Большое Алматинское Озеро (БАО) - одно из красивейших мест в ближайших окрестностях Алматы, настоящая жемчужина Заилийского Алатау и относится к одной из обязательных к посещению туристами достопримечательностей 🏛️ БАО в Большом Алматинском ущелье, на высоте 2511 м. над уровнем моря 🌊. Длина озера составляет около 1 км., ширина - примерно 500 м. Глубина озера достигает 35 м. Температура воды летом около 8 градусов. Интересно, что БАО образовалось вследствие землетрясения, и отступления древнего ледника.

До озера можно дойти пешком, но для этого нужно иметь хорошую физическую форму и запас времени.

Другой способ - заказать экскурсию ⛳, тогда мы встретимся с Вами в оговоренном месте и поедем на озеро на комфортабельном полноприводном автомобиле 🚘 или микроавтобусе.

Что иметь с собой: воду, удобную одежду и обувь по сезону, солнцезащитные очки и крем в солнечную погоду, фотоаппарат, хорошее настроение.

Программа экскурсии: