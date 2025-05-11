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Экскурсии по мусульманским местам Дохи

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Дохе на русском языке, цены от $13. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
На машине
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
«Второй вариант — Музей исламского искусства, представляющий одну из крупнейших коллекций исламских артефактов в мире»
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Музей исламского искусства: входной билет
2 часа
5 отзывов
Билеты
Музей исламского искусства: входной билет
Начало: Музей исламского искусства, Доха
«Музей исламского искусства, спроектированный известным архитектором И»
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$13.75 за билет
Национальный музей Катара и поездка к Музею исламского искусства в Дохе
На машине
3 часа
Групповая
Архитектурные чудеса Дохи
Доха удивляет контрастами: от восточного колорита до футуристических зданий. Погрузитесь в историю Катара и насладитесь видами у Музея исламского искусства
Начало: У Национального музея Катара
«Музей исламского искусства (снаружи)»
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
6 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    11 мая 2025
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Анна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, и по моей просьбе поправили
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    маршрут (заменив один из блоков). Обсудили всё на свете про Катар, про прекрасную правящую семью, про экономику, историю, архитектуру и жизнь!

    Анна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, иАнна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, иАнна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, иАнна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, иАнна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, и
  • Ч
    Чимирис
    26 апреля 2025
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Впервые бронировала экскурсию по интернету, очень переживала, что она не состоится. Но всё прошло идеально!
    Хотелось бы отметить оперативность ответов при
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    бронировании экскурсии. У меня было много вопросов, на которые я незамедлительно и в полной мере получала ответы. Вместе с тем, с учётом наших пожеланий мы подкорректировали программу экскурсии.
    Трансфер в назначенный день прибыл вовремя, автомобиль был комфортабельный, в салоне чисто и прохладно.
    Экскурсовод Надира сразу расположила нас к себе и в ограниченный период времени сумела рассказать об основных достопримечательностях города Доха. Экскурсия получилась динамичной, познавательной и очень увлекательной.

  • Д
    Дмитрий
    18 марта 2025
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    9 из 10 все очень хорошо
  • Д
    Диана
    20 февраля 2025
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕
    Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕
  • И
    Игорь
    13 января 2025
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Были с семьей один день в Дохе. Заранее договорились с Анной о экскурсиях. Анна все прекрасно организовала, она прекрасный рассказчик и очень душевный человек!! Будем рекомендовать друзьям!!
  • A
    Anna
    24 ноября 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Прекрасная экскурсия с Дарьей. Мы очень довольны!
    Прекрасная экскурсия с Дарьей. Мы очень довольны!Прекрасная экскурсия с Дарьей. Мы очень довольны!Прекрасная экскурсия с Дарьей. Мы очень довольны!
  • Н
    Неля
    22 ноября 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Отличная экскурсия с лучшим гидом!
    Максимально погрузились в жизнь Катара, узнали много интересного, всем советую, не пожалеете!
    Отличная экскурсия с лучшим гидом!Отличная экскурсия с лучшим гидом!Отличная экскурсия с лучшим гидом!Отличная экскурсия с лучшим гидом!Отличная экскурсия с лучшим гидом!
  • Н
    Надежда
    31 октября 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Программа была очень насыщенная, посмотрели все знаковые места Дохи.
    Очень интересно было посетить соколиный рынок и соколиный госпиталь. Успели пройтись без
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    людей везде.
    Немного спутали карты правительственные мероприятия, перекрывали дороги, но Анна оперативно перестроила маршрут и мы посетили всё в другом порядке.
    Понравился национальный музей, советую всем посетить.

  • Д
    Денис
    29 октября 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Все супер! Спасибо Анне!!
  • С
    Светлана
    16 октября 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Экскурсия нам очень понравилась. Анна, замечательный экскурсовод и интересный собеседник. Очень содержательно и интересно познакомила нас с историей страны и города. Показала нам основные достопримечательности Дохи. Приятным бонусом было посещение мечети(что не входило в обзорную экскурсию). Огромное спасибо!
  • Н
    Наталья
    6 октября 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Огромная благодарность Анне за столь увлекательное времяпрепровождение. Я делилась потом с коллегами, кто проживает в Дохе, какие достопримечательности я посетила за один день, и все в один голос сказали, что лучшего обзора города и придумать было невозможно! Всем рекомендую!
  • Л
    Леонид
    22 сентября 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Понравилась поездка. Я уже некоторое время нахожусь в Дохе. Но экскурсия мне раскрыла множество фактов, о которых я не знал.
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    История Катара привнесла более ясное понимание текущего успеха этого государства. Всё эти детали подробно и с разных ракурсов описала наш гид Анна. Спасибо ей большое.

