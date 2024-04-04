Познавательные экскурсии на природе в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Дохе на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-сафари в пустыне из Дохи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
«Приглашаем отдохнуть от современной Дохи с модными бутиками, небоскрёбами, ресторанами и отправиться на природу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Исследовать необычные достопримечательности и любимые локации местных жителей
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от $450 за всё до 10 чел.
В мангровые леса Катара на каяках
🚌 На автобусе
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
4 часа
10 отзывов
В мангровые леса Катара на каяках
Проплыть по каналам среди мангров, добраться до Пурпурного острова и побывать в бедуинском кэмпе
Начало: У станции метро «Люсейл»
«Оценив красоту катарской природы и подустав от гребли, возвращаемся в бедуинский кэмп, где при желании вы сможете пообедать или поужинать»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
    Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
  • А
    Андрей
    25 марта 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная. Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций. Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
  • Ф
    Федор
    14 марта 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Отличная экскурсия! Вежливый водитель, все рассказывал по дороге, отвечал на все вопросы! Дети в восторге от катания по дюнам - очень классно! однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    8 января 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Все хорошо. Но нам обещали проводника -гида, а был просто водитель. Он сказал за всю дорогу несколько слов всего. Мастерство вождения превосходное.
  • D
    DMITRY
    5 января 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Все было организовано очень чётко, нас было 6 человек. При этом нас сопровождали 2 молодых парня, которые во все помогали, а после непосредственно прогулки на каяках угостили чаем. Впечатления самые прекрасные
  • С
    Светлана
    10 октября 2023
    Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
    Спасибо команде гидов Натальи, и конечно моей обожаемой Венере! Она провела потрясающую экскурсию, показала все достопримечательности Дохи и даже больше.
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    В каждом месте давала советы, что дополнительно можно сделать или посмотреть, как доехать, что интересное купить или попробовать. Напоила вкусным местным чаем с лепешкой. Показала интерьеры всех знаменитых отелей. С ней я чувствовала себя желанным гостем. Она сделала много фото и видео, которые будут согревать меня долгими зимними вечерами в Москве)))Но самое главное, в моей поездке возникло много непредвиденных обстоятельств и проблем, которые она помогала мне решать, всегда была на связи. Я очень рекомендую своего гида Венеру, если хотите почувствовать восточное гостеприимство и понять Доху как родной город.

  • Т
    Татьяна
    6 января 2023
    Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
    Были на экскурсии с Эльмирой. Не ожидали, что Доха такая большая. Интересный город, но 4 часа не хватило чтоб все посмотреть. Обязательно вернемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Природа и пейзажи»

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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 450. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 17 ⭐ отзывов, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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