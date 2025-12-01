Вы познакомитесь с самым технологичным районом столицы и почувствуете ритм традиционного Катара на старинном рынке. Рассмотрите уникальную «Розу пустыни» и прогуляетесь по Мина Дистрикту. А ещё полюбуетесь контрастом старого города и современных небоскрёбов с лодки доу.
Описание водной прогулки
Мшариб — город будущего
Прогулка по самому умному и экологичному району Дохи. Вы увидите, как традиционные элементы катарской архитектуры переосмыслены через современные технологии и материалы.
Оживлённый Сук Вакиф
Здесь вы ощутите атмосферу старинного восточного базара и узнаете, как он формировался. Посетите соколиный рынок, конюшни арабских скакунов и верблюжий двор.
Национальный музей Катара — «Роза пустыни»
Остановимся у одного из самых необычных зданий региона. Вы рассмотрите архитектуру музея и сделаете яркие фото.
Мина Дистрикт и Старый порт
Полюбуетесь яркими средиземноморскими фасадами и живописной гаванью.
Морская прогулка на лодке «Доу» (30 мин)
С воды откроется лучший вид на финансовый район West Bay с его небоскрёбами, Музей исламского искусства, Национальный музей Катара и стадион «974», построенный из грузовых контейнеров.
Организационные детали
- Между локациями мы перемещаемся на комфортабельном автомобиле, во время остановок ходим пешком, а в конце экскурсии отправимся на прогулку по Персидскому заливу на традиционной лодке доу
- Прогулка на лодке включена в стоимость экскурсии. Лодка лицензирована и оборудована спасательными жилетами. Перед отплытием проходит инструктаж по технике безопасности
- Для посещения рынка Сук-Вакиф выбирайте одежду, закрывающую плечи, декольте и колени
- Если вы хотите приобрести конкретные сувениры — напишите об этом заранее, мы включим в маршрут нужные вам торговые точки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание
- Рекомендуем вам самостоятельно оформить туристическую страховку
- Мы можем отменить поездку или перенести её из-за неблагоприятных погодных условий или в связи с запретом на морские активности по указанию государства и береговой охраны
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У рынка Сук Вакиф
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1663 туристов
Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и за
