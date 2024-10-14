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горы. Экскурсовод был очень профессиональным и внимательным, он рассказал нам много интересного о местной флоре и фауне, истории этих мест и культуре местного населения.



Экскурсия была организована на высшем уровне – комфортабельный транспорт, вкусная еда и приятная компания сделали этот день незабываемым. Особенно мне запомнился момент, когда мы останавливались на среднем и верхнем плато Бозжиры и смогли насладиться тишиной и красотой природы.



Я бы рекомендовала эту экскурсию всем, кто любит активный отдых и хочет узнать больше о природе и культуре региона Мангистау. Большое спасибо организаторам за прекрасно проведенное время!