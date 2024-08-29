5 часов
Водная прогулка
Лучший выборОткрываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
«Чтобы с первых минут погрузиться в восточную атмосферу города, отправимся на старый рынок Сук Вакиф: вы посмотрите на верблюдов и арабских скакунов, которых даже можно покормить, пройдете по рядам с ароматными специями, сладостями и сувенирами»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
$438 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Дохе: катание на верблюде, джип-сафари и солёное озеро
Отдохните от городской суеты Дохи и отправьтесь на джип-сафари по пустыне. Вас ждут золотые дюны, катание на верблюдах и незабываемые виды
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
«По пути к дюнам вы прокатитесь на верблюде (5-15 минут) и сделаете фото с соколом»
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
Верблюды, древний форт, арт-объект в пустыне и частный музей шейха за 1 день
Начало: У вашего отеля
«посетите верблюжий гоночный трек и полюбуетесь спортивными верблюдами»
Завтра в 08:00
25 окт в 12:30
655$623 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 августа 2024Экскурсия отличалась от подобных в ОАЭ, Египте и Иордании)) Очень понравилось! Снизила звезду из-за того, что была дана неверная информация
- ЕЕлена14 июля 2024Благодарим организатора Альбину за качественную и интересную экскурсию. Приятно общаться с профессионалом своего дела!!!
- ЕЕлена16 апреля 2024В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
- ААндрей25 марта 2024Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная. Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций. Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
- ИИрина25 марта 2024Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
- ФФедор14 марта 2024Отличная экскурсия! Вежливый водитель, все рассказывал по дороге, отвечал на все вопросы! Дети в восторге от катания по дюнам - очень классно! однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Животные»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в октябре 2024
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