Валентина — ваш гид в Дохе

Здравствуйте. Я Валентина, профессиональный гид в Катаре. Активная, общительная. В Катаре проживаю больше 20 лет. Хорошо знаю обычаи и традиции Катара. Провожу экскурсии, так как получаю удовольствие от общения, также мне интересно знакомиться с новыми людьми и делиться информацией о Катаре. Я с удовольствием познакомлю вас с Катаром, его историей и основными достопримечательностями Катара. Свои экскурсии провожу с интересом и индивидуальным подходом к путешественникам.

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