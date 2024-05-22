12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Увидеть ландшафты Мангистау, меняющие представление о нашей планете
Начало: По вашему адресу проживания
13 июля в 19:00
14 июля в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
Полюбоваться инопланетными ландшафтами региона Мангистау на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
14 июля в 08:30
15 июля в 08:30
26 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Салем, Актау
Познакомиться с городом, который построили не благодаря, а вопреки
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 мая 2024Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан! Космические пейзажи, которые больше нигде не увидеть – за этим
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «На выходные»
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