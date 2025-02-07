Западный Катар: путешествие из Дохи на авто

Увлекательное путешествие по Западному Катару на комфортабельном авто. Откройте для себя верблюжьи бега, форт Зикрит и арт-объект в пустыне
Путешествие по Западному Катару обещает множество открытий. Гости смогут посетить верблюжий гоночный трек и узнать о конкурсах красоты верблюдов. В музее шейха Фейсала представлена богатая коллекция фарфора и ковров. Форт Зикрит и загадочные "грибные скалы" впечатляют своей историей и природной красотой. Арт-объект Ричарда Серра "Восток-Запад/Запад-Восток" удивит своей масштабностью. Не упустите шанс попробовать традиционный чай карак или арабский кофе
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐪 Верблюжьи бега и конкурсы красоты
  • 🏰 Исторический форт Зикрит
  • 🖼️ Арт-объект Ричарда Серра
  • 🏺 Музей шейха Фейсала
  • ☕ Традиционный чай карак и арабский кофе
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Что можно увидеть

  • Верблюжий гоночный трек
  • Форт Зикрит
  • Музей шейха Фейсала
  • Арт-объект Ричарда Серра

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • посетите верблюжий гоночный трек и полюбуетесь беговыми верблюдами
  • узнаете о популярных в арабских странах верблюжьих конкурсах красоты
  • осмотрите музей шейха Фейсала, где собраны фарфор, одежда, ковры и не только
  • увидите национальное животное орикс — арабскую антилопу, обитающую в пустыне
  • погуляете по руинам форта Зикрит и прикоснётесь к его древней истории
  • проедете вглубь пустыни и полюбуетесь причудливыми «грибными скалами»
  • оцените арт-объект Ричарда Серра «Восток-Запад/Запад-Восток»

А также по желанию выпьете традиционный чай карак или арабский кофе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто Toyota Land Cruiser c гидом из нашей команды
  • Билеты в музей не включены в стоимость — $14 с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 фев 2025
Путешествие состояло из нескольких элементов: мы посетили образовательный город, музей с наклоненной мечетью и конюшней, и непосредственно западную часть с ее грибными скалами. Мы увидели не только современную часть Катара
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- новейшую библиотеку, кампусы образовательных учреждений, но ее дикую прекрасную пустынную природу. Скульптуры Ричарда Серры по среди пустыни и скал вызвали много ассоциаций и точно заслуживают того что бы их увидели! Эта поездка позволила нам увидеть Катар со всех сторон. Поезда была очень комфортной и грамотно составленной! И точно запомниться нам надолго! Без нее впечатления о Катаре были бы неполными! Большое спасибо гиду!

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