Круизы и туры по воде в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Дохе на русском языке, цены от $78, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
На яхте
3 часа
-
10%
1 отзыв
Водная прогулка
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
Индивидуальная водная прогулка в Дохе: насладитесь видами Персидского залива и достопримечательностями с комфортабельной мини-яхты
Начало: В Старом порту
«новый круизный порт с красочными домиками»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
$497$552 за всё до 9 чел.
Водная экскурсия вокруг вечерней Дохи
2 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Водная экскурсия вокруг вечерней Дохи
Вечерняя прогулка на лодке вокруг Дохи позволит увидеть город с новой стороны. Погрузитесь в атмосферу и узнайте, как Катар стал богатейшей страной
Начало: У Олд порта BoxPark
«Мы отправимся на прогулку от пристани для яхт «Ритц-Карлтон» и пройдём мимо знаковых достопримечательностей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$289 за всё до 5 чел.
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу
Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу
Начало: В старом порту Дохи
«круизный порт Мина Дистрикт с разноцветными домиками»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$78 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 апреля 2025
    Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
    Шикарная экскурсия! Анна великолепно организовала и провела экскурсию по Катару, отличный язык, великолепная подача материала, внимательный экскурсовод! Были приятные и неожиданные сюрпризы. Спасибо большое! Гости из Санкт-Петербурга
  • Е
    Елена
    30 марта 2025
    Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
    Экскурсия прекрасная! Все комфортно, основные достопримечательности. Никакого навязывания доп услуг. Анна очень приятная женщина, с радостью делится своими знаниями о стране. Очень рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2025
    Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
    Как и указано, удобный формат экскурсии для круизных путешественников. Предоставлен максимум информации до экскурсии, как найти экскурсовода в порту, во
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    сколько встреча, все организационные вопросы. Посмотрели все интересные места в Дохе, услышали много интересной информации о городе, Анна готова к общению и ответит на любые вопросы, за что ей огромное спасибо! В автобусе есть питьевая вода в бутылочках и wi-fi. Рекомендую!

  • М
    Маргарита
    22 марта 2025
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Экскурсия хорошая, Альбина рассказала много интересного, побывали на многих локациях. И самое классное, что то ли из-за дождика, то ли из-за рамадана народу практически нигде не было. Альбина помогла сделать фото ❤️Насыщенная программа. Очень удобно для тех кто с лайнера.
    Экскурсия хорошая, Альбина рассказала много интересного, побывали на многих локациях. И самое классное, что то лиЭкскурсия хорошая, Альбина рассказала много интересного, побывали на многих локациях. И самое классное, что то лиЭкскурсия хорошая, Альбина рассказала много интересного, побывали на многих локациях. И самое классное, что то лиЭкскурсия хорошая, Альбина рассказала много интересного, побывали на многих локациях. И самое классное, что то лиЭкскурсия хорошая, Альбина рассказала много интересного, побывали на многих локациях. И самое классное, что то лиЭкскурсия хорошая, Альбина рассказала много интересного, побывали на многих локациях. И самое классное, что то ли
  • А
    Александр
    18 марта 2025
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Спасибо большое Альбине за экскурсию! Страна очень понравилась, экскурсия пролегала по основным достопримечательностям, которые хотелось увидеть. Отдельная благодарность за остановку
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    на фотостоп у Национального музея. Совет круизным путешественникам: выйти пораньше и прогуляться по Mina District (см. фото с разноцветными домами), находится в 10 минутах от лайнера, очень красочные локации для фото, да и просто глазу приятно.

    Спасибо большое Альбине за экскурсию! Страна очень понравилась, экскурсия пролегала по основным достопримечательностям, которые хотелось увидетьСпасибо большое Альбине за экскурсию! Страна очень понравилась, экскурсия пролегала по основным достопримечательностям, которые хотелось увидетьСпасибо большое Альбине за экскурсию! Страна очень понравилась, экскурсия пролегала по основным достопримечательностям, которые хотелось увидетьСпасибо большое Альбине за экскурсию! Страна очень понравилась, экскурсия пролегала по основным достопримечательностям, которые хотелось увидетьСпасибо большое Альбине за экскурсию! Страна очень понравилась, экскурсия пролегала по основным достопримечательностям, которые хотелось увидеть
  • К
    Кристина
    13 марта 2025
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Спасибо Альбине за экскурсию! Было интересно и очень насыщенно, кажется, посмотрели всю Доху и даже чуть больше. Небольшая группа, что очень
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    удобно, гид отвечает на все доп вопросы про жизнь в Катаре (не стесняйтесь спрашивать!). Много точек для фотографирования, времени также достаточно. Мы остались довольны, много нового узнали и увидели. Рекомендую.

  • О
    Оля
    21 января 2025
    Водная экскурсия вокруг вечерней Дохи
    Мы у Нурбека заказали две экскурсии, первый багги на пустыне и вторая тур на лодке по ночному городу. Доха ночью изумительно красивая. Нурба спасибо за алкоголь:)
    Мы у Нурбека заказали две экскурсии, первый багги на пустыне и вторая тур на лодке по ночному городу
  • Е
    Евгения
    6 января 2025
    На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
    Отличная прогулка на яхте по времени все устроило, тихая и спокойная прогулка проехали по всем основным локациям, включили свою музыку, брали к вечеру увидели шикарный закат, как город светился весь огнями, вообщем остались в восторге!!!
    Отличная прогулка на яхте по времени все устроило, тихая и спокойная прогулка проехали по всем основнымОтличная прогулка на яхте по времени все устроило, тихая и спокойная прогулка проехали по всем основным

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
  2. Водная экскурсия вокруг вечерней Дохи
  3. Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2025
Сейчас в Дохе в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 497 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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