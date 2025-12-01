Вы познакомитесь с самым технологичным районом столицы и почувствуете ритм традиционного Катара на старинном рынке. Рассмотрите уникальную «Розу пустыни» и прогуляетесь по Мина Дистрикту. А ещё полюбуетесь контрастом старого города и современных небоскрёбов с лодки доу.

Описание водной прогулки

Мшариб — город будущего

Прогулка по самому умному и экологичному району Дохи. Вы увидите, как традиционные элементы катарской архитектуры переосмыслены через современные технологии и материалы.

Оживлённый Сук Вакиф

Здесь вы ощутите атмосферу старинного восточного базара и узнаете, как он формировался. Посетите соколиный рынок, конюшни арабских скакунов и верблюжий двор.

Национальный музей Катара — «Роза пустыни»

Остановимся у одного из самых необычных зданий региона. Вы рассмотрите архитектуру музея и сделаете яркие фото.

Мина Дистрикт и Старый порт

Полюбуетесь яркими средиземноморскими фасадами и живописной гаванью.

Морская прогулка на лодке «Доу» (30 мин)

С воды откроется лучший вид на финансовый район West Bay с его небоскрёбами, Музей исламского искусства, Национальный музей Катара и стадион «974», построенный из грузовых контейнеров.

Организационные детали

Между локациями мы перемещаемся на комфортабельном автомобиле, во время остановок ходим пешком, а в конце экскурсии отправимся на прогулку по Персидскому заливу на традиционной лодке доу

Прогулка на лодке включена в стоимость экскурсии. Лодка лицензирована и оборудована спасательными жилетами. Перед отплытием проходит инструктаж по технике безопасности

Для посещения рынка Сук-Вакиф выбирайте одежду, закрывающую плечи, декольте и колени

Если вы хотите приобрести конкретные сувениры — напишите об этом заранее, мы включим в маршрут нужные вам торговые точки

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

