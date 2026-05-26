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не рассказывает, при каких обстоятельствах бархан поёт.

Первое условие: хорошая погода. Если будет дождь, то ничего не выйдет. Второе: вы должны подняться на бархан. Без вашего участия ничего не выйдет. Заберитесь на самый верх, сядьте на попу и, помогая себе руками и ногами, спускайтесь вниз. Вы ощутите вибрацию и услышите гул, словно летит самолёт (кто-то сравнивает со звуком оргАна). Чем круче вы выберете склон, чем больше человек примет участия в спуске, тем громче будет звук. И это очень круто!

Когда мы так съезжали вниз, наверху были туристы. Они по ледовали нашему примеру и потом сказали, что тоже слышали, как гудел бархан, когда мы спускались.



Из советов. Возьмите балаклаву, она защитит ваши уши, нос и рот от песка. Если вы сомневаетесь в своих силах, возьмите треккинговые палки, с ними подъём реально легче.



Организация тура одна из лучших, которые я видела. Продумано всё: маршрут, остановки, обед. И не какие-нибудь ланч-боксы, а гигантское блюдо жареной рыбы, с картофелем фри, сырными шариками и свежими овощами. Плюс фрукты и десерт.

Приятной неожиданностью стал небольшой презент (шкатулка в виде юрты), который организатор Светлана передала мне через гида. С таким я тоже ни разу не сталкивалась.



Благодарю Светлану и Рината за комфорт, внимание к деталям и массу самых положительных эмоций! Экскурсию рекомендую!