Индивидуальная
до 1 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
750 000 ₸ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
290 000 ₸ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Поющий бархан, меловые горы Актау и вулканические горы Катутау
Начало: Радостовца 292 (парковка гипермаркета Магнум)
1 мая в 05:30
9 мая в 05:30
110 000 ₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений8 декабря 2024Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот
- ММирас4 декабря 2024Хорошо съездили, много увидели нового. Бархан удивил своим "голосом", такое вообще редко увидишь. Каньоны огромные, просто дух захватывает. Поездка долгая,
- ММихаил1 декабря 2024Экскурсия в парк Алтын-Эмель впечатляет! Горы Актау и Катутау поражают своей уникальной красотой и масштабами, а Поющий бархан — настоящее
- ССания18 ноября 2024Поездка оставила массу ярких впечатлений! Горы Актау и Катутау поражают необычностью, а Поющий бархан оказался не только зрелищным, но и
- ВВероника14 ноября 2024Все было круто, даже придраться не к чему😂Спасибо организаторам за профессионализм и тёплый подход — каждый момент поездки был продуман до мелочей
- ВВалентина9 октября 2024Поездка просто супер! Каньоны – вау, дух захватывает, озера такие красивые и спокойные, а бархан — вообще сказка, особенно как
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Поющие барханы»
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