Когда-то на месте урочища Бозжира плескался древний океан Тетис.Сегодня это место - геологическая летопись, где можно увидеть останцы, солёные озёра и каменные каньоны.Экскурсия начинается с раннего выезда из Актау, чтобы

избежать дневной жары и насладиться всеми достопримечательностями при хорошем свете. Путешествие проходит на автомобиле премиум класса, с комфортом и заботой о каждом госте. Остановки включают впадину Каракия, нефтяные месторождения и каньон «Тирамису»

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Эта поездка — для тех, кто сознательно избегает стандартных маршрутов и ценит уникальный опыт. За 1 день мы проедем более 700 км по асфальту, степи и бездорожью. Всё для того, чтобы вы поняли, чем живёт Мангистау и в чём его красота — неочевидная, но необъяснимо сильная.

Программа и тайминг:

7:00 — выезд из Актау

Ранний старт, чтобы успеть увидеть всё при хорошем свете и избежать дневной жары.

7:30 — впадина Каракия

Остановка у обзорной площадки. Время на осмотр, фото и короткий рассказ — ~30 минут.

8:30 — проезд через нефтяные месторождения

Остановка для осмотра качалок. Краткий рассказ о нефтяной промышленности региона.

11:30 — урочище Бозжира (верхние смотровые)

Главная часть маршрута. Пешая прогулка к горе Дредноут, виды на клыки Бозжиры. Время на осмотр, фото и отдых — 1,5–2 часа. По желанию — перекус или чай.

14:00 — выезд в сторону Кызылкуп

Дорога по плато, грунтовка и бездорожье.

15:30 — урочище Кызылкуп и каньон «Тирамису»

Невероятно нежное и красочное место. Природа рисует не кистями и карандашами, этот ландшафт нарисован эмоциями.

16:30–21:00 — обратный путь в город

Организационные детали