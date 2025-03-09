Путешествие на джипе по пустыне Катара - это возможность увидеть захватывающие виды и испытать прилив адреналина. Маршрут начинается с трансфера от отеля или аэропорта и продолжается по песчаным дюнам. В
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🚙 Путешествие на джипе по дюнам
- 📸 Фотостопы с потрясающими видами
- 🌊 Посещение Хор-аль-Удейд
- ☕ Чаепитие у костра на закате
- 🏜 Возможность катания на квадроциклах
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Хор-аль-Удейд
Описание фото-прогулки
- Мы заберём вас от вашего отеля или из аэропорта и довезём до места начала сафари.
- Отправимся бороздить пески пустыни.
- Сделаем фотостоп на дюне, с которой открывается чудесный вид на «море».
- Остановимся у «внутреннего моря», Хор-аль-Удейд.
- Устроим чаепитие у костра на закате.
Организационные детали
- С вами будет англоговорящий водитель.
- По запросу организуем сопровождение русскоговорящего гида, а также катание на квадроциклах или багги, детали уточняйте в переписке.
- За доплату можно продлить время чаепития.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 467 туристов
Добро пожаловать в Катар! Меня зовут Валентина и я представитель профессиональной и сплоченной команды гидов. Мы — лицензирование гиды в Катаре и с огромным удовольствием познакомим вас и историей, традициями и обычаями и достопримечательностями этой стран. Экскурсии проводим с интересом и индивидуальным подходом к путешественникам. Хотите получить незабываемые впечатления, море положительных эмоций и снимков? Тогда вам с нами по пути!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
9 мар 2025
Прекрасная экскурсия, очень много интересных деталей, супер покатушки)
Д
Дарья
16 фев 2025
Брали экскурсию по пустыне на джипе! Валентина встретила нас около терминала. Это было потрясающее путешествие. Наш водитель Халид отлично прокатил нас. Мы получили массу положительных эмоций, экстрима и драйва👌 Организация экскурсии очень продуманная, комфортная. Увозим с собой кучу классных воспоминаний.
Похожие экскурсии из Дохи
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дохе: катание на верблюде, джип-сафари и солёное озеро
Отдохните от городской суеты Дохи и отправьтесь на джип-сафари по пустыне. Вас ждут золотые дюны, катание на верблюдах и незабываемые виды
Начало: У вашего отеля в пределах Дохи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: сафари-тур по пустыне
Погрузитесь в мир захватывающих приключений в пустыне Месаид. Вас ждут дюны, внутреннее море и экстремальные развлечения на свежем воздухе
Сегодня в 05:30
Завтра в 03:30
$300 за всё до 6 чел.
-
10%
Водная прогулка
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
Индивидуальная водная прогулка в Дохе: насладитесь видами Персидского залива и достопримечательностями с комфортабельной мини-яхты
Начало: В Старом порту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$497
$552 за всё до 9 чел.