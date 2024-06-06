1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
65765 261₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
75005 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65214 891₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Путешествие к озеру Кольсай и каньонам Чарын и Чёрный в мини-группе
Путешествие по живописным местам Казахстана: Чарынский каньон, озеро Кольсай и Чёрный каньон. Насладитесь природой и сделайте уникальные фото
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
69664 877₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 150₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
70005 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чарынский каньон 3 в 1: путеводитель по величественным скалам
Погрузитесь в мир древних скал и величественных каньонов, где каждый поворот открывает новую страницу истории Земли
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы
Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом
Начало: в вашем отеле в городе Алматы
Сегодня в 21:00
Завтра в 04:30
41 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
2100018 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река
Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты
Начало: В районе станции метро «Байконур»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
8 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4060036 540₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Алматы: путешествие по культурному наследию
Изучите уникальную атмосферу Алматы, пройдитесь по историческим местам и культурным символам города
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25002 250₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:30
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Чарынский каньон: путешествие по красным скалам из Алматы
Приглашаем вас на экскурсию в Чарынский каньон, где вас ждут захватывающие виды и увлекательные истории о его происхождении
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
62005 270₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой
Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58714 991₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
71004 970₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
12 часов
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
65804 935₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
58004 930₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Джип-тур по Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам из Алматы
Комфортный джип-тур из Алматы к Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам. Уникальные природные ландшафты и пикник в урочище Куртогай ждут вас
Начало: На пр. Суюнбая
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
8 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Незабываемое путешествие в Чарынский каньон с индивидуальным гидом
Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: Проспект Аль-Фараби
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Полюбоваться зрелищными ландшафтами и пополнить фотоколлекцию головокружительными снимками
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
2744723 330₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон: Путешествие по Алматы
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3400030 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
13 часов
Удивительные каньоны восточного Казахстана
Увидеть Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны, Долины замков и ведьм за одну поездку (в мини-группе)
Начало: В районе улицы Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
6 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
15 часов
На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 6.00 утра старт
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
33 750₸ за человека
Мини-группа
15 часов
Групповой тур на внедорожниках: озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Приглашаем вас на захватывающий тур по Алматинской области: озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны ждут
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
33 750₸ за человека
Мини-группа
15 часов
Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: каждый день в 6.00 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
33 750₸ за человека
скидка
20%
Групповая
17 часов
1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, 100
Расписание: Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
3150025 200₸ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 90 000₸ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 111₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 июня 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия
- ННаталия5 июня 2024Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!
- ААлёна4 июня 2024Отлично провели день, наслаждаясь красотами Казахстана! Впервые встречаюсь с такой чёткой организацией экскурсии - заранее всех участников поездки собрали в
- ААлександра4 июня 2024Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо
- ЕЕлена3 июня 2024Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
- ААнтон3 июня 2024Отличная поездка, очень красивое место. Дружелюбный и интересный водитель. Всем рекомендую!
- ООльга3 июня 2024Прекрасный гид Дмитрий! Отличное настроение на протяжении 16 часов, невероятные места, кухня, комфортный автомобиль, куча эмоций! Советуем 👍👍👍👍
- ООльга3 июня 2024Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
- ООльга3 июня 2024Отзыв об экскурсии по городу Алматы Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала
- ААндрей3 июня 2024Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
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