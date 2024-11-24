читать дальше людей везде. Немного спутали карты правительственные мероприятия, перекрывали дороги, но Анна оперативно перестроила маршрут и мы посетили всё в другом порядке. Понравился национальный музей, советую всем посетить.

Программа была очень насыщенная, посмотрели все знаковые места Дохи. Очень интересно было посетить соколиный рынок и соколиный госпиталь. Успели пройтись без