1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
«Приглашаем отдохнуть от современной Дохи с модными бутиками, небоскрёбами, ресторанами и отправиться на природу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Исследовать необычные достопримечательности и любимые локации местных жителей
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от $450 за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
В мангровые леса Катара на каяках
Проплыть по каналам среди мангров, добраться до Пурпурного острова и побывать в бедуинском кэмпе
Начало: У станции метро «Люсейл»
«Оценив красоту катарской природы и подустав от гребли, возвращаемся в бедуинский кэмп, где при желании вы сможете пообедать или поужинать»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
- ААндрей25 марта 2024Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная. Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций. Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
- ФФедор14 марта 2024Отличная экскурсия! Вежливый водитель, все рассказывал по дороге, отвечал на все вопросы! Дети в восторге от катания по дюнам - очень классно! однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина8 января 2024Все хорошо. Но нам обещали проводника -гида, а был просто водитель. Он сказал за всю дорогу несколько слов всего. Мастерство вождения превосходное.
- DDMITRY5 января 2024Все было организовано очень чётко, нас было 6 человек. При этом нас сопровождали 2 молодых парня, которые во все помогали, а после непосредственно прогулки на каяках угостили чаем. Впечатления самые прекрасные
- ССветлана10 октября 2023Спасибо команде гидов Натальи, и конечно моей обожаемой Венере! Она провела потрясающую экскурсию, показала все достопримечательности Дохи и даже больше.
- ТТатьяна6 января 2023Были на экскурсии с Эльмирой. Не ожидали, что Доха такая большая. Интересный город, но 4 часа не хватило чтоб все посмотреть. Обязательно вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
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