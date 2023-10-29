Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня

Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии

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Вы откроете для себя город, в котором удивительным образом сочетаются старина и современность. В Катаре можно ощутить и увидеть микс различных культур — арабской, индийской, азиатской, западной.

Вы пройдёте по лабиринтам аутентичного рынка, наслаждаясь вихрем ароматов, полюбуетесь небоскрёбами, погуляете по острову Жемчужина и узнаете секреты катарских женщин.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы посетите аутентичный арабский рынок, посмотрите на верблюдов, соколов, арабских скакунов. Погуляете по улочкам-лабиринтам и насладитесь ароматом разнообразных специй, благовоний и парфюмов. Попробуете местную пряную кухню и кофе.
  • Побываете в арт-галерее и сделаете эффектные фото возле скульптуры Золотого пальца.
  • Проедете по улице Корниш и полюбуетесь небоскребами Вест-Бэя, финансового центра Дохи, который невероятно красиво освещается в вечернее время.
  • Заглянете в культурный хаб Дохи — этнографическую деревню Катара, где будете поражены величием Голубой и Золотой мечетей. Пройдёте по улице с наружным кондиционированием. Если любите шопинг, можно заглянуть в галерею Лафайет (культовый французский торговый центр) или же посидеть за чашечкой кофе в одном из уютных кафе.
  • В конце прогулки вы окажетесь на насыпном остров Жемчужина, прогуляетесь по набережной и сделаете фото на фоне люксовых яхт. Полюбуетесь маленькой Венецией и поднимитесь на «мостик вздохов».

Во время экскурсии вы узнаете, как эта маленькая, но богатая и с большими амбициями страна, стала такой, какой мы её знаем сейчас. Также я расскажу, что носят катарские женщины под паранджой, и открою любопытные факты из истории Катара.

Организационные детали

  • Экскурсию можно модифицировать, то есть изменить места посещения по вашему желанию
  • Билеты в музеи оплачиваются отдельно (50 реалей)
  • Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol. Есть детское кресло и питьевая вода. Заберу вас от отеля или аэропорта и после экскурсии отвезу назад.
  • Также провожу групповые экскурсии для 11-12 человек на микроавтобусе. Стоимость — $50/чел. Для проведения экскурсии необходимо наличие 6 человек минимум.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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