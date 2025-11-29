Мои заказы

Прогулки и экскурсии на лодке в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Дохе на русском языке, цены от $47. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечерний круиз на традиционной лодке дау по гавани Дохи
1 час
7 отзывов
Круиз
Начало: Doha, Музей исламского искусства
Завтра в 17:00
30 ноя в 17:00
$47 за человека
Круиз по Персидскому заливу на традиционной лодке дау (с трансфером)
2 часа
3 отзыва
Круиз
Начало: Трансфер из районов Ар-Райян, Эль-Вакра, аэропорт,...
Завтра в 15:00
30 ноя в 15:00
$64 за человека
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
2 часа
Водная прогулка
Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу
Начало: В старом порту Дохи
«Приглашаем прокатиться по Персидскому заливу на двухпалубной деревянной лодке «доу», оборудованной комфортными диванами»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$78 за человека

