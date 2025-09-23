Экскурсия в Дохе предлагает уникальную возможность окунуться в мир, где море соединяется с пустыней.
Участники смогут насладиться купанием в тёплых водах, испытать адреналин от дюнбашинга и прокатиться на верблюдах. Также предусмотрена фотосессия с соколами и встреча с волшебным закатом над заливом. Это идеальный выбор для тех, кто ищет новые впечатления и незабываемые моменты
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Купание в тёплых водах
- 🚗 Дюнбашинг по барханам
- 🐪 Прогулка на верблюдах
- 📸 Фотосессия с соколами
- 🌅 Волшебный закат над заливом
Что можно увидеть
- Море
- Барханы
- Залив
Описание экскурсииТам, где море встречается с барханами • Вы искупаетесь в морских водах.
- Испытаете на себе «дюнбашинг» — поездку на автомобиле по песчаным барханам.
- Прокатитесь на верблюдах — величественных и спокойных животных.
- Сфотографируетесь с соколами.
- Встретите незабываемый закат над заливом.
Ежедневно в 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня
- Набережная
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (автомобиль с водителем-профессионалом - местные арабы с лицензией)
- Чай, питьевая вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дохи
