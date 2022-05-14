Из Алма-Аты - к Поющему бархану

Посетить природный заповедник Алтын-Эмель и погулять по гребню бархана

Индивидуальная
Поющий бархан — одно из самых живописных и фотогеничных мест Казахстана.

Расположенный на территории заповедника Алтын-Эмель, он запомнится вам масштабом и удивительными панорамами.

Вы пройдете по песчаным гребням, насладитесь сюрреалистическими пейзажами и узнаете, при каких условиях бархан начинает «петь».
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи

Поющий бархан — гигантская песчаная гора высотой с девятиэтажный дом и длиной в три километра. Мы подъедем к нему на джипе максимально близко, после чего вы отправитесь гулять по золотистым склонам и гребням. При желании сможете подняться на самую вершину! Вам откроется прекрасный вид на окружающие живописные места: пески, степи и реку Или.

Интересные факты

Поющий бархан называется так не случайно. В сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию органа. Если повезет, мы их услышим! Вы раскроете секрет этого природного феномена и поймете, почему в дождливые дни бархан не «поет». Кроме того, мы расскажем о происхождении бархана, особенностях его флоры и фауны. А также поделимся связанными с ним легендами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены: комфортабельный джип с кондиционером, экологический сбор в национальном парке
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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