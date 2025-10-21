Приглашаем вас в однодневный тур в национальный парк Алтын-Эмель. Вы увидите Поющий бархан — уникальное природное явление, где песок издаёт звуки и вибрации.
Описание экскурсииПутешествие в уникальное место Вас ждёт путешествие в самый крупный природный парк Казахстана — Алтын-Эмель, где находится одно из самых удивительных мест страны — Поющий бархан. Это гигантская песчаная дюна высотой до 150 метров, которая в сухую погоду «поёт» — издаёт глубокие звуки, похожие на гул органа. Вы подниметесь на его вершину, услышите это необычное природное явление и насладитесь потрясающими видами. Тур идеально подойдёт для тех, кто любит природу, необычные места и хочет увидеть нечто действительно уникальное. Во время этого тура вы ощутите себя частью степной легенды. Вас ждёт тишина, простор, величественные пейзажи и живая энергия земли. Поднимитесь на бархан, почувствуйте, как вибрации песка отзываются в теле, и просто будьте — в моменте, в природе, в гармонии.
Ежедневно, начало с 6:00 до 11:00 (время согласовывайте с гидом)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поющий бархан
- Национальный парк Алтын-Эмель
- Музей Алтын-Эмеля
Что включено
- Транспорт
- Услуги водителя-проводника
- Входные билеты в эко-зону
- Обед в гостевом доме
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало с 6:00 до 11:00 (время согласовывайте с гидом)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Мария
21 окт 2025
Посетили поющий бархан, большая благодарность нашему водителю Борису! Чувствовался его профессионализм за рулем, и ездить было спокойно и комфортно. С погодой повезло, барханы нам пели.
