Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Приглашаем отдохнуть от современной Дохи с модными бутиками, небоскрёбами, ресторанами и отправиться на природу! Вы проедете на подготовленных джипах по переливающимся на солнце огромным песчаным дюнам.
Прокатитесь на верблюдах, насладитесь роскошными видами «внутреннего моря» в сердце пустыни и увидите границу с Саудовской Аравией.
Прокатитесь на верблюдах, насладитесь роскошными видами «внутреннего моря» в сердце пустыни и увидите границу с Саудовской Аравией.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: тур не предусматривает сопровождение русскоговорящего гида.
Что вас ожидает
Катание на верблюде. По пути к дюнам вы прокатитесь на верблюде (5-15 минут) и сделаете фото с соколом.
Джип-сафари по пустыне. Вас ждёт увлекательный драйв по золотым пескам пустыни на полноприводном автомобиле 4×4.
«Внутреннее море». Вы увидите солёное озеро Хор-аль-Адаид, образованное водами Арабского залива. По желанию искупаетесь в нём и сделаете роскошные фото.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать профессиональный англоговорящий водитель
- Джип-сафари и катание на верблюде включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 304 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная, приветливая команда лицензированных гидов в Катаре — Альбина, Валентина, Наталия и Нурбек. Мы готовы и хотим с большим удовольствием показать вам всё самое интересное в Дохе и за её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны Катар.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дохи
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Похожие туры из Дохи
Индивидуальная
4.5 часа
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
от вашего отеля
Завтра
29 окт
30 окт
31 окт
$438 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства
Завтра
29 окт
30 окт
31 окт
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Отправиться в «город будущего», построенный специально к Чемпионату мира по футболу 2022
у вашего отеля
Завтра
29 окт
30 окт
31 окт
$438 за всё до 3 чел.