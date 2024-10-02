16 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Алтын Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 7.00 утра старт
Завтра в 07:00
21 дек в 07:00
260 000₸ за всё до 5 чел.
15 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-тур в национальный парк Алтын-Эмель
Начало: Абая-Жарокова на парковке возле станции метро
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
21 дек в 06:00
22 дек в 06:00
170 000₸ за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
750 000₸ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса2 октября 2024Невероятное место, очень красивые и необычные горы. Людей очень мало, ощущение, что находишься на другой планете. В августе днём достаточно жарко. Хотелось бы остаться в Басши на ночь, чтоб подольше погулять в горах, а на следующий день посмотреть поющий бархан.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Алтын-Эмель»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Алматы в декабре 2024
Сейчас в Алматы в категории "Алтын-Эмель" можно забронировать 3 экскурсии от 170 000 до 750 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Алматы на 2025 год по теме «Алтын-Эмель», 1 ⭐ отзыв, цены от 170000₸. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль