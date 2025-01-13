Погружение в Доху начинается с изучения её небоскрёбов, символизирующих постмодернизм. Затем экскурсия ведёт в древнюю гавань с лодками дау, сохранившими первозданный вид. Культурный центр города удивит самобытными улочками и монументами.
Искусственный остров Пёрл поражает роскошью, а традиционный рынок Сук Вакиф позволяет ощутить дух Ближнего Востока. Узнайте о гражданстве Катара, безопасности страны и инновациях в верблюжьих гонках
Искусственный остров Пёрл поражает роскошью, а традиционный рынок Сук Вакиф позволяет ощутить дух Ближнего Востока. Узнайте о гражданстве Катара, безопасности страны и инновациях в верблюжьих гонках
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Узнайте о постмодернизме в архитектуре
- 🚤 Посетите древнюю гавань с лодками дау
- 🎭 Исследуйте культурный центр с театром и оперой
- 🏝️ Погрузитесь в роскошь на острове Пёрл
- 🛍️ Ощутите колорит на рынке Сук Вакиф
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Небоскрёбы Дохи
- Древняя гавань
- Культурный центр
- Пёрл
- Сук Вакиф
Описание экскурсии
- Самые интересные небоскрёбы. Рассматривая высотки, вы узнаете всё о постмодернизме в Катаре.
- Древнейшая рыбацкая гавань, где есть лодки дау, сохранившие первозданный вид.
- Культурный центр города. Самобытные улочки, необычные монументы, театр, опера, золотая мечеть и даже Колизей — это лишь несколько штрихов к общему портрету такой многогранной страны.
- Пёрл (искусственный остров). Это место просто пропитано роскошью!
- Традиционный рынок Сук Вакиф в Старом городе. Здесь можно в полной мере прочувствовать колорит Ближнего Востока. Побродить по узким улочкам с запахом сладких восточных духов и ароматных специй, попробовать традиционные блюда, поглазеть на охотничьих соколов, верблюдов и на арабских скакунов.
Вы узнаете:
- Есть ли у вас шанс получить гражданство Катара и какие привилегии у местных жителей.
- Почему Катар — одна из самых безопасных стран мира.
- Как в верблюжьих гонках используют роботов.
- Какие архитектурные решения принимались при строительстве небоскрёбов.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле или микроавтобусе — в зависимости от количества человек.
- Отдельно по желанию оплачиваются сувениры.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акгуль — Организатор в Дохе
Провела экскурсии для 49 туристов
Я родилась в Казахстане и получила магистерскую степень в Англии. Последние 10 лет живу в Катаре вместе со своей семьёй. Веду самый большой блог на русском о Катаре. Если выЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
13 янв 2025
Экскурсия очень понравилась, места выбраны интересные, так же как и хорошие фотографические локации.
Акгуль хороший собеседник и рассказчик.
Рекомендую данную экскурсию
Акгуль хороший собеседник и рассказчик.
Рекомендую данную экскурсию
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