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Джип-сафари в пустыне из Дохи

Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Приглашаем отдохнуть от современной Дохи с модными бутиками, небоскрёбами, ресторанами и отправиться на природу! Вы проедете на подготовленных джипах по переливающимся на солнце огромным песчаным дюнам.

Прокатитесь на верблюдах, насладитесь роскошными видами «внутреннего моря» в сердце пустыни и увидите границу с Саудовской Аравией.
4.8
15 отзывов
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Джип-сафари в пустыне из Дохи

Описание экскурсии

Обратите внимание: программа не предусматривает сопровождение русскоговорящего гида.

Что вас ожидает

Катание на верблюде. По пути к дюнам вы прокатитесь на верблюде (5-10 минут) или сделаете фото с соколом.

Джип-сафари по пустыне. Вас ждёт увлекательный драйв по золотым пескам пустыни на полноприводном автомобиле 4×4.

«Внутреннее море». Вы увидите солёное море Хор-аль-Адаид, образованное водами Арабского залива. По желанию искупаетесь в нём и сделаете роскошные фото.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит взрослым и детям с 5 лет
  • Лучшее время начала, чтобы избежать жары:
    — 8-9 утра
    — 14-15 часов со встречей заката
    — 18 часов — ночной вариант
  • Вас будет сопровождать профессиональный англоговорящий водитель (водитель не является гидом!)
  • За доплату возможно сопровождение русскоговорящего гида. Подробности можно уточнить в переписке с гидом.
  • Питание в программу не предусмотрено
  • Обратите внимание: старые доллары и евро в Катаре не принимаются, только банкноты с 2013 года выпуска, без каких либо пометок типа штампиков, надписей, рисунков, грязи и т. д.
  • страховка не распространяется на дополнительные активности. В период, когда вы находитесь вне основной программы сафари, вы берёте на себя ответственность за свою безопасность. Рекомендуем заранее сделать страховку с покрытием экстремальных видов отдыха

В стоимость включено

  • Трансфер из отеля в Дохе
  • Джип-сафари
  • Катание на верблюде (5-10 минут)
  • Спуск с дюны на сендборде
  • Питьевая вода

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Катание на багги — от 300$/час
  • Подъём на дюну на верблюде (30-40 минут) — от 30$/чел
  • Фото с соколом — от 10$
  • Трансфер из отелей за пределами Дохи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в пределах Дохи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1891 туриста
Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и за
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её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Аркадий
Огромное спасибо гиду Ибрагиму! Он нас встретил в аэропорту и вернул после экскурсии в отель. Все прошло отлично. И даже с учетом того, что с нами был ребенок 5 лет.
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Нам хватило Английского чтобы поговорить с водителем, все было весело и интересно. Заехали в багги-центр, целый час колесили по пустыне наравне с местными в багги. Увлекательно, быстро, безопасно. Посетили внутреннее море - объект ЮНЕСКО. Покатались на верблюдах. И успели на все закатные точки на крузаке. Впечатления просто бомбические. Никогда не забуду выражение лица жены в конце экскурсии - чистое наслаждение. Еще раз огромное спасибо за эту экскурсию

Огромное спасибо гиду Ибрагиму! Он нас встретил в аэропорту и вернул после экскурсии в отель. Все
Огромное спасибо гиду Ибрагиму! Он нас встретил в аэропорту и вернул после экскурсии в отель. Все
Огромное спасибо гиду Ибрагиму! Он нас встретил в аэропорту и вернул после экскурсии в отель. Все
Огромное спасибо гиду Ибрагиму! Он нас встретил в аэропорту и вернул после экскурсии в отель. Все
Огромное спасибо гиду Ибрагиму! Он нас встретил в аэропорту и вернул после экскурсии в отель. Все
Огромное спасибо гиду Ибрагиму! Он нас встретил в аэропорту и вернул после экскурсии в отель. Все
Огромное спасибо гиду Ибрагиму! Он нас встретил в аэропорту и вернул после экскурсии в отель. Все
Огромное спасибо гиду Ибрагиму! Он нас встретил в аэропорту и вернул после экскурсии в отель. Все
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К
Все отлично, остались очень довольные, забрали нас сразу от аэропортов и привезли обратно уже в отель. Очень приятный водитель, покатались на верблюде, покатались на доске, встретили закат, погоняли по пескам, в общем все как заявлено.
Все отлично, остались очень довольные, забрали нас сразу от аэропортов и привезли обратно уже в отель.
Все отлично, остались очень довольные, забрали нас сразу от аэропортов и привезли обратно уже в отель.
Все отлично, остались очень довольные, забрали нас сразу от аэропортов и привезли обратно уже в отель.
Все отлично, остались очень довольные, забрали нас сразу от аэропортов и привезли обратно уже в отель.
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А
Отдыхали в Катаре в начале декабря 2025 года. Экскурсия понравилась) Нас встретили из отеля и привезли обратно, отдельно попросила чтобы нас сопровождал русскоязычный гид. Было очень интересно, веру экстремально) Младшая
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4 года выдержала дрифт по пустыне, но не каждый ребенок такого возраста справится. Виды красивые, сделали фото с верблюдом и соколом. А в пустыне даже нашли местные цветы. Рекомендую экскурсию и Альбину как гида!

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Марина
Спасибо большое за экскурсию Джип - сафари! Все прошло четко, интересно, красиво, порой экстремально, но, главное, запоминающееся. 😀 Благодарим нашего водителя Абида - мастер своего дела! Отлично управлял джипом по
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дюнам, нигде и никогда мы так не летали по пустыни👌эмоции и впечатления самые чудесные! Внутреннее море - чудо природы, такое есть только в Катаре и Намибии, рекомендуем всем туристам посетить это уникальное место! Еще раз благодарим всю вашу команду 🙌

Спасибо большое за экскурсию Джип - сафари! Все прошло четко, интересно, красиво, порой экстремально, но, главное,
Спасибо большое за экскурсию Джип - сафари! Все прошло четко, интересно, красиво, порой экстремально, но, главное,
Спасибо большое за экскурсию Джип - сафари! Все прошло четко, интересно, красиво, порой экстремально, но, главное,
Спасибо большое за экскурсию Джип - сафари! Все прошло четко, интересно, красиво, порой экстремально, но, главное,
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M
Организация хорошая. Все вовремя. Все что обещано в описании присутствует.
Вождение по пустыне это отдельная история. Надо быть готовыми к тому, что это адреналиновый аттракцион (учитывайте те кого укачивает или если едете с детьми)
Организация хорошая. Все вовремя. Все что обещано в описании присутствует.
Организация хорошая. Все вовремя. Все что обещано в описании присутствует.
Организация хорошая. Все вовремя. Все что обещано в описании присутствует.
Организация хорошая. Все вовремя. Все что обещано в описании присутствует.
Организация хорошая. Все вовремя. Все что обещано в описании присутствует.
Организация хорошая. Все вовремя. Все что обещано в описании присутствует.
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А
Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная.
Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций.
Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная.
Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная.
Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная.
Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная.
Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная.
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