Ночные прогулки и туры Актау

Найдено 3 тура в категории «Ночные» в Актау, цены от 460 000 ₸. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
Джиппинг
5 дней
Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 09:00
13 мая в 09:00
от 930 000 ₸ за всё до 3 чел.
Путешествие по плато Устюрт в Мангистау: джип-тур (на 3 дня)
Джиппинг
3 дня
Путешествие по плато Устюрт в Мангистау: джип-тур (на 3 дня)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 09:00
13 апр в 09:00
от 583 000 ₸ за всё до 3 чел.
Необычные места Мангистау: джип-тур с ночёвкой в юрте (на 2 дня)
Джиппинг
2 дня
Необычные места Мангистау: джип-тур с ночёвкой в юрте (на 2 дня)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
от 460 000 ₸ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Ночные»

Самые популярные туры этой рубрики в Актау
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
  2. Путешествие по плато Устюрт в Мангистау: джип-тур (на 3 дня)
  3. Необычные места Мангистау: джип-тур с ночёвкой в юрте (на 2 дня)
Сколько стоит тур в Актау в апреле 2025
Сейчас в Актау в категории "Ночные" можно забронировать 3 тура от 460 000 до 930 000.
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