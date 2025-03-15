Погрузитесь в мир адреналина и красоты на индивидуальной экскурсии по пустыне и пляжу Силайн.Путешествие начинается с прогулки на мощных внедорожниках по песчаным дюнам, где вы ощутите настоящий восторг.Затем вас ждёт

встреча с уникальным ландшафтом внутреннего моря Хор-эль-Удайд, где пустыня встречается с морем. Вы сможете полюбоваться горными грядами Саудовской Аравии и сделать памятные фотографии. Завершите день отдыхом на пляже Силайн и освежитесь в его водах

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Прогулка по песчаным дюнам на мощных внедорожниках (от 45 до 60 минут) — настоящий восторг и адреналин!

Внутреннее море Хор-эль-Удайд — одно из немногих мест в мире, где пустынные дюны встречаются с морем, создавая уникальный ландшафт. Вы полюбуетесь водными просторами и горными грядами Саудовской Аравии с обзорной площадки. Если выберете вечернее время экскурсии — застанете красочный закат.

Отель в пустыне и пляж Силайн — прекрасные места, чтобы отдохнуть и освежиться в воде.

Фотостоп в пустыне — вы сделаете памятные снимки на фоне песчаных дюн.

Во время экскурсии англоязычный гид-водитель расскажет о жизни в пустыне, её флоре и фауне, традициях бедуинов, а также ответит на любые интересующие вас вопросы.

Организационные детали