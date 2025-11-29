Поющий бархан — одно из самых удивительных чудес природы Казахстана, расположенное в Национальном парке «Алтын-Эмель». Это огромная песчаная дюна высотой около 150 метров и длиной более 3 километров.
Свое название бархан получил благодаря необычному явлению: в сухую и ветреную погоду его пески начинают «петь», издавая низкий гул, напоминающий звучание органа или реактивного самолёта.
Описание экскурсии«Поёт сама пустыня» Поющий бархан — одно из самых загадочных чудес Казахстана, расположенное в Национальном парке «Алтын-Эмель». Эта песчаная дюна достигает высоты около 150 метров и протянулась на несколько километров. Уникальность бархана в том, что при движении песка он издаёт гулкий звук, похожий на органную музыку или гул самолёта. Местные жители верят, что это «поёт сама пустыня», сохраняя древние легенды. Таинственная сила природы Несмотря на сильные ветра, бархан остаётся неподвижным уже многие столетия и не рассеивается по степи. С его вершины открывается панорама на горные хребты Джунгарского Алатау и бескрайние просторы национального парка. Это место не только поражает красотой, но и оставляет ощущение таинственной силы природы. Поющий бархан — символ Алтын-Эмеля и одно из обязательных мест для посещения в Казахстане. Важная информация:
- Будьте готовы к прогулке по пескам — обувь и одежда должны быть удобными. Иногда погодные условия могут быть ветреные и песчаные.
- Рекомендуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки и воду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поющий Бархан
- Алтын-Эмель
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 28
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- При бронировании, пожалуйста, укажите ваш WhatsApp для связи
- Будьте готовы к прогулке по пескам - обувь и одежда должны быть удобными
- Иногда погодные условия могут быть ветреные и песчаные
- Рекомендуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
