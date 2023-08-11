Погрузитесь в мир экстрима с сафари в Дохе! Захватывающий дюн-башинг на внедорожнике, увлекательный сэндбординг и традиционная поездка на верблюдах подарят вам незабываемые эмоции.
Впечатляющие пейзажи пустыни и уникальное внутреннее море Хор-аль-Адаид станут кульминацией вашего путешествия. Этот день будет наполнен яркими моментами и новыми открытиями. Не упустите шанс испытать себя и насладиться красотой катарской природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Дюн-башинг на внедорожнике
- 🏄 Сэндбординг по дюнам
- 🐪 Поездка на верблюдах
- 📸 Фотосессия на фоне дюн
- 🌊 Посещение внутреннего моря
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сафари в Дохе - с ноября по март, когда температура комфортна для активного отдыха. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми видами активности без изнуряющей жары. Апрель и октябрь также подходят, но могут быть немного теплее. В остальные месяцы возможно участие, но учитывайте высокие температуры и выбирайте утренние или вечерние часы для максимального комфорта.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 07:30, 08:00, 09:00, 15:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Хор-аль-Адаид
Описание экскурсии
Захотелось экстрима? Вас ждут:
Захватывающий дюн-башинг на мощном внедорожнике • Увлекательный сэндбординг по песчаным склонам • Традиционная поездка на благородных верблюдах Путешествие стартует из Дохи с комфортной поездки по завораживающим пустынным пейзажам на современном автомобиле 4×4 под руководством опытного гида. Далее остановка на пляже Силайн. Здесь вас ждёт:.
Фотосессия на фоне живописных дюн • Подготовка к экстремальным развлечениям • Возможность прокатиться на верблюдах Время экстрима • Дюн-башинг Экстремальная поездка на внедорожнике по песчаным дюнам, с резкими поворотами и подъёмами на песчаные гряды • Сэндбординг Опробуйте популярное развлечение — скольжение по дюнам на специальной доске с фиксированными ногами. Кульминация путешествия: посещение внутреннего моря Хор-аль-Адаид — уникального природного феномена на границе с Саудовской Аравией. Подарите себе день, полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений в самом сердце катарской пустыни!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
National Museum metro station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
11 авг 2023
Отличный гид/ водитель - получилась лихие американские горки! По времени - поездка достаточно длительная по барханам - туда и обратно - успеваешь насладиться этими впечатлениями. Острые эмоции - редкое удовольствие-
А
Александр
1 авг 2023
Очень все понравилось, водитель рассказывал, помогал, фотографировал. Спасибо
О
Ольга
13 июл 2023
все организовано во время и по плану. можно добавить музыкальное сопровождение, чтобы добавить самобытности туру. мы попросили водителя сами об этом, он мило поддержал идею.
А
Андрей
23 июн 2023
Экскурсия была невероятной и стоила своих денег. Больше всего мне понравились квадроциклы, я настоятельно рекомендую их, это очень весело.
N
Nazarova
23 июн 2023
Лучший опыт в моей жизни, 1000%
Г
Галина
10 июн 2023
Всё было просто супер! Это обязательно Must see!!!
И
Игорь
3 июн 2023
все хорошо, но верблюдов жалко….
Н
Надежда
2 июн 2023
о
оксана
30 мая 2023
Входит в следующие категории Дохи
