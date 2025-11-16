Уникальная поездка для тех, кто ищет неизведанные маршруты. Погрузитесь в мир древнего океана Тетис и насладитесь неповторимыми пейзажами
Когда-то на месте урочища Бозжира плескался древний океан Тетис.
Сегодня это место - геологическая летопись, где можно увидеть останцы, солёные озёра и каменные каньоны.
Экскурсия начинается с раннего выезда из Актау, чтобы
избежать дневной жары и насладиться всеми достопримечательностями при хорошем свете. Путешествие проходит на автомобиле премиум класса, с комфортом и заботой о каждом госте. Остановки включают впадину Каракия, нефтяные месторождения и каньон «Тирамису»
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные природные пейзажи
🚗 Комфортное путешествие на Land Cruiser
📸 Возможность сделать потрясающие фото
🌿 Изучение геологических феноменов
🍵 Включён полевой обед и напитки
Что можно увидеть
Впадина Каракия
Нефтяные месторождения
Урочище Бозжира
Каньон «Тирамису»
Описание экскурсии
Эта поездка — для тех, кто сознательно избегает стандартных маршрутов и ценит уникальный опыт. За 1 день мы проедем более 700 км по асфальту, степи и бездорожью. Всё для того, чтобы вы поняли, чем живёт Мангистау и в чём его красота — неочевидная, но необъяснимо сильная.
Программа и тайминг:
7:00 — выезд из Актау
Ранний старт, чтобы успеть увидеть всё при хорошем свете и избежать дневной жары.
7:30 — впадина Каракия
Остановка у обзорной площадки. Время на осмотр, фото и короткий рассказ — ~30 минут.
8:30 — проезд через нефтяные месторождения
Остановка для осмотра качалок. Краткий рассказ о нефтяной промышленности региона.
11:30 — урочище Бозжира (верхние смотровые) Главная часть маршрута. Пешая прогулка к горе Дредноут, виды на клыки Бозжиры. Время на осмотр, фото и отдых — 1,5–2 часа. По желанию — перекус или чай.
14:00 — выезд в сторону Кызылкуп
Дорога по плато, грунтовка и бездорожье.
15:30 — урочище Кызылкуп и каньон «Тирамису»
Невероятно нежное и красочное место. Природа рисует не кистями и карандашами, этот ландшафт нарисован эмоциями.
16:30–21:00 — обратный путь в город
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле премиум-класса Land Cruiser 100
В машине есть вода, чай, кофе и сладкое
В стоимость входит полевой обед или перекус. Просьба перед поездкой сообщить об аллергиях и предпочтениях в еде
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Игорь — ваша команда гидов в Актау
Мы — команда опытных гидов-водителей. У каждого более 20 лет стажа. Главное для нас — это ваша безопасность. К нам приходят клиенты, которые в итоге становятся нашими хорошими друзьями.