Поющий бархан в заповеднике Алтын-Эмель не оставит равнодушным ни одного путешественника.
Эта уникальная песчаная гора, высотой с девятиэтажный дом, известна своими сюрреалистическими пейзажами и загадочным пением.
Во время экскурсии вы подниметесь на
Эта уникальная песчаная гора, высотой с девятиэтажный дом, известна своими сюрреалистическими пейзажами и загадочным пением.
Во время экскурсии вы подниметесь на
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные пейзажи
- 🎵 Поющий бархан
- 🚙 Комфортабельный транспорт
- 🍽 Традиционный казахский обед
- 🌿 Экологический туризм
- 📸 Фотогеничные места
Лучшее время для посещения
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для посещения Поющего бархана. В это время года вы сможете насладиться всеми прелестями природы и уникальными звуками бархана.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Поющий бархан
- Заповедник Алтын-Эмель
- Река Или
Описание экскурсии
Фантастические пейзажи
Поющий бархан — гигантская песчаная гора высотой с девятиэтажный дом и длиной в три километра. Мы подъедем к нему на джипе максимально близко, после чего вы отправитесь гулять по золотистым склонам и гребням. При желании сможете подняться на самую вершину! Вам откроется прекрасный вид на окружающие живописные места: пески, степи и реку Или.
Интересные факты
Поющий бархан называется так не случайно. В сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию органа. Если повезет, мы их услышим! Вы раскроете секрет этого природного феномена и поймете, почему в дождливые дни бархан не «поет». Кроме того, мы расскажем о происхождении бархана, особенностях его флоры и фауны. А также поделимся связанными с ним легендами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- В стоимость включены: комфортабельный джип с кондиционером, экологический сбор в национальном парке
- Обед пройдёт в традиционной казахской семье. Казахский народ издревле славится своим гостеприимством, пришедших гостей принято угощать самыми лучшими блюдами.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1545 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. Мы хотим показать страну такой, какой её знаем сами: красивой, разной, гостеприимной и удивительной. Именно поэтому для нас важно, чтобы после поездки вы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ехать далеко, подъём непростой, но оно того стоит! В отзывах все пишут про потрясающие виды сверху (это правда), про то, что чувствуешь, будто покорил мир (это тоже правда), но никто
+3
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Выбрал данное направление, как довольно необычный вариант для тех кому приелись популярные туристические места или центр города, канатки, пешеходные улицы и подобные развлечения.
Для экскурсии мы согласовали поздний выезд и немного
Для экскурсии мы согласовали поздний выезд и немного
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Необычная поездка в национальный парк, организация - супер, рекомендую к изучению
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