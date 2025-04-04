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Водная прогулка
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
Индивидуальная водная прогулка в Дохе: насладитесь видами Персидского залива и достопримечательностями с комфортабельной мини-яхты
Начало: В Старом порту
«новый круизный порт с красочными домиками»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
$497
$552 за всё до 9 чел.
Водная прогулка
Водная экскурсия вокруг вечерней Дохи
Вечерняя прогулка на лодке вокруг Дохи позволит увидеть город с новой стороны. Погрузитесь в атмосферу и узнайте, как Катар стал богатейшей страной
Начало: У Олд порта BoxPark
«Мы отправимся на прогулку от пристани для яхт «Ритц-Карлтон» и пройдём мимо знаковых достопримечательностей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$289 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу
Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу
Начало: В старом порту Дохи
«круизный порт Мина Дистрикт с разноцветными домиками»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$78 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 апреля 2025Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)Шикарная экскурсия! Анна великолепно организовала и провела экскурсию по Катару, отличный язык, великолепная подача материала, внимательный экскурсовод! Были приятные и неожиданные сюрпризы. Спасибо большое! Гости из Санкт-Петербурга
- ЕЕлена30 марта 2025Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)Экскурсия прекрасная! Все комфортно, основные достопримечательности. Никакого навязывания доп услуг. Анна очень приятная женщина, с радостью делится своими знаниями о стране. Очень рекомендую!
- ЮЮлия24 марта 2025Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)Как и указано, удобный формат экскурсии для круизных путешественников. Предоставлен максимум информации до экскурсии, как найти экскурсовода в порту, во
- ММаргарита22 марта 2025Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)Экскурсия хорошая, Альбина рассказала много интересного, побывали на многих локациях. И самое классное, что то ли из-за дождика, то ли из-за рамадана народу практически нигде не было. Альбина помогла сделать фото ❤️Насыщенная программа. Очень удобно для тех кто с лайнера.
- ААлександр18 марта 2025Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)Спасибо большое Альбине за экскурсию! Страна очень понравилась, экскурсия пролегала по основным достопримечательностям, которые хотелось увидеть. Отдельная благодарность за остановку
- ККристина13 марта 2025Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)Спасибо Альбине за экскурсию! Было интересно и очень насыщенно, кажется, посмотрели всю Доху и даже чуть больше. Небольшая группа, что очень
- ООля21 января 2025Мы у Нурбека заказали две экскурсии, первый багги на пустыне и вторая тур на лодке по ночному городу. Доха ночью изумительно красивая. Нурба спасибо за алкоголь:)
- ЕЕвгения6 января 2025Отличная прогулка на яхте по времени все устроило, тихая и спокойная прогулка проехали по всем основным локациям, включили свою музыку, брали к вечеру увидели шикарный закат, как город светился весь огнями, вообщем остались в восторге!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2025
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