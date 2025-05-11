Е Елизавета Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей читать дальше маршрут (заменив один из блоков). Обсудили всё на свете про Катар, про прекрасную правящую семью, про экономику, историю, архитектуру и жизнь! Анна - прекрасный рассказчик, отличный и чуткий организатор. За 4 часа посмотрели всё, что хотели, и по моей просьбе поправили

Ч Чимирис Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей

Хотелось бы отметить оперативность ответов при читать дальше бронировании экскурсии. У меня было много вопросов, на которые я незамедлительно и в полной мере получала ответы. Вместе с тем, с учётом наших пожеланий мы подкорректировали программу экскурсии.

Трансфер в назначенный день прибыл вовремя, автомобиль был комфортабельный, в салоне чисто и прохладно.

Экскурсовод Надира сразу расположила нас к себе и в ограниченный период времени сумела рассказать об основных достопримечательностях города Доха. Экскурсия получилась динамичной, познавательной и очень увлекательной. Впервые бронировала экскурсию по интернету, очень переживала, что она не состоится. Но всё прошло идеально!Хотелось бы отметить оперативность ответов при

Д Дмитрий Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей 9 из 10 все очень хорошо

Д Диана Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Анна, благодарим за насыщенную и интересную экскурсию, получили много новых впечатлений 💕

И Игорь Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Были с семьей один день в Дохе. Заранее договорились с Анной о экскурсиях. Анна все прекрасно организовала, она прекрасный рассказчик и очень душевный человек!! Будем рекомендовать друзьям!!

A Anna Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Прекрасная экскурсия с Дарьей. Мы очень довольны!

Н Неля Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Отличная экскурсия с лучшим гидом!

Максимально погрузились в жизнь Катара, узнали много интересного, всем советую, не пожалеете!

Н Надежда Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей

Очень интересно было посетить соколиный рынок и соколиный госпиталь. Успели пройтись без читать дальше людей везде.

Немного спутали карты правительственные мероприятия, перекрывали дороги, но Анна оперативно перестроила маршрут и мы посетили всё в другом порядке.

Понравился национальный музей, советую всем посетить. Программа была очень насыщенная, посмотрели все знаковые места Дохи.Очень интересно было посетить соколиный рынок и соколиный госпиталь. Успели пройтись без

Д Денис Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Все супер! Спасибо Анне!!

С Светлана Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Экскурсия нам очень понравилась. Анна, замечательный экскурсовод и интересный собеседник. Очень содержательно и интересно познакомила нас с историей страны и города. Показала нам основные достопримечательности Дохи. Приятным бонусом было посещение мечети(что не входило в обзорную экскурсию). Огромное спасибо!

Н Наталья Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Огромная благодарность Анне за столь увлекательное времяпрепровождение. Я делилась потом с коллегами, кто проживает в Дохе, какие достопримечательности я посетила за один день, и все в один голос сказали, что лучшего обзора города и придумать было невозможно! Всем рекомендую!

Л Леонид Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей читать дальше История Катара привнесла более ясное понимание текущего успеха этого государства. Всё эти детали подробно и с разных ракурсов описала наш гид Анна. Спасибо ей большое. Понравилась поездка. Я уже некоторое время нахожусь в Дохе. Но экскурсия мне раскрыла множество фактов, о которых я не знал.

A Anna Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей читать дальше посетить в свободное время. Спасибо ей огромное. Экскурсия была насыщенной, покатались по городу, познакомились с историей и основными традициями этой маленькой страны. Все красиво, интересно. Покатались на лодке по заливу (жаль не взяли купальники), ребята угощали всякими местными вкусностями. Посетили рынок. Рынок очень чистый, организованный, все красиво. Далее посетили национальный музей Катара. Я бы назвала его краеведческим. Очень красивое здание в виде кристалла «роза пустыни», просторные залы с интерактивными стенами, экспонатами. Хорошо сделано. Закончили экскурсию в районе Мешереб по нашей просьбе, погуляли там сами. Отдельное спасибо за поздравление с Днем Рождения! Рекомендую к бронированию эту компанию Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше

А Алексей Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Все отлично! Замечательная экскурсия!!

Э Эмма Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!

Е Ерлан Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Все хорошо

Т Татьяна Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Все отлично! Перемещались на комфортабельном автомобиле, все пожелания были учтены, дети тоже оценили!

Н Наталия Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей читать дальше в культурно-историческом и социально-бытовом плане. Не было вопросов, которые остались бы без ответа. Глубокие знания истории страны, ее национальных традиций, особенностей жизни катарцев позволили Анне рационально проложить маршрут экскурсии, учесть время нашего прибытия в Доху и даже размер автомобиля для комфортного продвижения по городу. Приятным бонусом стала возможность продлить общение с Анной после экскурсии и получить нужные нам консультации по пребыванию в Катаре. Экскурсия и общение оставили самые приятные впечатления, за что благодарим гида. Экскурсия в Дохе нам понравилась, она полностью соответствовала нашим запросам и ожиданиям. Анна прекрасно представила Доху и страну в целом

И Ирина Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Добрый день!

Хотим сказать огромное спасибо нашему гиду по Дохе Анне,за отличную организацию тура,за интересный рассказ,за ответы на все наши интересующие вопросы!

Мы увидели очень много красивых мест.

Спасибо большое 🙏👍