Круиз
Вечерний круиз на традиционной лодке дау по гавани Дохи
Начало: Doha, Музей исламского искусства
Завтра в 17:00
30 ноя в 17:00
$47 за человека
Круиз
Круиз по Персидскому заливу на традиционной лодке дау (с трансфером)
Начало: Трансфер из районов Ар-Райян, Эль-Вакра, аэропорт,...
Завтра в 15:00
30 ноя в 15:00
$64 за человека
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу
Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу
Начало: В старом порту Дохи
«Приглашаем прокатиться по Персидскому заливу на двухпалубной деревянной лодке «доу», оборудованной комфортными диванами»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$78 за человека
