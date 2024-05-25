Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в круиз на традиционном арабском доу по Персидскому заливу. Полюбуйтесь потрясающими видами самых знаковых достопримечательностей Дохи с воды. 5 3 отзыва

Описание круиза Поднимитесь на борт аутентичного арабского судна Dhow и отправьтесь в завораживающий 1-часовой круиз на закате/вечере по спокойным водам Персидского залива. Когда солнце опустится за горизонт, исследуйте самые знаковые достопримечательности Дохи, включая Корниш, Культурную деревню Катара, Жемчужину Катара и Бокс Парк - место встречи участников тура. За каждым поворотом открывается новый вид, каждая достопримечательность рассказывает о культуре и наследии, и все это в то время, когда Вы отдыхаете в комфорте этого традиционного деревянного судна. Неважно, отдыхаете ли Вы с друзьями или плывете в одиночку, этот круиз обещает незабываемые впечатления, где каждый момент - это праздник красоты и морского очарования Дохи. Маршрут круиза выглядит следующим образом: Box Park, Corniche, Katara Cultural Village, The Pearl - Qatar и обратно в Box Park. Важная информация: Алкоголь запрещен к проносу на судно. Прибудьте на место встречи за 15 минут до начала. Тур не подходит для беременных, людей в инвалидных креслах и людей, склонных к морской болезни.

Что включено Трансфер из отеля и обратно

Бутилированная вода в авто

Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Трансфер из районов Ар-Райян, Эль-Вакра, аэропорт, Эд-Доха, Эд-Дайиан Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек. Важная информация Алкоголь запрещен к проносу на судно

Прибудьте на место встречи за 15 минут до начала

Тур не подходит для беременных, людей в инвалидных креслах и людей, склонных к морской болезни