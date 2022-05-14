Что вас ожидает

Фантастические пейзажи

Поющий бархан — гигантская песчаная гора высотой с девятиэтажный дом и длиной в три километра. Мы подъедем к нему на джипе максимально близко, после чего вы отправитесь гулять по золотистым склонам и гребням. При желании сможете подняться на самую вершину! Вам откроется прекрасный вид на окружающие живописные места: пески, степи и реку Или.

Интересные факты

Поющий бархан называется так не случайно. В сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию органа. Если повезет, мы их услышим! Вы раскроете секрет этого природного феномена и поймете, почему в дождливые дни бархан не «поет». Кроме того, мы расскажем о происхождении бархана, особенностях его флоры и фауны. А также поделимся связанными с ним легендами.

Организационные детали