Пройдите по захватывающему кольцевому маршруту по хребту Заилийского Алатау, покоряя четыре вершины — от Пика Чимбулачка до Пика Фурманова.
Этот трек подойдёт тем, кто ищет не прогулку, а настоящее горное приключение
Описание экскурсии
Малая Алматинская Кругосветка — маршрут для тех, кто ищет настоящее горное приключение. Это кольцевой трек по хребту Заилийского Алатау, охватывающий четыре вершины:
Малая Алматинская Кругосветка — маршрут для тех, кто ищет настоящее горное приключение. Это кольцевой трек по хребту Заилийского Алатау, охватывающий четыре вершины:

Пик Чимбулачка (3460 м) • Пик Башута (3355 м) • Пик Панорама (3260 м) • Пик Фурманова (3053 м) Мы начинаем с подъёма на Чимбулак по канатной дороге, что снижает набор высоты до комфортных 500 метров. Однако по желанию группы или при остановке канатки возможен классический вариант подъёма через Кимасарское ущелье — с набором до 2000 метров. Общая протяжённость маршрута — около 13 км, продолжительность — 6–8 часов. Тропа не везде комфортная: участки с каменистыми гребнями, крутые спуски и открытые участки требуют уверенности и устойчивости. Маршрут подходит для людей со средней и хорошей физической подготовкой, а также опытом горных хайкингов. По пути — панорамные виды на горные хребты, альпийские луга, знаменитые качели и атмосферные точки отдыха. Это не прогулка, а насыщенный маршрут, где каждый километр — это вызов, награда и возможность испытать себя. Маршрут доступен круглый год, за исключением лавиноопасных месяцев весной. В остальное время он дарит уникальные впечатления: от снежных пейзажей до осенней золотой тишины. Важная информация: Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость, так как их количество зависит от числа участников. Подробности уточнит гид перед началом. Поход может быть отменён при плохих погодных условиях или весной — из-за риска лавин. Гид обязательно проверяет прогнозы перед каждым выходом.
Треккинговые палки (доступны в аренду в городе или у гида) • Удобная походная обувь: треккинговые ботинки или кроссовки с нескользящей подошвой. Обувь на плоской или скользкой подошве не подходит • Одежда по погоде, согласно актуальному прогнозу • Ледоступы — обязательны поздней осенью, зимой и ранней весной (можно арендовать).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каток Медеу
- ГК Шимбулак
- Большой Талгарский перевал
- Пик Чимбулак
- Пик Башута
- Пик Панарама
- Пик Фурманова
- Ущелье Кимасар
Что включено
- Сопровождение в течении всего маршрута и консультация перед маршрутом
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу
- Питание на маршруте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижняя станция канатной дороги «Медеу»
Завершение: Нижняя станция канатной дороги Медеу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость, так как их количество зависит от числа участников. Подробности уточнит гид перед началом
- Поход может быть отменён при плохих погодных условиях или весной - из-за риска лавин. Гид обязательно проверяет прогнозы перед каждым выходом
- Что необходимо взять с собой:
- Треккинговые палки (доступны в аренду в городе или у гида)
- Удобная походная обувь: треккинговые ботинки или кроссовки с нескользящей подошвой. Обувь на плоской или скользкой подошве не подходит
- Одежда по погоде, согласно актуальному прогнозу
- Ледоступы - обязательны поздней осенью, зимой и ранней весной (можно арендовать)
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Я впервые приехала в Казахстан. Основной целью была командировка, но пару дней выделила на экскурсии. В первый день с Александром поднялась в горы. Маршрут несложный, Александр все время шел рядом,
