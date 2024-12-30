Нурбек — ваша команда гидов в Дохе

Провели экскурсии для 1266 туристов

читать дальше имеет лицензию гида. Нам нравится работать с людьми и делиться знаниями, от этого мы получаем удовольствие и энергию. Мы прекрасно ориентируемся в городе и готовы доказать вам, что в Катаре есть множество красивых и интересных мест и занятий.

Приветствуем вас на нашей странице! Мы — дружная команда профессиональных гидов, готовых сделать ваш тур по Катару запоминающимся и уникальным. Каждый из нас проживает в Дохе более 4 лет и