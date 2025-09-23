Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия в Дохе предлагает уникальную возможность окунуться в мир, где море соединяется с пустыней.



Участники смогут насладиться купанием в тёплых водах, испытать адреналин от дюнбашинга и прокатиться на верблюдах. Также предусмотрена фотосессия с соколами и встреча с волшебным закатом над заливом. Это идеальный выбор для тех, кто ищет новые впечатления и незабываемые моменты