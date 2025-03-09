По пустыне - на джипе

Насладитесь адреналином и спокойствием пустыни, путешествуя на джипе по дюнам и отдыхая у Хор-аль-Удейд. Закончите день чаепитием у костра
Путешествие на джипе по пустыне Катара - это возможность увидеть захватывающие виды и испытать прилив адреналина. Маршрут начинается с трансфера от отеля или аэропорта и продолжается по песчаным дюнам. В
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программе предусмотрены остановки для фото на фоне дюн и у «внутреннего моря» Хор-аль-Удейд. Завершение прогулки - чаепитие у костра на закате. Водитель говорит по-английски, возможен русскоговорящий гид. Дополнительно можно заказать катание на квадроциклах или багги

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 🚙 Путешествие на джипе по дюнам
  • 📸 Фотостопы с потрясающими видами
  • 🌊 Посещение Хор-аль-Удейд
  • ☕ Чаепитие у костра на закате
  • 🏜 Возможность катания на квадроциклах
По пустыне - на джипе
По пустыне - на джипе
По пустыне - на джипе
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Хор-аль-Удейд

Описание фото-прогулки

  • Мы заберём вас от вашего отеля или из аэропорта и довезём до места начала сафари.
  • Отправимся бороздить пески пустыни.
  • Сделаем фотостоп на дюне, с которой открывается чудесный вид на «море».
  • Остановимся у «внутреннего моря», Хор-аль-Удейд.
  • Устроим чаепитие у костра на закате.

Организационные детали

  • С вами будет англоговорящий водитель.
  • По запросу организуем сопровождение русскоговорящего гида, а также катание на квадроциклах или багги, детали уточняйте в переписке.
  • За доплату можно продлить время чаепития.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
9 мар 2025
Прекрасная экскурсия, очень много интересных деталей, супер покатушки)
Д
16 фев 2025
Брали экскурсию по пустыне на джипе! Валентина встретила нас около терминала. Это было потрясающее путешествие. Наш водитель Халид отлично прокатил нас. Мы получили массу положительных эмоций, экстрима и драйва👌 Организация экскурсии очень продуманная, комфортная. Увозим с собой кучу классных воспоминаний.

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