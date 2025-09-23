Мои заказы

Море и барханы: сафари-тур

Погрузитесь в захватывающее путешествие по Дохе, где море встречается с барханами. Купание, дюнбашинг и закат ждут вас
Экскурсия в Дохе предлагает уникальную возможность окунуться в мир, где море соединяется с пустыней.

Участники смогут насладиться купанием в тёплых водах, испытать адреналин от дюнбашинга и прокатиться на верблюдах. Также предусмотрена фотосессия с соколами и встреча с волшебным закатом над заливом. Это идеальный выбор для тех, кто ищет новые впечатления и незабываемые моменты

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Купание в тёплых водах
  • 🚗 Дюнбашинг по барханам
  • 🐪 Прогулка на верблюдах
  • 📸 Фотосессия с соколами
  • 🌅 Волшебный закат над заливом
Море и барханы: сафари-тур
Море и барханы: сафари-тур
Море и барханы: сафари-тур
Ближайшие даты:
23
сен24
сен25
сен26
сен27
сен28
сен29
сен
Время начала: 14:00

Что можно увидеть

  • Море
  • Барханы
  • Залив

Описание экскурсии

Там, где море встречается с барханами • Вы искупаетесь в морских водах.
  • Испытаете на себе «‎дюнбашинг» — поездку на автомобиле по песчаным барханам.
  • Прокатитесь на верблюдах — величественных и спокойных животных.
  • Сфотографируетесь с соколами.
  • Встретите незабываемый закат над заливом.

Ежедневно в 14:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пустыня
  • Набережная
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт (автомобиль с водителем-профессионалом - местные арабы с лицензией)
  • Чай, питьевая вода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дохи

Похожие экскурсии из Дохи

Вся Доха за 1 день
На машине
На верблюдах
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: насыщенный день
Индивидуальная экскурсия по Дохе с посещением ключевых мест и джип-сафари в пустыне. Подходит для коротких остановок и пересадок
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
На машине
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
На машине
Джиппинг
На верблюдах
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах Дохи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дохе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дохе