Малая Алматинская кругосветка: 4 вершины за один день

Малая Алматинская кругосветка
Пройдите по захватывающему кольцевому маршруту по хребту Заилийского Алатау, покоряя четыре вершины — от Пика Чимбулачка до Пика Фурманова.

Этот трек подойдёт тем, кто ищет не прогулку, а настоящее горное приключение
с панорамными видами, крутыми подъёмами и каменистыми гребнями. По пути — альпийские луга, качели на высоте и моменты, которые захочется запомнить навсегда.

Тропа требует выносливости и уверенности, но в награду — чувство преодоления и виды, от которых захватывает дух.

5
1 отзыв
Описание экскурсии

Малая Алматинская Кругосветка — маршрут для тех, кто ищет настоящее горное приключение. Это кольцевой трек по хребту Заилийского Алатау, охватывающий четыре вершины:

Пик Чимбулачка (3460 м) • Пик Башута (3355 м) • Пик Панорама (3260 м) • Пик Фурманова (3053 м) Мы начинаем с подъёма на Чимбулак по канатной дороге, что снижает набор высоты до комфортных 500 метров. Однако по желанию группы или при остановке канатки возможен классический вариант подъёма через Кимасарское ущелье — с набором до 2000 метров. Общая протяжённость маршрута — около 13 км, продолжительность — 6–8 часов. Тропа не везде комфортная: участки с каменистыми гребнями, крутые спуски и открытые участки требуют уверенности и устойчивости. Маршрут подходит для людей со средней и хорошей физической подготовкой, а также опытом горных хайкингов. По пути — панорамные виды на горные хребты, альпийские луга, знаменитые качели и атмосферные точки отдыха. Это не прогулка, а насыщенный маршрут, где каждый километр — это вызов, награда и возможность испытать себя. Маршрут доступен круглый год, за исключением лавиноопасных месяцев весной. В остальное время он дарит уникальные впечатления: от снежных пейзажей до осенней золотой тишины. Важная информация: Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость, так как их количество зависит от числа участников. Подробности уточнит гид перед началом. Поход может быть отменён при плохих погодных условиях или весной — из-за риска лавин. Гид обязательно проверяет прогнозы перед каждым выходом. Что необходимо взять с собой:.
Треккинговые палки (доступны в аренду в городе или у гида) • Удобная походная обувь: треккинговые ботинки или кроссовки с нескользящей подошвой. Обувь на плоской или скользкой подошве не подходит • Одежда по погоде, согласно актуальному прогнозу • Ледоступы — обязательны поздней осенью, зимой и ранней весной (можно арендовать).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каток Медеу
  • ГК Шимбулак
  • Большой Талгарский перевал
  • Пик Чимбулак
  • Пик Башута
  • Пик Панарама
  • Пик Фурманова
  • Ущелье Кимасар
Что включено
  • Сопровождение в течении всего маршрута и консультация перед маршрутом
Что не входит в цену
  • Билеты на канатную дорогу
  • Питание на маршруте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижняя станция канатной дороги «Медеу»
Завершение: Нижняя станция канатной дороги Медеу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость, так как их количество зависит от числа участников. Подробности уточнит гид перед началом
  • Поход может быть отменён при плохих погодных условиях или весной - из-за риска лавин. Гид обязательно проверяет прогнозы перед каждым выходом
  • Что необходимо взять с собой:
  • Треккинговые палки (доступны в аренду в городе или у гида)
  • Удобная походная обувь: треккинговые ботинки или кроссовки с нескользящей подошвой. Обувь на плоской или скользкой подошве не подходит
  • Одежда по погоде, согласно актуальному прогнозу
  • Ледоступы - обязательны поздней осенью, зимой и ранней весной (можно арендовать)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Я впервые приехала в Казахстан. Основной целью была командировка, но пару дней выделила на экскурсии. В первый день с Александром поднялась в горы. Маршрут несложный, Александр все время шел рядом,
вперед не убегал. Очень комфортный темп. В середине пути пили чай с печеньками. Очень понравился и тур, и гид. За красивыми видами и приятной компанией время прошло незаметно! Однозначно рекомендую! И сама обязательно еще обращусь, если буду опять в Казахстане.

Входит в следующие категории Алматы

