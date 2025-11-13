Мангистау – это фантастические пейзажи, будто предназначенные для съёмок фильмов о других планетах, исторические и сакральные места с очень сильной энергетикой!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тура«LADYJEEPTUR» поможет вам организовать на высшем уровне путешествие любой сложности и продолжительности по Мангистау. 1 день • Впадина Жыгылган.
- Озеро "сердце" и обед. Пешая прогулка, по дороге видим каменные корабли и следы саблезубых тигров и трёхпалых лошадей.
- Пещерная мечеть Шакпак-ата. Эту локацию можно заменить на каньон Шакпактысай.
- Каньон Капамсай. Разбиваем лагерь, готовим ужин и отдыхаем. 2 день • Подъём в 07:30-08:00, завтрак, сбор лагеря.
- 09:00-10:00 отправление по маршруту.
- Долина шаров.
- Урочище Коккала и обед.
- Гора-лев Шеркала.
- Айракты-Шоманай долина замков. Великолепна на закате!
- Этноаул Когез или палаточный лагерь. Готовим ужин, отдыхаем. 3 день • Подъём в 07:30-08:00, завтрак, сбор лагеря.
- 09:00-10:00 отправление по маршруту.
- Чёрное ущелье Карадиирмен.
- Обед в придорожном кафе Жармыш.
- Сор Тузбаир.
- Разбиваем лагерь, готовим ужин, отдыхаем. 4 день • Подъём в 07:30-08:00, завтрак, сбор лагеря.
- 09:00-10:00 отправление по маршруту.
- Урочище Бозжыра (три верхние смотровые) и обед.
- Урочище Бозжыра (нижняя смотровая).
- Разбиваем лагерь, готовим ужин, отдыхаем. 5 день • Подъём в 07:30-08:00, завтрак, сбор лагеря.
- 09:00-10:00 отправление по маршруту.
- Гора Бокты, изображённая на купюре номиналом в 1000 тг, и 1-2 часа поиск доисторических зубов акул, обитавших 38-41 млн лет в океане Тетис. Обед.
- Урочище Кызылкуп (Тирамису).
• Прибытие в город в 19:00-21:00. Важная информация:
- Переезды на джипах: Toyota 4Runner, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero.
- Маршрут относится к категории экстремальных с полным автономным проживанием в полевых условиях.
- Группы формируются от одной и более машин с посадкой по 3 человека.
- Протяжённость маршрута 940-960 километров.
- Водитель-гид может поменять маршрут или заменить локацию в случае форсмажорных или погодных обстоятельствах!
Ежедневно по согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Впадина Жыгылган
- Озеро Сердце
- Пещерная мечеть Шакпак-ата (или каньон Шакпактысай)
- Каньон Капамсай
- Долина шаров
- Урочище Коккала
- Гора-лев Шеркала
- Айракты-Шоманай долина замков
- Чёрное ущелье Карадиирмен
- Сор Тузбаир
- Урочище Бозжыра (3 верхние смотровые)
- Урочище Бозжыра (нижняя смотровая)
- Гора Бокты
- Урочище Кызылкуп
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Казахстан, Актау. Мангистауская область
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Переезды на джипах: Toyota 4Runner, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero
- Маршрут относится к категории экстремальных с полным автономным проживанием в полевых условиях
- Группы формируются от одной и более машин с посадкой по 3 человека
- Протяжённость маршрута 940-960 километров
- Водитель-гид может поменять маршрут или заменить локацию в случае форсмажорных или погодных обстоятельствах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Актау
Похожие туры из Актау
-
10%
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
13 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
162 000 ₽
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Волшебство Казахстана: Природные Чудеса Мангистау
Начало: По месту проживания гостей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
0 ₸ за всё до 16 чел.
-
15%
Неземные пейзажи Казахстана: персональный тур на внедорожнике по природным чудесам с ночёвкой в юрте
Увидеть разноцветные склоны, разглядеть замки в скалах и осмотреть идеальные каменные сферы
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
12 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
72 250 ₽
85 000 ₽ за всё до 4 чел.