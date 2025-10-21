Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в однодневный тур в национальный парк Алтын-Эмель. Вы увидите Поющий бархан — уникальное природное явление, где песок издаёт звуки и вибрации.



Тур идеально подойдёт для тех, кто любит природу, необычные места и хочет увидеть нечто действительно уникальное. 5 1 отзыв

Гульзат Ваш гид в Алматы Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский

217 000 ₸ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Путешествие в уникальное место Вас ждёт путешествие в самый крупный природный парк Казахстана — Алтын-Эмель, где находится одно из самых удивительных мест страны — Поющий бархан. Это гигантская песчаная дюна высотой до 150 метров, которая в сухую погоду «поёт» — издаёт глубокие звуки, похожие на гул органа. Вы подниметесь на его вершину, услышите это необычное природное явление и насладитесь потрясающими видами. Тур идеально подойдёт для тех, кто любит природу, необычные места и хочет увидеть нечто действительно уникальное. Во время этого тура вы ощутите себя частью степной легенды. Вас ждёт тишина, простор, величественные пейзажи и живая энергия земли. Поднимитесь на бархан, почувствуйте, как вибрации песка отзываются в теле, и просто будьте — в моменте, в природе, в гармонии.

Ежедневно, начало с 6:00 до 11:00 (время согласовывайте с гидом) Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Поющий бархан

Национальный парк Алтын-Эмель

Музей Алтын-Эмеля Что включено Транспорт

Услуги водителя-проводника

Входные билеты в эко-зону

Что включено Транспорт

Услуги водителя-проводника

Входные билеты в эко-зону

Обед в гостевом доме Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, начало с 6:00 до 11:00 (время согласовывайте с гидом) Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.