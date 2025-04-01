Мои заказы

Доха по суше и воде

Погрузитесь в атмосферу Дохи, изучая её культурные и исторические достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Доха, столица Катара, предлагает уникальное сочетание традиций и современности.

Гости могут прогуляться по Старому городу, исследовать арабские базары и посетить современные районы.

Впечатляющие виды на город открываются с набережной Корниш, а поездка на традиционной лодке доу по Персидскому заливу станет ярким завершением экскурсии.

Комфортабельный транспорт и гибкий маршрут делают это путешествие идеальным выбором для всех, кто хочет глубже понять культуру Катара
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная архитектура и традиции
  • 🚤 Прогулка на лодке доу
  • 🏛 Посещение старинных и современных районов
  • 🕌 Знакомство с культурой и историей
  • 🛍 Шопинг в роскошных торговых центрах
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Национальный музей Катара
  • Площадь 119 флагов
  • Район Мина Дистрикт
  • Музей исламского искусства
  • Район Мушериб
  • Набережная Корниш
  • Мечеть имама Ибрагима Абдул Ваххаба
  • Торговый центр Аль Хазм
  • Мечеть Эдюкейшен Сити
  • Стадион «Халифа»
  • Торговый центр Villaggio

Описание экскурсии

  • Национальный музей Катара — впечатляющее здание в виде «розы пустыни» (без посещения).
  • Площадь 119 флагов, украшенная флагами разных стран.
  • Район Мина Дистрикт. Вы прогуляетесь по узким улочкам, рассмотрите аутентичные арабские дома и насладитесь видом на круизный порт.
  • Музей исламского искусства, отсюда мы сделаем яркие панорамные снимки Дохи (без посещения).
  • Район Мушериб — один из старейших районов города, который сочетает национальную архитектуру и модерновые технологии.
  • Набережная Корниш с видом на район Уэст-Бэй и деревянные лодки доу.
  • Мечеть имама Ибрагима Абдул Ваххаба — символ ислама в Катаре (без посещения).
  • Торговый центр Аль Хазм — роскошный и дорогой центр со всемирно известными брендами.
  • Торговый центр Villaggio, стилизованный под итальянскую Венецию. По желанию вы сможете прокатиться на гондоле по каналам центра, а также увидеть со стороны стадион «Халифа», на котором проходили матчи Чемпионата мира по футболу в 2022 году.
  • Прогулка на традиционной лодке доу — завершим экскурсию получасовой прогулкой по Персидскому заливу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Toyota Lencruzel, Nissan Patrol, Hyundai Santafe, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander с кондиционером и водой (марка машины зависит от количества человек).
  • Трансфер от и до отеля входит в стоимость экскурсии. Если ваша гостиница находится за пределами Дохи, трансфер оплачивается дополнительно — подробности уточняйте в переписке.
  • Маршрут может быть адаптирован под ваши пожелания.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Отдельно оплачиваются:

  • прогулка на лодке доу — $10 за чел.
  • прогулка на гондоле в ТЦ Villaggio — $3 за чел. (по желанию).
  • дополнительное время экскурсии — $50 за час.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1610 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и
читать дальше

за её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Валерия
1 апр 2025
Отличная экскурсия и познавательно и удобно, посетили много интересных мест, много фото, успели купить сувениры,покататься на гандоле, и перекусить. Отличный гид, Альбина очень приятная, много знает.
Спасибо большое за внимание и терпение)
Входит в следующие категории Дохи

