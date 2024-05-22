Экскурсии выходного дня в Актау

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Актау, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Увидеть ландшафты Мангистау, меняющие представление о нашей планете
Начало: По вашему адресу проживания
13 июля в 19:00
14 июля в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
Полюбоваться инопланетными ландшафтами региона Мангистау на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
14 июля в 08:30
15 июля в 08:30
26 000 за всё до 3 чел.
Салем, Актау
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Салем, Актау
Познакомиться с городом, который построили не благодаря, а вопреки
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан! Космические пейзажи, которые больше нигде не увидеть – за этим
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    точно стоит приехать в маленький город на западе страны. Сергей – очень хороший гид, рассказал нам много интересных фактов о стране, своем городе и в целом о местности, угостил вкусным обедом, и показал самые лучшие виды. Эта поездка определено стоила всех своих денег!

    Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан!Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан!Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан!

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
  2. «Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
  3. Салем, Актау
Сколько стоит экскурсия по Актау в июле 2024
Сейчас в Актау в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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