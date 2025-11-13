Мои заказы

Западный Казахстан за 5 дней

Мангистау – это фантастические пейзажи, будто предназначенные для съёмок фильмов о других планетах, исторические и сакральные места с очень сильной энергетикой!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

«LADYJEEPTUR» поможет вам организовать на высшем уровне путешествие любой сложности и продолжительности по Мангистау. 1 день • Впадина Жыгылган.
  • Озеро "сердце" и обед. Пешая прогулка, по дороге видим каменные корабли и следы саблезубых тигров и трёхпалых лошадей.
  • Пещерная мечеть Шакпак-ата. Эту локацию можно заменить на каньон Шакпактысай.
  • Каньон Капамсай. Разбиваем лагерь, готовим ужин и отдыхаем. 2 день • Подъём в 07:30-08:00, завтрак, сбор лагеря.
  • 09:00-10:00 отправление по маршруту.
  • Долина шаров.
  • Урочище Коккала и обед.
  • Гора-лев Шеркала.
  • Айракты-Шоманай долина замков. Великолепна на закате!
  • Этноаул Когез или палаточный лагерь. Готовим ужин, отдыхаем. 3 день • Подъём в 07:30-08:00, завтрак, сбор лагеря.
  • 09:00-10:00 отправление по маршруту.
  • Чёрное ущелье Карадиирмен.
  • Обед в придорожном кафе Жармыш.
  • Сор Тузбаир.
  • Разбиваем лагерь, готовим ужин, отдыхаем. 4 день • Подъём в 07:30-08:00, завтрак, сбор лагеря.
  • 09:00-10:00 отправление по маршруту.
  • Урочище Бозжыра (три верхние смотровые) и обед.
  • Урочище Бозжыра (нижняя смотровая).
  • Разбиваем лагерь, готовим ужин, отдыхаем. 5 день • Подъём в 07:30-08:00, завтрак, сбор лагеря.
  • 09:00-10:00 отправление по маршруту.
  • Гора Бокты, изображённая на купюре номиналом в 1000 тг, и 1-2 часа поиск доисторических зубов акул, обитавших 38-41 млн лет в океане Тетис. Обед.
  • Урочище Кызылкуп (Тирамису).

• Прибытие в город в 19:00-21:00. Важная информация:

  • Переезды на джипах: Toyota 4Runner, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero.
  • Маршрут относится к категории экстремальных с полным автономным проживанием в полевых условиях.
  • Группы формируются от одной и более машин с посадкой по 3 человека.
  • Протяжённость маршрута 940-960 километров.
  • Водитель-гид может поменять маршрут или заменить локацию в случае форсмажорных или погодных обстоятельствах!

Ежедневно по согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Впадина Жыгылган
  • Озеро Сердце
  • Пещерная мечеть Шакпак-ата (или каньон Шакпактысай)
  • Каньон Капамсай
  • Долина шаров
  • Урочище Коккала
  • Гора-лев Шеркала
  • Айракты-Шоманай долина замков
  • Чёрное ущелье Карадиирмен
  • Сор Тузбаир
  • Урочище Бозжыра (3 верхние смотровые)
  • Урочище Бозжыра (нижняя смотровая)
  • Гора Бокты
  • Урочище Кызылкуп
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Казахстан, Актау. Мангистауская область
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Переезды на джипах: Toyota 4Runner, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero
  • Маршрут относится к категории экстремальных с полным автономным проживанием в полевых условиях
  • Группы формируются от одной и более машин с посадкой по 3 человека
  • Протяжённость маршрута 940-960 километров
  • Водитель-гид может поменять маршрут или заменить локацию в случае форсмажорных или погодных обстоятельствах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Актау

