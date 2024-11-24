5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
«В Культурной деревне Катара, созданной для досуга жителей и гостей Дохи, вы увидите амфитеатр, Голубую и Золотую мечети, голубиные башни, торговый центр Галерея Лафайет, инсталляции известных художников и скульпторов»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Два лица Катара в Дохе: этническая деревня и современный квартал
Побывать в традиционных мечетях и прогуляться по модному острову Пёрл
«Мы посетим Голубую мечеть, украшенную редкой мозаикой, которая очень красиво отражает свет»
Завтра в 08:30
7 дек в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
448$359 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna24 ноября 2024Прекрасная экскурсия с Дарьей. Мы очень довольны!
- ННадежда31 октября 2024Программа была очень насыщенная, посмотрели все знаковые места Дохи. Очень интересно было посетить соколиный рынок и соколиный госпиталь. Успели пройтись без
- ДДенис29 октября 2024Все супер! Спасибо Анне!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Святые места»
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