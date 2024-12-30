Путешествие по дюнам Месаида - это возможность увидеть, как пересекаются границы трёх стран: ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.
На комфортабельном внедорожнике вас доставят к Хор-аль-Адаиду, где песчаные дюны встречаются с бирюзовой
На комфортабельном внедорожнике вас доставят к Хор-аль-Адаиду, где песчаные дюны встречаются с бирюзовой
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательное катание по дюнам
- 🌊 Посещение внутреннего моря Хор-аль-Адаид
- 🐪 Возможность прокатиться на верблюдах
- 🏄♂️ Попробуйте сэндбординг
- 📸 Отличные фото на дюне с обзором 360 градусов
Время начала: 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Дюны Месаида
- Хор-аль-Адаид
Описание экскурсии
- Песчаные барханы, на которых проводится экстремальное катание с водителем. Это особое приключение — уверены, вам понравится!
- Хор-аль-Адаид (внутреннее море) — природное чудо, где дюны встречаются с бирюзовой водой Персидского залива, создавая уникальный пейзаж
- Дюна с обзором 360 градусов — отличное место для ваших фотографий
- Катание на верблюдах и сэндбординг — вы сможете оседлать «кораблей пустыни» и прокатиться на доске по бескрайним пескам
Обратите внимание: сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено. С вами поедет наш англоязычный водитель: по пути он поделится интересными фактами о пустыне и местной культуре.
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
- Заберём по вашему адресу на внедорожнике Land Cruiser 4×4 и отвезём обратно
- В стоимость включено: трансфер с профессиональным водителем, питьевая вода, страховка, сэндбординг, катание на верблюдах, фотография с соколами
- По желанию оплачивается катание на квадроциклах — $50 с человека за 30 мин
- С вами поедет англоязычный гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурбек — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1266 туристов
Приветствуем вас на нашей странице! Мы — дружная команда профессиональных гидов, готовых сделать ваш тур по Катару запоминающимся и уникальным. Каждый из нас проживает в Дохе более 4 лет иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Руслан
30 дек 2024
Спасибо за экскурсию, все было круто, очень понравилось
Водитель Насир просто супер дрифтер и человек
Водитель Насир просто супер дрифтер и человек
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