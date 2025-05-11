Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
«Второй вариант — Музей исламского искусства, представляющий одну из крупнейших коллекций исламских артефактов в мире»
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Билеты
Музей исламского искусства: входной билет
Начало: Музей исламского искусства, Доха
«Музей исламского искусства, спроектированный известным архитектором И»
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$13.75 за билет
Групповая
Архитектурные чудеса Дохи
Доха удивляет контрастами: от восточного колорита до футуристических зданий. Погрузитесь в историю Катара и насладитесь видами у Музея исламского искусства
Начало: У Национального музея Катара
«Музей исламского искусства (снаружи)»
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
6 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета11 мая 2025Анна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, и по моей просьбе поправили
- ЧЧимирис26 апреля 2025Впервые бронировала экскурсию по интернету, очень переживала, что она не состоится. Но всё прошло идеально!
Хотелось бы отметить оперативность ответов при
- ДДмитрий18 марта 20259 из 10 все очень хорошо
- ДДиана20 февраля 2025Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕
- ИИгорь13 января 2025Были с семьей один день в Дохе. Заранее договорились с Анной о экскурсиях. Анна все прекрасно организовала, она прекрасный рассказчик и очень душевный человек!! Будем рекомендовать друзьям!!
- AAnna24 ноября 2024Прекрасная экскурсия с Дарьей. Мы очень довольны!
- ННеля22 ноября 2024Отличная экскурсия с лучшим гидом!
Максимально погрузились в жизнь Катара, узнали много интересного, всем советую, не пожалеете!
- ННадежда31 октября 2024Программа была очень насыщенная, посмотрели все знаковые места Дохи.
Очень интересно было посетить соколиный рынок и соколиный госпиталь. Успели пройтись без
- ДДенис29 октября 2024Все супер! Спасибо Анне!!
- ССветлана16 октября 2024Экскурсия нам очень понравилась. Анна, замечательный экскурсовод и интересный собеседник. Очень содержательно и интересно познакомила нас с историей страны и города. Показала нам основные достопримечательности Дохи. Приятным бонусом было посещение мечети(что не входило в обзорную экскурсию). Огромное спасибо!
- ННаталья6 октября 2024Огромная благодарность Анне за столь увлекательное времяпрепровождение. Я делилась потом с коллегами, кто проживает в Дохе, какие достопримечательности я посетила за один день, и все в один голос сказали, что лучшего обзора города и придумать было невозможно! Всем рекомендую!
- ЛЛеонид22 сентября 2024Понравилась поездка. Я уже некоторое время нахожусь в Дохе. Но экскурсия мне раскрыла множество фактов, о которых я не знал.
- AAnna30 апреля 2024Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
- ААлексей29 апреля 2024Все отлично! Замечательная экскурсия!!
- ЭЭмма14 апреля 2024Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
- ЕЕрлан9 апреля 2024Все хорошо
- ТТатьяна21 февраля 2024Все отлично! Перемещались на комфортабельном автомобиле, все пожелания были учтены, дети тоже оценили!
- ННаталия2 декабря 2023Экскурсия в Дохе нам понравилась, она полностью соответствовала нашим запросам и ожиданиям. Анна прекрасно представила Доху и страну в целом
- ИИрина14 ноября 2023Добрый день!
Хотим сказать огромное спасибо нашему гиду по Дохе Анне,за отличную организацию тура,за интересный рассказ,за ответы на все наши интересующие вопросы!
Мы увидели очень много красивых мест.
Спасибо большое 🙏👍
- ААйгуль31 октября 2023Прекрасная экскурсия! Интеллигентно, познавательно, чутко к пожеланиям клиентов, интересно! Хорошая машина, маршрут. В хорошем настроении, легко и приятно. Рекомендую!
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