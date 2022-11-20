Проспект Абая как символ рассвета Алма-Аты

Узнать, как растет и развивается крупнейший город страны, на прогулке по его знаковой улице

Бегущий вдоль гор проспект отражает философию великого казахского поэта-просветителя Абая Кунанбаева: не забывая о корнях, чтя традиции и мудрость народа, быть открытым миру.

Эта улица стала одним из символов преобразований, когда уютный город у подножия Заилийского Алатау приобрел столичный лоск. И экскурсия по ней поможет вам лучше почувствовать дух новой Алма-Аты.
Проспект Абая как символ рассвета Алма-Аты
Проспект Абая как символ рассвета Алма-Аты
Проспект Абая как символ рассвета Алма-Аты
Проспект Абая как символ рассвета Алма-Аты
Проспект Абая как символ рассвета Алма-Аты
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Самый легкий и насыщенный маршрут по городу

Широкий проспект пересекает Алма-Ату с востока на запад, мы пройдемся по части, что прилегает к центру — тем же маршрутом, которым ежедневно ходят местные жители. Осматривая архитектурные сооружения разных лет, поговорим о наследии прошлого и связи поколений. Вы узнаете о знаковом периоде 60-80-х годов в истории города и улице, которая олицетворила современную, динамично развивающуюся Алма-Ату с новыми вузами, крупными научными, культурными, образовательными и медицинскими учреждениями и современными микрорайонами.

Мы побеседуем о том, как поменялась городская культура и какие традиции было важно сохранить, вспомним мудрые назидания Абая Кунанбаева и обсудим, почему именно с этим проспектом алматинцы сравнивают жизнь человека.

Организационные детали

Общая протяженность маршрута — 4 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Памятник Абаю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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