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Большое Алматинское Озеро

5
6 отзывов
Максим Д.
Максим Д. – Гид из Алматы
Поездка на персональном транспорте в Алматинское ущелье и знаменитое озеро.

Я буду с вами на протяжении всего пути и покажу самые красивые 🤩 места.

Расскажу об интересных фактах.

Наш путь начнётся в Иле-Алатауском парке 🌳.

Затем мы будем идти пешком и сделаем несколько остановок для фотографий и перекуса.
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Большое Алматинское Озеро
Большое Алматинское Озеро

Что вы увидите

  • парк Первого Президента Республики Казахстан
  • ул. Навои с множеством кафе и ресторанов, в народе именуемая шашлык-стрит
  • Большое Алматинское ущелье
  • Большое Алматинское озеро
Большое Алматинское Озеро (БАО) - одно из красивейших мест в ближайших окрестностях Алматы, настоящая жемчужина Заилийского Алатау и относится к одной из обязательных к посещению туристами достопримечательностей 🏛️ БАО в Большом Алматинском ущелье, на высоте 2511 м. над уровнем моря 🌊. Длина озера составляет около 1 км., ширина - примерно 500 м. Глубина озера достигает 35 м. Температура воды летом около 8 градусов. Интересно, что БАО образовалось вследствие землетрясения, и отступления древнего ледника.
До озера можно дойти пешком, но для этого нужно иметь хорошую физическую форму и запас времени.
Другой способ - заказать экскурсию ⛳, тогда мы встретимся с Вами в оговоренном месте и поедем на озеро на комфортабельном полноприводном автомобиле 🚘 или микроавтобусе.
Что иметь с собой: воду, удобную одежду и обувь по сезону, солнцезащитные очки и крем в солнечную погоду, фотоаппарат, хорошее настроение.

Программа экскурсии:

  • встреча в назначенном месте
  • дорога по направлению к Алматинскому ущелью пройдет по основным магистралям города
  • въезд в Иле-Алатауский национальный парк
  • дорога по Алматинскому ущелью
  • подъем по горному серпантину до озера
  • прогулка в окрестностях озера
  • возвращение в город
Что входит
  • Доставка на Большое Алматинское Озеро на комфортабельном автотранспорте
  • оплата въезда в Иле-Алатауский национальный парк
  • прогулка в окрестностях озера
  • доставка в город
Что не входит
  • питание
Начало
🚩 удобное для туриста
Место завершения
🏁 Удобное для туриста
Большое Алматинское Озеро
Большое Алматинское Озеро
Большое Алматинское Озеро
Большое Алматинское Озеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Д.
Максим Д.
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6 отзывов оставили туристы

Максим Д. проводит ещё 5 экскурсий

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