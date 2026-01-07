Приглашаем отдохнуть от современной Дохи с модными бутиками, небоскрёбами, ресторанами и отправиться на природу! Вы проедете на подготовленных джипах по переливающимся на солнце огромным песчаным дюнам. Прокатитесь на верблюдах, насладитесь роскошными видами «внутреннего моря» в сердце пустыни и увидите границу с Саудовской Аравией.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $425 за экскурсию

Описание экскурсии

Обратите внимание: программа не предусматривает сопровождение русскоговорящего гида.

Что вас ожидает

Катание на верблюде. По пути к дюнам вы прокатитесь на верблюде (5-10 минут) или сделаете фото с соколом.

Джип-сафари по пустыне. Вас ждёт увлекательный драйв по золотым пескам пустыни на полноприводном автомобиле 4×4.

«Внутреннее море». Вы увидите солёное море Хор-аль-Адаид, образованное водами Арабского залива. По желанию искупаетесь в нём и сделаете роскошные фото.

Организационные детали

Экскурсия подходит взрослым и детям с 5 лет

Лучшее время начала, чтобы избежать жары:

— 8-9 утра

— 14-15 часов со встречей заката

— 18 часов — ночной вариант

— 8-9 утра — 14-15 часов со встречей заката — 18 часов — ночной вариант Вас будет сопровождать профессиональный англоговорящий водитель (водитель не является гидом!)

За доплату возможно сопровождение русскоговорящего гида. Подробности можно уточнить в переписке с гидом.

Питание в программу не предусмотрено

Обратите внимание: старые доллары и евро в Катаре не принимаются, только банкноты с 2013 года выпуска, без каких либо пометок типа штампиков, надписей, рисунков, грязи и т. д.

страховка не распространяется на дополнительные активности. В период, когда вы находитесь вне основной программы сафари, вы берёте на себя ответственность за свою безопасность. Рекомендуем заранее сделать страховку с покрытием экстремальных видов отдыха

В стоимость включено

Трансфер из отеля в Дохе

Джип-сафари

Катание на верблюде (5-10 минут)

Спуск с дюны на сендборде

Питьевая вода

Дополнительные расходы (по желанию)