Малая Алматинская Кругосветка — маршрут для тех, кто ищет настоящее горное приключение. Это кольцевой трек по хребту Заилийского Алатау, охватывающий четыре вершины:

Пик Чимбулачка (3460 м) • Пик Башута (3355 м) • Пик Панорама (3260 м) • Пик Фурманова (3053 м) Мы начинаем с подъёма на Чимбулак по канатной дороге, что снижает набор высоты до комфортных 500 метров. Однако по желанию группы или при остановке канатки возможен классический вариант подъёма через Кимасарское ущелье — с набором до 2000 метров. Общая протяжённость маршрута — около 13 км, продолжительность — 6–8 часов. Тропа не везде комфортная: участки с каменистыми гребнями, крутые спуски и открытые участки требуют уверенности и устойчивости. Маршрут подходит для людей со средней и хорошей физической подготовкой, а также опытом горных хайкингов. По пути — панорамные виды на горные хребты, альпийские луга, знаменитые качели и атмосферные точки отдыха. Это не прогулка, а насыщенный маршрут, где каждый километр — это вызов, награда и возможность испытать себя. Маршрут доступен круглый год, за исключением лавиноопасных месяцев весной. В остальное время он дарит уникальные впечатления: от снежных пейзажей до осенней золотой тишины. Важная информация: Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость, так как их количество зависит от числа участников. Подробности уточнит гид перед началом. Поход может быть отменён при плохих погодных условиях или весной — из-за риска лавин. Гид обязательно проверяет прогнозы перед каждым выходом. Что необходимо взять с собой:.

Треккинговые палки (доступны в аренду в городе или у гида) • Удобная походная обувь: треккинговые ботинки или кроссовки с нескользящей подошвой. Обувь на плоской или скользкой подошве не подходит • Одежда по погоде, согласно актуальному прогнозу • Ледоступы — обязательны поздней осенью, зимой и ранней весной (можно арендовать).