Захотелось экстрима? Вас ждут:

Захватывающий дюн-башинг на мощном внедорожнике • Увлекательный сэндбординг по песчаным склонам • Традиционная поездка на благородных верблюдах Путешествие стартует из Дохи с комфортной поездки по завораживающим пустынным пейзажам на современном автомобиле 4×4 под руководством опытного гида. Далее остановка на пляже Силайн. Здесь вас ждёт:.

Фотосессия на фоне живописных дюн • Подготовка к экстремальным развлечениям • Возможность прокатиться на верблюдах Время экстрима • Дюн-башинг Экстремальная поездка на внедорожнике по песчаным дюнам, с резкими поворотами и подъёмами на песчаные гряды • Сэндбординг Опробуйте популярное развлечение — скольжение по дюнам на специальной доске с фиксированными ногами. Кульминация путешествия: посещение внутреннего моря Хор-аль-Адаид — уникального природного феномена на границе с Саудовской Аравией. Подарите себе день, полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений в самом сердце катарской пустыни!