  • A
    Anna
    30 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
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    посетить в свободное время. Спасибо ей огромное. Экскурсия была насыщенной, покатались по городу, познакомились с историей и основными традициями этой маленькой страны. Все красиво, интересно. Покатались на лодке по заливу (жаль не взяли купальники), ребята угощали всякими местными вкусностями. Посетили рынок. Рынок очень чистый, организованный, все красиво. Далее посетили национальный музей Катара. Я бы назвала его краеведческим. Очень красивое здание в виде кристалла «роза пустыни», просторные залы с интерактивными стенами, экспонатами. Хорошо сделано. Закончили экскурсию в районе Мешереб по нашей просьбе, погуляли там сами. Отдельное спасибо за поздравление с Днем Рождения! Рекомендую к бронированию эту компанию

  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Все отлично! Замечательная экскурсия!!
  • Э
    Эмма
    14 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
  • Е
    Ерлан
    9 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Все хорошо
  • Т
    Татьяна
    21 февраля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Все отлично! Перемещались на комфортабельном автомобиле, все пожелания были учтены, дети тоже оценили!
  • Н
    Наталия
    2 декабря 2023
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Экскурсия в Дохе нам понравилась, она полностью соответствовала нашим запросам и ожиданиям. Анна прекрасно представила Доху и страну в целом
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    в культурно-историческом и социально-бытовом плане. Не было вопросов, которые остались бы без ответа. Глубокие знания истории страны, ее национальных традиций, особенностей жизни катарцев позволили Анне рационально проложить маршрут экскурсии, учесть время нашего прибытия в Доху и даже размер автомобиля для комфортного продвижения по городу. Приятным бонусом стала возможность продлить общение с Анной после экскурсии и получить нужные нам консультации по пребыванию в Катаре. Экскурсия и общение оставили самые приятные впечатления, за что благодарим гида.

  • И
    Ирина
    14 ноября 2023
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Добрый день!
    Хотим сказать огромное спасибо нашему гиду по Дохе Анне,за отличную организацию тура,за интересный рассказ,за ответы на все наши интересующие вопросы!
    Мы увидели очень много красивых мест.
    Спасибо большое 🙏👍
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • А
    Айгуль
    31 октября 2023
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Прекрасная экскурсия! Интеллигентно, познавательно, чутко к пожеланиям клиентов, интересно! Хорошая машина, маршрут. В хорошем настроении, легко и приятно. Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Интеллигентно, познавательно, чутко к пожеланиям клиентов, интересно! Хорошая машина, маршрут. В хорошем настроении, легкоПрекрасная экскурсия! Интеллигентно, познавательно, чутко к пожеланиям клиентов, интересно! Хорошая машина, маршрут. В хорошем настроении, легкоПрекрасная экскурсия! Интеллигентно, познавательно, чутко к пожеланиям клиентов, интересно! Хорошая машина, маршрут. В хорошем настроении, легкоПрекрасная экскурсия! Интеллигентно, познавательно, чутко к пожеланиям клиентов, интересно! Хорошая машина, маршрут. В хорошем настроении, легкоПрекрасная экскурсия! Интеллигентно, познавательно, чутко к пожеланиям клиентов, интересно! Хорошая машина, маршрут. В хорошем настроении, легкоПрекрасная экскурсия! Интеллигентно, познавательно, чутко к пожеланиям клиентов, интересно! Хорошая машина, маршрут. В хорошем настроении, легкоПрекрасная экскурсия! Интеллигентно, познавательно, чутко к пожеланиям клиентов, интересно! Хорошая машина, маршрут. В хорошем настроении, легкоПрекрасная экскурсия! Интеллигентно, познавательно, чутко к пожеланиям клиентов, интересно! Хорошая машина, маршрут. В хорошем настроении, легко

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Мусульманские»

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Сколько стоит экскурсия по Дохе в августе 2025
Сейчас в Дохе в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 500. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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