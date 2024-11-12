4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дохе: катание на верблюде, джип-сафари и солёное озеро
Отдохните от городской суеты Дохи и отправьтесь на джип-сафари по пустыне. Вас ждут золотые дюны, катание на верблюдах и незабываемые виды
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
«Вы проедете на подготовленных джипах по переливающимся на солнце огромным песчаным дюнам»
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
$321 за всё до 6 чел.
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
По пустыне - на джипе
Проехать по барханам, сделать нереальные фотографии и встретить закат у костра с чашечкой чая
«Мы промчимся на внедорожнике по дюнам и барханам — прилив адреналина обеспечен»
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
$338 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Песчаные дюны и море в Дохе
Насладитесь захватывающим сафари на джипах и откройте для себя уникальные виды, где пустыня встречается с морем. Незабываемое приключение в Дохе ждёт вас
«Прогулка по дюнам на мощных джипах подарит ощущения, с которыми вы вряд ли сталкивались»
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
$285 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон12 ноября 2024Первый раз на сафари. Очень понравилось, особенно угадали, что надо ехать к закату!
- ЮЮлия29 августа 2024Экскурсия отличалась от подобных в ОАЭ, Египте и Иордании)) Очень понравилось! Снизила звезду из-за того, что была дана неверная информация
- ААндрей25 марта 2024Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная. Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций. Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Джиппинг»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в ноябре 2024
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