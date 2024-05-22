читать дальше точно стоит приехать в маленький город на западе страны. Сергей – очень хороший гид, рассказал нам много интересных фактов о стране, своем городе и в целом о местности, угостил вкусным обедом, и показал самые лучшие виды. Эта поездка определено стоила всех своих денег!

Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан! Космические пейзажи, которые больше нигде не увидеть – за этим