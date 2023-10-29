Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Вы откроете для себя город, в котором удивительным образом сочетаются старина и современность. В Катаре можно ощутить и увидеть микс различных культур — арабской, индийской, азиатской, западной.
Вы пройдёте по лабиринтам аутентичного рынка, наслаждаясь вихрем ароматов, полюбуетесь небоскрёбами, погуляете по острову Жемчужина и узнаете секреты катарских женщин.
Вы пройдёте по лабиринтам аутентичного рынка, наслаждаясь вихрем ароматов, полюбуетесь небоскрёбами, погуляете по острову Жемчужина и узнаете секреты катарских женщин.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы посетите аутентичный арабский рынок, посмотрите на верблюдов, соколов, арабских скакунов. Погуляете по улочкам-лабиринтам и насладитесь ароматом разнообразных специй, благовоний и парфюмов. Попробуете местную пряную кухню и кофе.
- Побываете в арт-галерее и сделаете эффектные фото возле скульптуры Золотого пальца.
- Проедете по улице Корниш и полюбуетесь небоскребами Вест-Бэя, финансового центра Дохи, который невероятно красиво освещается в вечернее время.
- Заглянете в культурный хаб Дохи — этнографическую деревню Катара, где будете поражены величием Голубой и Золотой мечетей. Пройдёте по улице с наружным кондиционированием. Если любите шопинг, можно заглянуть в галерею Лафайет (культовый французский торговый центр) или же посидеть за чашечкой кофе в одном из уютных кафе.
- В конце прогулки вы окажетесь на насыпном остров Жемчужина, прогуляетесь по набережной и сделаете фото на фоне люксовых яхт. Полюбуетесь маленькой Венецией и поднимитесь на «мостик вздохов».
Во время экскурсии вы узнаете, как эта маленькая, но богатая и с большими амбициями страна, стала такой, какой мы её знаем сейчас. Также я расскажу, что носят катарские женщины под паранджой, и открою любопытные факты из истории Катара.
Организационные детали
- Экскурсию можно модифицировать, то есть изменить места посещения по вашему желанию
- Билеты в музеи оплачиваются отдельно (50 реалей)
- Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol. Есть детское кресло и питьевая вода. Заберу вас от отеля или аэропорта и после экскурсии отвезу назад.
- Также провожу групповые экскурсии для 11-12 человек на микроавтобусе. Стоимость — $50/чел. Для проведения экскурсии необходимо наличие 6 человек минимум.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Дохе
Здравствуйте. Я Валентина, профессиональный гид в Катаре. Активная, общительная. В Катаре проживаю больше 20 лет. Хорошо знаю обычаи и традиции Катара. Провожу экскурсии, так как получаю удовольствие от общения, также мне интересно знакомиться с новыми людьми и делиться информацией о Катаре. Я с удовольствием познакомлю вас с Катаром, его историей и основными достопримечательностями Катара. Свои экскурсии провожу с интересом и индивидуальным подходом к путешественникам.
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