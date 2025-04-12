Путешествие по дну океана Тетис: джип-тур (на 5 дней)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 09:00
13 мая в 09:00
от 930 000 ₸ за всё до 3 чел.
Путешествие по плато Устюрт в Мангистау: джип-тур (на 3 дня)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 09:00
13 апр в 09:00
от 583 000 ₸ за всё до 3 чел.
Необычные места Мангистау: джип-тур с ночёвкой в юрте (на 2 дня)
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно по согласованию с гидом.
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
от 460 000 ₸ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Необычные»
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