Доха: сафари-тур по пустыне

Погрузитесь в мир захватывающих приключений в пустыне Месаид. Вас ждут дюны, внутреннее море и экстремальные развлечения на свежем воздухе
Путешествие по дюнам Месаида - это возможность увидеть, как пересекаются границы трёх стран: ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.

На комфортабельном внедорожнике вас доставят к Хор-аль-Адаиду, где песчаные дюны встречаются с бирюзовой
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водой Персидского залива. По желанию можно прокатиться на верблюдах и попробовать сэндбординг. В сопровождении англоязычного водителя вы узнаете интересные факты о пустыне и местной культуре. Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Увлекательное катание по дюнам
  • 🌊 Посещение внутреннего моря Хор-аль-Адаид
  • 🐪 Возможность прокатиться на верблюдах
  • 🏄‍♂️ Попробуйте сэндбординг
  • 📸 Отличные фото на дюне с обзором 360 градусов
Доха: сафари-тур по пустыне
Доха: сафари-тур по пустыне
Доха: сафари-тур по пустыне
Ближайшие даты:
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Время начала: 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Дюны Месаида
  • Хор-аль-Адаид

Описание экскурсии

  • Песчаные барханы, на которых проводится экстремальное катание с водителем. Это особое приключение — уверены, вам понравится!
  • Хор-аль-Адаид (внутреннее море) — природное чудо, где дюны встречаются с бирюзовой водой Персидского залива, создавая уникальный пейзаж
  • Дюна с обзором 360 градусов — отличное место для ваших фотографий
  • Катание на верблюдах и сэндбординг — вы сможете оседлать «кораблей пустыни» и прокатиться на доске по бескрайним пескам

Обратите внимание: сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено. С вами поедет наш англоязычный водитель: по пути он поделится интересными фактами о пустыне и местной культуре.

Организационные детали

  • Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
  • Заберём по вашему адресу на внедорожнике Land Cruiser 4×4 и отвезём обратно
  • В стоимость включено: трансфер с профессиональным водителем, питьевая вода, страховка, сэндбординг, катание на верблюдах, фотография с соколами
  • По желанию оплачивается катание на квадроциклах — $50 с человека за 30 мин
  • С вами поедет англоязычный гид-водитель из нашей команды
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Р
30 дек 2024
Спасибо за экскурсию, все было круто, очень понравилось
Водитель Насир просто супер дрифтер и человек
Спасибо за экскурсию, все было круто, очень понравилось

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