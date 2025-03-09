Валентина — ваша команда гидов в Дохе

Провели экскурсии для 467 туристов

Добро пожаловать в Катар! Меня зовут Валентина и я представитель профессиональной и сплоченной команды гидов. Мы — лицензирование гиды в Катаре и с огромным удовольствием познакомим вас и историей, традициями и обычаями и достопримечательностями этой стран. Экскурсии проводим с интересом и индивидуальным подходом к путешественникам. Хотите получить незабываемые впечатления, море положительных эмоций и снимков? Тогда вам с нами по пути!