Исследуйте художественное наследие исламского мира в Музее исламского искусства.
Откройте для себя коллекции, охватывающие 1400 лет, и насладитесь выставками керамики, рукописей и многого другого.
Откройте для себя коллекции, охватывающие 1400 лет, и насладитесь выставками керамики, рукописей и многого другого.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание билетаМузей исламского искусства, спроектированный известным архитектором И. М. Пэем, является знаковой культурной достопримечательностью Дохи и всемирно известным музеем, который величественно возвышается на набережной Корниш в Дохе, с панорамным видом на набережную города. В нем находится одна из самых полных коллекций исламского искусства в мире, включая керамику, изделия из металла, ювелирные изделия, текстиль и рукописи с трех континентов. Коллекция музея охватывает более 1400 лет, и шедевры со всех уголков мира представляют разнообразие и богатство исламского наследия. Важная информация:
- Музей полностью доступен для людей в инвалидных колясках.
- Дети до 16 лет должны находиться в сопровождении взрослых.
- Открыт ежедневно, кроме среды • Удобно добираться как на машине, так и на общественном транспорте, есть парковка на территории музея.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в Музей исламского искусства
- Доступ ко всем постоянным и временным выставкам
- Доступ к аудиогиду музея через QR-код
Место начала и завершения?
Музей исламского искусства, Доха
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Музей полностью доступен для людей в инвалидных колясках
- Дети до 16 лет должны находиться в сопровождении взрослых
- Открыт ежедневно, кроме среды
- Удобно добираться как на машине, так и на общественном транспорте, есть парковка на территории музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
3 июн 2024
P
Pavel
3 июн 2024
посещение прошло по плану, очень понравилось, музей большой
И
Илиза
2 июн 2024
Васим - ну просто легенда! спасибо большое за подробнрый интересный тур и помощь в организации
Н
Надежда
30 июн 2022
О
Ольга
10 июн 2022
Великолепная архитектура, интересный музей
Входит в следующие категории Дохи
Похожие экскурсии из Дохи
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, изучить исторические артефакты и посетить новый город Лусаил
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Водная экскурсия вокруг вечерней Дохи
Вечерняя прогулка на лодке вокруг Дохи позволит увидеть город с новой стороны. Погрузитесь в атмосферу и узнайте, как Катар стал богатейшей страной
Начало: У Олд порта BoxPark
Завтра в 12:00
13 ноя в 12:00
$289 за всё до 5 чел.