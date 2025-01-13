Акгуль — Организатор в Дохе

Провела экскурсии для 49 туристов

читать дальше ищете не только лицензированного гида с большим опытом, но и приятного собеседника, позитивного и жизнерадостного человека, то я и гиды моего агентства — ваш идеальный выбор. Наша цель — сделать каждое путешествие незабываемым и наполненным яркими впечатлениями.

Я родилась в Казахстане и получила магистерскую степень в Англии. Последние 10 лет живу в Катаре вместе со своей семьёй. Веду самый большой блог на русском о Катаре. Если вы