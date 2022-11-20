Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самый легкий и насыщенный маршрут по городу
Широкий проспект пересекает Алма-Ату с востока на запад, мы пройдемся по части, что прилегает к центру — тем же маршрутом, которым ежедневно ходят местные жители. Осматривая архитектурные сооружения разных лет, поговорим о наследии прошлого и связи поколений. Вы узнаете о знаковом периоде 60-80-х годов в истории города и улице, которая олицетворила современную, динамично развивающуюся Алма-Ату с новыми вузами, крупными научными, культурными, образовательными и медицинскими учреждениями и современными микрорайонами.
Мы побеседуем о том, как поменялась городская культура и какие традиции было важно сохранить, вспомним мудрые назидания Абая Кунанбаева и обсудим, почему именно с этим проспектом алматинцы сравнивают жизнь человека.
Организационные детали
Общая протяженность маршрута — 4 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Памятник Абаю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shynar — ваш гид в Алматы
Провёл 220 экскурсий для 340 туристов
Мы сёстры из Алматы, знатоки-любители. Хорошо знаем историю, традиции, быт Казахстана и Алматы. Часто ходим в театры, музеи, на выставки и увлекаемся трекингом по нашим горам. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи. Надеемся на скорую встречу!:)
Говорим на английском и турецком языках.