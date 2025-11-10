Захватывающее путешествие по катарской пустыне на внедорожниках обещает незабываемые эмоции.
Погружение в мир адреналина и красоты песчаных дюн, где каждый спуск и подъем дарят новые впечатления.
Остановка на живописной площадке позволит сделать
5 причин купить эту экскурсию
- 🏜️ Незабываемые виды на песчаные дюны
- 🚙 Адреналин от экстремального катания
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- ☕ Знакомство с бедуинской культурой
- 🌅 Потрясающие закаты в пустыне
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для катания на внедорожниках в катарской пустыне - с ноября по март, когда температура более комфортная, а небо ясное. В это время вы сможете насладиться всеми прелестями пустыни без изнуряющей жары. В апреле и октябре условия также подходят, но стоит быть готовым к более теплой погоде. В остальные месяцы поездка возможна, но высокая температура может ограничить комфорт.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Хор-Аль-Адаид
Описание экскурсииТрип по пустыне в Катаре Вас ждёт незабываемое приключение, полное адреналина и новых впечатлений! Здесь вы сможете погрузиться в захватывающие ощущения, скользя по песчаным дюнам и преодолевая крутые спуски. Каждый момент будет наполнен восторгом и азартом, предоставляя вам возможность окунуться в волшебство пустыни. После экстремального катания мы сделаем остановку на живописной площадке, откуда открывается потрясающий вид на бескрайние песчаные моря и великолепные закаты. Здесь вы сможете запечатлеть свои самые яркие эмоции и создать фото на память, которые будут переносить вас обратно в этот волшебный уголок природы. В завершение нашего путешествия вы посетите бедуинский лагерь, где время словно останавливается. Уютная атмосфера, ароматный кофе и местные обычаи подарят вам уникальный опыт знакомства с бедуинской культурой. Это трип станет настоящим праздником для искателей приключений и любителей экзотики!
Ежедневно в 05:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания в Дохе или аэропорт
Завершение: Ваше место пребывания в Дохе или по желанию гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
