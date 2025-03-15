Погрузитесь в мир адреналина и красоты на индивидуальной экскурсии по пустыне и пляжу Силайн.
Путешествие начинается с прогулки на мощных внедорожниках по песчаным дюнам, где вы ощутите настоящий восторг.
Затем вас ждёт
Путешествие начинается с прогулки на мощных внедорожниках по песчаным дюнам, где вы ощутите настоящий восторг.
Затем вас ждёт
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Адреналиновые поездки на джипах
- 🏖️ Отдых на пляже Силайн
- 📸 Памятные фотостопы в пустыне
- 🌊 Уникальные виды внутреннего моря
- 🏜️ Знакомство с культурой Катара
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Хор-эль-Удайд
- Пляж Силайн
Описание экскурсии
Прогулка по песчаным дюнам на мощных внедорожниках (от 45 до 60 минут) — настоящий восторг и адреналин!
Внутреннее море Хор-эль-Удайд — одно из немногих мест в мире, где пустынные дюны встречаются с морем, создавая уникальный ландшафт. Вы полюбуетесь водными просторами и горными грядами Саудовской Аравии с обзорной площадки. Если выберете вечернее время экскурсии — застанете красочный закат.
Отель в пустыне и пляж Силайн — прекрасные места, чтобы отдохнуть и освежиться в воде.
Фотостоп в пустыне — вы сделаете памятные снимки на фоне песчаных дюн.
Во время экскурсии англоязычный гид-водитель расскажет о жизни в пустыне, её флоре и фауне, традициях бедуинов, а также ответит на любые интересующие вас вопросы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках Nissan или Toyota Land Cruiser
- Возможна с детьми от 2 лет
- Время проведения:
Утреннее: 9:00–13:00
Вечернее: 15:00–19:00 (время заката)
- Вас будет сопровождать англоязычный гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акгуль — Организатор в Дохе
Провела экскурсии для 34 туристов
Я родилась в Казахстане и получила магистерскую степень в Англии. Последние 10 лет живу в Катаре вместе со своей семьёй. Веду самый большой блог на русском о Катаре. Если выЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
15 мар 2025
Спасибо большое Ахмету!!
Отличный водитель, супер круто водит - профессионал!!!
Отличный водитель, супер круто водит - профессионал!!!
А
Алексей
14 янв 2025
Первый опыт Сафари по пустыне, возможно отзыв будет не объективным, но я опытный путешественник, был в разных частях мира, и, признаться, пустыня тоже может быть красивой. Водитель-гид выкладывался по полной,его
К
Кирилл
9 дек 2024
День добрый!
Заказывали тур на 08.12.2024.
Водитель профессионал. Учитывая что с нами был маленький ребенок и просили местами без экстрима, все было на высшем уровне! Очень здорово нас прокатил по всем просторам 👍🏼Захватывающая поездка, впечатления супер! Спасибо большое нашему водителю!
Заказывали тур на 08.12.2024.
Водитель профессионал. Учитывая что с нами был маленький ребенок и просили местами без экстрима, все было на высшем уровне! Очень здорово нас прокатил по всем просторам 👍🏼Захватывающая поездка, впечатления супер! Спасибо большое нашему водителю!
Е
Евгений
24 ноя 2024
Все прошло прекрасно! Водитель забрал нас от круизного порта, обратно мы попросили оставить нас в городе. Водитель местный, говорит на английском языке. Катание по дюнам - адреналиновое мероприятие, было страшновато но очень весело) После катания есть час, чтобы искупаться на частном пляже, за отдельную плату можно покататься на верблюдах или на квадроцикле.
Похожие экскурсии из Дохи
Водная прогулка
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$437 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Дохе
Откройте для себя яркие грани Дохи: от восточного колорита рынка Сук Вакиф до роскоши Жемчужного острова и культурной атмосферы деревни Катара
Начало: В порту
Сегодня в 09:00
24 мар в 14:00
$65 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дохе: катание на верблюде, джип-сафари и солёное озеро
Отдохните от городской суеты Дохи и отправьтесь на джип-сафари по пустыне. Вас ждут золотые дюны, катание на верблюдах и незабываемые виды
Начало: У вашего отеля в пределах Дохи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 6 чел.