Путешествие по Западному Катару обещает множество открытий. Гости смогут посетить верблюжий гоночный трек и узнать о конкурсах красоты верблюдов. В музее шейха Фейсала представлена богатая коллекция фарфора и ковров. Форт Зикрит и загадочные "грибные скалы" впечатляют своей историей и природной красотой. Арт-объект Ричарда Серра "Восток-Запад/Запад-Восток" удивит своей масштабностью. Не упустите шанс попробовать традиционный чай карак или арабский кофе
5 причин купить эту экскурсию
- 🐪 Верблюжьи бега и конкурсы красоты
- 🏰 Исторический форт Зикрит
- 🖼️ Арт-объект Ричарда Серра
- 🏺 Музей шейха Фейсала
- ☕ Традиционный чай карак и арабский кофе
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Что можно увидеть
- Верблюжий гоночный трек
- Форт Зикрит
- Музей шейха Фейсала
- Арт-объект Ричарда Серра
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- посетите верблюжий гоночный трек и полюбуетесь беговыми верблюдами
- узнаете о популярных в арабских странах верблюжьих конкурсах красоты
- осмотрите музей шейха Фейсала, где собраны фарфор, одежда, ковры и не только
- увидите национальное животное орикс — арабскую антилопу, обитающую в пустыне
- погуляете по руинам форта Зикрит и прикоснётесь к его древней истории
- проедете вглубь пустыни и полюбуетесь причудливыми «грибными скалами»
- оцените арт-объект Ричарда Серра «Восток-Запад/Запад-Восток»
А также по желанию выпьете традиционный чай карак или арабский кофе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Toyota Land Cruiser c гидом из нашей команды
- Билеты в музей не включены в стоимость — $14 с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 414 туристов
Добро пожаловать в Катар! Меня зовут Валентина и я представитель профессиональной и сплоченной команды гидов. Мы — лицензирование гиды в Катаре и с огромным удовольствием познакомим вас и историей, традициями и обычаями и достопримечательностями этой стран. Экскурсии проводим с интересом и индивидуальным подходом к путешественникам. Хотите получить незабываемые впечатления, море положительных эмоций и снимков? Тогда вам с нами по пути!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
т
татьяна
7 фев 2025
Путешествие состояло из нескольких элементов: мы посетили образовательный город, музей с наклоненной мечетью и конюшней, и непосредственно западную часть с ее грибными скалами. Мы увидели не только современную часть Катара
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