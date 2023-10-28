Джип-сафари в пустыне из Дохи

Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде

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Приглашаем отдохнуть от современной Дохи с модными бутиками, небоскрёбами, ресторанами и отправиться на природу! Вы проедете на подготовленных джипах по переливающимся на солнце огромным песчаным дюнам.

Прокатитесь на верблюдах, насладитесь роскошными видами «внутреннего моря» в сердце пустыни и увидите границу с Саудовской Аравией.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: тур не предусматривает сопровождение русскоговорящего гида.

Что вас ожидает

Катание на верблюде. По пути к дюнам вы прокатитесь на верблюде (5-15 минут) и сделаете фото с соколом.

Джип-сафари по пустыне. Вас ждёт увлекательный драйв по золотым пескам пустыни на полноприводном автомобиле 4×4.

«Внутреннее море». Вы увидите солёное озеро Хор-аль-Адаид, образованное водами Арабского залива. По желанию искупаетесь в нём и сделаете роскошные фото.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать профессиональный англоговорящий водитель
  • Джип-сафари и катание на верблюде включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные

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