Д Дмитрий Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников) Шикарная экскурсия! Анна великолепно организовала и провела экскурсию по Катару, отличный язык, великолепная подача материала, внимательный экскурсовод! Были приятные и неожиданные сюрпризы. Спасибо большое! Гости из Санкт-Петербурга

Е Елена Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников) Экскурсия прекрасная! Все комфортно, основные достопримечательности. Никакого навязывания доп услуг. Анна очень приятная женщина, с радостью делится своими знаниями о стране. Очень рекомендую!

Ю Юлия Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников) читать дальше сколько встреча, все организационные вопросы. Посмотрели все интересные места в Дохе, услышали много интересной информации о городе, Анна готова к общению и ответит на любые вопросы, за что ей огромное спасибо! В автобусе есть питьевая вода в бутылочках и wi-fi. Рекомендую! Как и указано, удобный формат экскурсии для круизных путешественников. Предоставлен максимум информации до экскурсии, как найти экскурсовода в порту, во

М Маргарита Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров) Экскурсия хорошая, Альбина рассказала много интересного, побывали на многих локациях. И самое классное, что то ли из-за дождика, то ли из-за рамадана народу практически нигде не было. Альбина помогла сделать фото ❤️Насыщенная программа. Очень удобно для тех кто с лайнера.

А Александр Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров) читать дальше на фотостоп у Национального музея. Совет круизным путешественникам: выйти пораньше и прогуляться по Mina District (см. фото с разноцветными домами), находится в 10 минутах от лайнера, очень красочные локации для фото, да и просто глазу приятно. Спасибо большое Альбине за экскурсию! Страна очень понравилась, экскурсия пролегала по основным достопримечательностям, которые хотелось увидеть. Отдельная благодарность за остановку

К Кристина Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров) читать дальше удобно, гид отвечает на все доп вопросы про жизнь в Катаре (не стесняйтесь спрашивать!). Много точек для фотографирования, времени также достаточно. Мы остались довольны, много нового узнали и увидели. Рекомендую. Спасибо Альбине за экскурсию! Было интересно и очень насыщенно, кажется, посмотрели всю Доху и даже чуть больше. Небольшая группа, что очень

О Оля Водная экскурсия вокруг вечерней Дохи Мы у Нурбека заказали две экскурсии, первый багги на пустыне и вторая тур на лодке по ночному городу. Доха ночью изумительно красивая. Нурба спасибо за алкоголь:)