Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, совершив часовое путешествие на традиционном арабском паруснике дау.
Вечерняя прогулка по безмятежным водам Персидского залива подарит вам уникальную возможность увидеть великолепный город Доха с необычного ракурса.
Описание круизаПоднимитесь на борт аутентичной арабской лодки Dhow на 1 час и отправляйтесь в завораживающий вечерний круиз по спокойным водам Персидского залива. Когда солнце опустится за горизонт, исследуйте самые знаковые достопримечательности Дохи, включая Корниш, Культурную деревню Катара, Жемчужину Катара и Бокс Парк. Каждый поворот открывает новый вид, каждая достопримечательность рассказывает о культуре и наследии, и все это в то время, когда Вы отдыхаете в комфорте этого традиционного деревянного судна. Отдыхаете ли Вы с друзьями или плывете в одиночку, этот круиз обещает незабываемые впечатления, где каждый момент - это праздник красоты и морского очарования Дохи. Важная информация: Алкоголь запрещен к проносу на судно. Прибудьте на место встречи за 15 минут до начала. Тур не подходи для беременных, людей в инвалидных креслах и людей, склонных к морской болезни.
Ответы на вопросы
Что включено
- Круиз на традиционной лодке дау
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Doha, Музей исламского искусства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Алкоголь запрещен к проносу на судно
- Прибудьте на место встречи за 15 минут до начала
- Тур не подходи для беременных, людей в инвалидных креслах и людей, склонных к морской болезни
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катерина
1 июн 2024
И
Игорь
1 июн 2024
Совершенно невероятный тур на закат!
С
Светлана
31 мая 2024
М
Марина
31 мая 2024
Номи — очень приятный и добрый человек! Большое спасибо за этот опыт, мне очень понравилось! Рекомендую всем!
И
Игорь
31 мая 2024
K
Katja
30 мая 2024
Все было отлично! Сопровождающий помог сделать хорошие фото
С
Светлана
29 мая 2024
Васим очень внимательный гид! благодаря его заботе, наше плавание прошло просто супер)))
