо Валентине! 👍+2
Огромное спасибо Валентине! 👍
Огромное спасибо Валентине! 👍
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О
2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале, показала самые живописные кварталы города, сделала нам отличные фото и видео! С Натальей нам
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было очень комфортно, она безумно приятный позитивный человек! Прекрасный рассказчик, чувствуется ее любовь к городу! Мы тоже влюбились в Доху, это прекрасный чистый и безопасный город. На рынке Наталья купила нам вкуснейшую халву с фисташками, показала конюшни с арабскими лошадьми, соколиный и верблюжий рынки. Наталья, спасибо вам огромное! Будем вспоминать вас и этот день в Дохе с ностальгией и теплотой.

2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале,
2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале,
2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале,
2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале,
2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале,
2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале,
2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале,
2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале,+2
2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале,
2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале,
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Е
Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве с новыми местами. Экскурсия очень понравилась: комфортно, информативно, с учетом пожеланий. Валентина погрузила нас
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в историю Катара и расцветающей Дохи. Мы посетили все самые знаковые места и достопримечательности в соответствии с описанием в программе и даже больше, вернулись в отель богатые впечатлениями. Валентина — уверенный водитель и приятный рассказчик, была нашим проводником в мир «жемчужного» прошлого Катара, его настоящего, связанного с ЧМ по футболу и не только. От души рекомендую!

Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве
Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве
Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве
Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве
Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве
Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве
Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве
Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве+2
Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве
Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве
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