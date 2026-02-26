Вы откроете для себя город, в котором удивительным образом сочетаются старина и современность. В Катаре можно ощутить и увидеть микс различных культур — арабской, индийской, азиатской, западной.
Вы пройдёте по лабиринтам аутентичного рынка, наслаждаясь вихрем ароматов, полюбуетесь небоскрёбами, погуляете по острову Жемчужина и узнаете секреты катарских женщин.
Вы пройдёте по лабиринтам аутентичного рынка, наслаждаясь вихрем ароматов, полюбуетесь небоскрёбами, погуляете по острову Жемчужина и узнаете секреты катарских женщин.
Описание экскурсии
- Вы посетите аутентичный арабский рынок, посмотрите на верблюдов, соколов, арабских скакунов. Погуляете по улочкам-лабиринтам и насладитесь ароматом разнообразных специй, благовоний и парфюмов. Попробуете местную пряную кухню и кофе.
- Побываете в арт-галерее и сделаете эффектные фото возле скульптуры Золотого пальца.
- Проедете по улице Корниш и полюбуетесь небоскребами Вест-Бэя, финансового центра Дохи, который невероятно красиво освещается в вечернее время.
- Заглянете в культурный хаб Дохи — этнографическую деревню Катара, где будете поражены величием Голубой и Золотой мечетей. Пройдёте по улице с наружным кондиционированием. Если любите шопинг, можно заглянуть в галерею Лафайет (культовый французский торговый центр) или же посидеть за чашечкой кофе в одном из уютных кафе.
- В конце прогулки вы окажетесь на насыпном остров Жемчужина, прогуляетесь по набережной и сделаете фото на фоне люксовых яхт. Полюбуетесь маленькой Венецией и поднимитесь на «мостик вздохов».
Во время экскурсии вы узнаете, как эта маленькая, но богатая и с большими амбициями страна, стала такой, какой мы её знаем сейчас. Также я расскажу, что носят катарские женщины под паранджой, и открою любопытные факты из истории Катара.
Организационные детали
- Экскурсию можно модифицировать, то есть изменить места посещения по вашему желанию
- Билеты в музеи оплачиваются отдельно (50 реалей)
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Toyota Rav 4, KIA Sorento или минивэне Maxus. Если вам нужно детское кресло, сообщите об этом заранее в переписке. В автомобилях есть питьевая вода
- Возможно проведение экскурсии для компании от 7 до 14 человек. Подробности в переписке
- Экскурсия для вас проведу я или другой гид из вашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле или у аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 750 туристов
Я представитель профессиональной и сплочённой команды гидов. Мы — лицензирование гиды в Катаре. С огромным удовольствием познакомим вас и историей, традициями, обычаями и достопримечательностями этой страны. Экскурсии проводим с интересом и индивидуальным подходом к путешественникам. Хотите получить незабываемые впечатления, море положительных эмоций и снимков? Тогда вам с нами по пути!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо гиду Наталье. Были в Катаре в феврале 2026 года. Очень хорошая ненапряжная экскурсия. Интересно рассказала без утомительных цифр и ненужных исторических дат. При этом рассказ получился содержательным и очень хорошо описал местные особенности жизни. Наталья на своей машине отвезла нас на все основные локации и вполне комфортно позволила нам получить впечатление о Катаре
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо Валентине за великолепную экскурсию! Не торопясь, чтобы прочувствовать весь местный колорит, мы поплутали по старым улочкам и увидели новые интереснейшие районы города. Особо хотелось отметить профессионализм гида и с
Вам был полезен этот отзыв?
Валентина - прекрасный гид, замечательный и приятный собеседник, заботливый организатор экскурсии ♥️ Учла все наши пожелания, постаралась сделать так, чтобы нашей семье с двумя детьми было комфортно и удобно!
Спасибо огромное за чудесное знакомство с Дохой! 😊
Спасибо огромное за чудесное знакомство с Дохой! 😊
Вам был полезен этот отзыв?
И
Огромное спасибо Валентине! 👍
Хочу выразить огромную благодарность Валентине за увлекательную, познавательную и очень душевную экскурсию! Валентина настоящий профессионал своего дела – видно, что любит свою работу и страну, о которой
Хочу выразить огромную благодарность Валентине за увлекательную, познавательную и очень душевную экскурсию! Валентина настоящий профессионал своего дела – видно, что любит свою работу и страну, о которой
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале, показала самые живописные кварталы города, сделала нам отличные фото и видео! С Натальей нам
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве с новыми местами. Экскурсия очень понравилась: комфортно, информативно, с учетом пожеланий. Валентина погрузила нас
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дохи
Похожие экскурсии на «Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня»
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от $344
$430 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Начало: У Музея ислламского искусства
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
14 авг в 15:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прошлое и будущее Катара - на обзорной экскурсии по Дохе
Погрузитесь в атмосферу Катара: от традиционного рынка Сук Вакиф до футуристического Люсаила. Контрасты прошлого и будущего в одном туре
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
от $450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Два лица Катара в Дохе: этническая деревня и современный квартал
Почувствуйте контрасты Дохи, посетив этническую деревню и современный квартал. Уникальная возможность увидеть культурное наследие и роскошь будущего
Завтра в 18:30
14 авг в 08:00
от $250 за всё до 6 чел.
от $320 за экскурсию