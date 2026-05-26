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Из Алматы - к Поющему бархану (всё включено)

Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и загадочных звуков песка на экскурсии к Поющему бархану
Поющий бархан в заповеднике Алтын-Эмель не оставит равнодушным ни одного путешественника.

Эта уникальная песчаная гора, высотой с девятиэтажный дом, известна своими сюрреалистическими пейзажами и загадочным пением.

Во время экскурсии вы подниметесь на
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его вершину, узнаете о происхождении бархана, его флоре и фауне, а также о легендах, связанных с этим местом.

Комфортабельный джип доставит вас к нему с максимальным удобством, а обед в традиционной казахской семье познакомит с гостеприимством местных жителей

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи
  • 🎵 Поющий бархан
  • 🚙 Комфортабельный транспорт
  • 🍽 Традиционный казахский обед
  • 🌿 Экологический туризм
  • 📸 Фотогеничные места

Лучшее время для посещения

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Май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для посещения Поющего бархана. В это время года вы сможете насладиться всеми прелестями природы и уникальными звуками бархана.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Алматы - к Поющему бархану (всё включено)
Из Алматы - к Поющему бархану (всё включено)
Из Алматы - к Поющему бархану (всё включено)

Что можно увидеть

  • Поющий бархан
  • Заповедник Алтын-Эмель
  • Река Или

Описание экскурсии

Фантастические пейзажи

Поющий бархан — гигантская песчаная гора высотой с девятиэтажный дом и длиной в три километра. Мы подъедем к нему на джипе максимально близко, после чего вы отправитесь гулять по золотистым склонам и гребням. При желании сможете подняться на самую вершину! Вам откроется прекрасный вид на окружающие живописные места: пески, степи и реку Или.

Интересные факты

Поющий бархан называется так не случайно. В сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию органа. Если повезет, мы их услышим! Вы раскроете секрет этого природного феномена и поймете, почему в дождливые дни бархан не «поет». Кроме того, мы расскажем о происхождении бархана, особенностях его флоры и фауны. А также поделимся связанными с ним легендами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены: комфортабельный джип с кондиционером, экологический сбор в национальном парке
  • Обед пройдёт в традиционной казахской семье. Казахский народ издревле славится своим гостеприимством, пришедших гостей принято угощать самыми лучшими блюдами.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1545 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. Мы хотим показать страну такой, какой её знаем сами: красивой, разной, гостеприимной и удивительной. Именно поэтому для нас важно, чтобы после поездки вы
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могли сказать: «Я не просто увидел Казахстан. Я его почувствовал». Мы верим, что хорошая экскурсия — это история, в которой человек становится участником. Поэтому наши прогулки разные: спокойные или активные, познавательные или атмосферные. Мы можем рассказать историю старого Алматы во время прогулки по его улицам, посмотреть на город глазами художников или уйти в горы по тропе, о которой знают немногие. И делаем это с искренностью, вниманием к человеку и любовью к месту, которое мы показываем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Наталья
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху (это правда), про то, что чувствуешь, будто покорил мир (это тоже правда), но никто
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не рассказывает, при каких обстоятельствах бархан поёт.
Первое условие: хорошая погода. Если будет дождь, то ничего не выйдет. Второе: вы должны подняться на бархан. Без вашего участия ничего не выйдет. Заберитесь на самый верх, сядьте на попу и, помогая себе руками и ногами, спускайтесь вниз. Вы ощутите вибрацию и услышите гул, словно летит самолёт (кто-то сравнивает со звуком оргАна). Чем круче вы выберете склон, чем больше человек примет участия в спуске, тем громче будет звук. И это очень круто!
Когда мы так съезжали вниз, наверху были туристы. Они по ледовали нашему примеру и потом сказали, что тоже слышали, как гудел бархан, когда мы спускались.

Из советов. Возьмите балаклаву, она защитит ваши уши, нос и рот от песка. Если вы сомневаетесь в своих силах, возьмите треккинговые палки, с ними подъём реально легче.

Организация тура одна из лучших, которые я видела. Продумано всё: маршрут, остановки, обед. И не какие-нибудь ланч-боксы, а гигантское блюдо жареной рыбы, с картофелем фри, сырными шариками и свежими овощами. Плюс фрукты и десерт.
Приятной неожиданностью стал небольшой презент (шкатулка в виде юрты), который организатор Светлана передала мне через гида. С таким я тоже ни разу не сталкивалась.

Благодарю Светлану и Рината за комфорт, внимание к деталям и массу самых положительных эмоций! Экскурсию рекомендую!

Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху+3
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху
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Максим
Выбрал данное направление, как довольно необычный вариант для тех кому приелись популярные туристические места или центр города, канатки, пешеходные улицы и подобные развлечения.

Для экскурсии мы согласовали поздний выезд и немного
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скорректировали маршрут, благодаря чему удалось и поспать и на бархане побывать:)

Сам бархан находится в нац. парке и поет (издает вибрацию и гул) когда по нему идешь, но надо подбирать день, чтобы накануне и в день экскурсии не было дождей, иначе бархан будет мокрый и петь не будет. У нас вышло так, что ночью был небольшой дождь, тем не менее удалось «разработать» бархан и добиться желаемого звука:)

Отдельное удовольствие было просто забраться и посидеть в тишине на вершине, людей в будний день вечером никого. Абсолютная тишина нац. парка, много диких (не опасных) животных.

Надо быть готовым, что песок из ботинок будете черпать лопатой, если забираться босиком, то могут болеть ноги (как мне кажется). Поэтому лучше брать обувь, которую не жалко.

Также поездку приятно скрасил вкусный (что очень важно) домашний обед.

Огромное спасибо гиду Асхату за проведенную экскурсию! Отличный человек, который искренне переживает за комфорт туристов.

Выбрал данное направление, как довольно необычный вариант для тех кому приелись популярные туристические места или центр
Выбрал данное направление, как довольно необычный вариант для тех кому приелись популярные туристические места или центр
Выбрал данное направление, как довольно необычный вариант для тех кому приелись популярные туристические места или центр
Выбрал данное направление, как довольно необычный вариант для тех кому приелись популярные туристические места или центр
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Михаил
Необычная поездка в национальный парк, организация - супер, рекомендую к изучению
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