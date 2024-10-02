А Алиса

Невероятное место, очень красивые и необычные горы. Людей очень мало, ощущение, что находишься на другой планете. В августе днём достаточно жарко. Хотелось бы остаться в Басши на ночь, чтоб подольше погулять в горах, а на следующий день посмотреть поющий бархан.