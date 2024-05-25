Отправьтесь в круиз на традиционном арабском доу по Персидскому заливу. Полюбуйтесь потрясающими видами самых знаковых достопримечательностей Дохи с воды.
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание круизаПоднимитесь на борт аутентичного арабского судна Dhow и отправьтесь в завораживающий 1-часовой круиз на закате/вечере по спокойным водам Персидского залива. Когда солнце опустится за горизонт, исследуйте самые знаковые достопримечательности Дохи, включая Корниш, Культурную деревню Катара, Жемчужину Катара и Бокс Парк - место встречи участников тура. За каждым поворотом открывается новый вид, каждая достопримечательность рассказывает о культуре и наследии, и все это в то время, когда Вы отдыхаете в комфорте этого традиционного деревянного судна. Неважно, отдыхаете ли Вы с друзьями или плывете в одиночку, этот круиз обещает незабываемые впечатления, где каждый момент - это праздник красоты и морского очарования Дохи. Маршрут круиза выглядит следующим образом: Box Park, Corniche, Katara Cultural Village, The Pearl - Qatar и обратно в Box Park. Важная информация: Алкоголь запрещен к проносу на судно. Прибудьте на место встречи за 15 минут до начала. Тур не подходит для беременных, людей в инвалидных креслах и людей, склонных к морской болезни.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Бутилированная вода в авто
- Круиз на традиционной лодке дау
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Трансфер из районов Ар-Райян, Эль-Вакра, аэропорт, Эд-Доха, Эд-Дайиан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Алкоголь запрещен к проносу на судно
- Прибудьте на место встречи за 15 минут до начала
- Тур не подходит для беременных, людей в инвалидных креслах и людей, склонных к морской болезни
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
25 мая 2024
В
Виктория
24 мая 2024
спасибо, все прошло замечательно! приедем в следующий раз снова
Н
Надежда
24 мая 2024
