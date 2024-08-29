4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Дохе: катание на верблюде, джип-сафари и солёное озеро
Отдохните от городской суеты Дохи и отправьтесь на джип-сафари по пустыне. Вас ждут золотые дюны, катание на верблюдах и незабываемые виды
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
«Питание во время сафари-тура не предусмотренно»
Завтра в 08:00
7 ноя в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: сафари-тур по пустыне
Погонять по барханам и увидеть, как дюны встречаются с морем
Завтра в 03:30
7 ноя в 03:30
$340 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Море и барханы: сафари-тур
Погрузитесь в атмосферу Дохи, где море встречается с барханами. Купание, дюнбашинг и прогулка на верблюдах оставят незабываемые впечатления. (147 symbols)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 14:00.
Завтра в 14:00
7 ноя в 14:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 августа 2024Экскурсия отличалась от подобных в ОАЭ, Египте и Иордании)) Очень понравилось! Снизила звезду из-за того, что была дана неверная информация
- ААндрей25 марта 2024Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная. Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций. Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
- ФФедор14 марта 2024Отличная экскурсия! Вежливый водитель, все рассказывал по дороге, отвечал на все вопросы! Дети в восторге от катания по дюнам - очень классно! однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в ноябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 340. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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