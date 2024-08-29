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по стоимости багги. Брали дополнительно поездку на багги. Оказывается разная цена не только в зависимости от мощности авто, но и где будет проходить поездка. Цена, озвученная Альбиной, оказалась за трек. А есть ещё возможность самому покататься по дюнам, но это в 1.5 раза дороже. Несмотря на такую коллизию, поездка по дюнам на багги состоялась, смогли договориться)) Рекомендую!