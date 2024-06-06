Главные экскурсионные места в Алматы

Найдено 57 экскурсий в категории «Популярные места» в Алматы, цены от 431 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
104 отзыва
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
65765 261 за человека
Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
80 отзывов
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
75005 250 за человека
Алматы для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
75 отзывов
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65214 891 за человека
Алматы известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990 за всё до 6 чел.
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
92 отзыва
Популярное предложение
Путешествие к озеру Кольсай и каньонам Чарын и Чёрный в мини-группе
Путешествие по живописным местам Казахстана: Чарынский каньон, озеро Кольсай и Чёрный каньон. Насладитесь природой и сделайте уникальные фото
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
69664 877 за человека
Обзорная экскурсия по Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 150 за всё до 6 чел.
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 10 чел.
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Кайынды - из Алматы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
74 отзыва
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
38 000 за всё до 4 чел.
Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
70005 250 за человека
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
8 500 за всё до 4 чел.
Чарынский каньон 3 в 1
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Чарынский каньон 3 в 1: путеводитель по величественным скалам
Погрузитесь в мир древних скал и величественных каньонов, где каждый поворот открывает новую страницу истории Земли
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 6 чел.
Легенды Чарынского Каньона
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
25 отзывов
Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы
Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом
Начало: в вашем отеле в городе Алматы
Сегодня в 21:00
Завтра в 04:30
41 000 за всё до 6 чел.
Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
64 отзыва
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
16 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490 за человека
Ежедневная прогулка по Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209 за человека
По Алматы - на Tesla
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
2100018 900 за всё до 3 чел.
Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река
Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты
Начало: В районе станции метро «Байконур»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
8 000 за человека
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4060036 540 за всё до 6 чел.
Знакомство с южной столицей Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
7 отзывов
Групповая экскурсия в Алматы: путешествие по культурному наследию
Изучите уникальную атмосферу Алматы, пройдитесь по историческим местам и культурным символам города
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25002 250 за человека
Знакомство с Алматы - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:30
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 500 за человека
Чарынский каньон из Алматы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Чарынский каньон: путешествие по красным скалам из Алматы
Приглашаем вас на экскурсию в Чарынский каньон, где вас ждут захватывающие виды и увлекательные истории о его происхождении
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 3 чел.
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
1 отзыв
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
62005 270 за человека
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532 за всё до 2 чел.
Из Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой
Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58714 991 за человека
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
71004 970 за человека
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
12 часов
3 отзыва
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
65804 935 за человека
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980 за человека
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
7 отзывов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
58004 930 за человека
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Джип-тур по Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам из Алматы
Комфортный джип-тур из Алматы к Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам. Уникальные природные ландшафты и пикник в урочище Куртогай ждут вас
Начало: На пр. Суюнбая
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
8 000 за человека
Озеро Иссык и водопад Медвежий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000 за всё до 4 чел.
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Чарынский каньон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Незабываемое путешествие в Чарынский каньон с индивидуальным гидом
Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: Проспект Аль-Фараби
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
36 000 за всё до 6 чел.
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Полюбоваться зрелищными ландшафтами и пополнить фотоколлекцию головокружительными снимками
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
2744723 330 за всё до 6 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон: Путешествие по Алматы
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3400030 600 за всё до 6 чел.
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Удивительные каньоны восточного Казахстана
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Удивительные каньоны восточного Казахстана
Увидеть Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны, Долины замков и ведьм за одну поездку (в мини-группе)
Начало: В районе улицы Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
6 300 за человека
Знакомство с Алматы за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990 за всё до 7 чел.
На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
Мини-группа
15 часов
19 отзывов
На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 6.00 утра старт
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
33 750 за человека
Тур в мини-группе на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Мини-группа
15 часов
27 отзывов
Групповой тур на внедорожниках: озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Приглашаем вас на захватывающий тур по Алматинской области: озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны ждут
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
33 750 за человека
Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
Мини-группа
15 часов
20 отзывов
Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: каждый день в 6.00 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
33 750 за человека
1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
17 часов
25 отзывов
1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, 100
Расписание: Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
3150025 200 за человека
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 90 000 за всё до 3 чел.
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 111 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Очень насыщенная и интересная экскурсия
  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!
  • А
    Алёна
    4 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Отлично провели день, наслаждаясь красотами Казахстана! Впервые встречаюсь с такой чёткой организацией экскурсии - заранее всех участников поездки собрали в
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    чатике в телеграме для координации и обмена информацией 🔥 минивен комфортабельный, времени на всех локациях было достаточно, Дмитрий отвечал на все вопросы, советовал кафешки, включал потрясающий плейлист для настроения! Экскурсия класс, спасибо организаторам💙

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо
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    всём, улыбками, смехом, шутками и разговорами. Поток информации не заканчивался, Али отвечал на все вопросы, был не только гидом, но и фото-/видеооператором. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую.

    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
  • А
    Антон
    3 июня 2024
    Из Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
    Отличная поездка, очень красивое место. Дружелюбный и интересный водитель. Всем рекомендую!
    Отличная поездка, очень красивое место. Дружелюбный и интересный водитель. Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Прекрасный гид Дмитрий! Отличное настроение на протяжении 16 часов, невероятные места, кухня, комфортный автомобиль, куча эмоций! Советуем 👍👍👍👍
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Отзыв об экскурсии по городу Алматы Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала
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    нашего знакомства меня поразили его обширные знания и вежливое поведение. Машина, на которой мы ездили, была первоклассной. Она была чистой, удобной и оснащена всем необходимым для комфортной поездки. Во время экскурсии гид внимательно выслушал мои пожелания и составил маршрут, который идеально соответствовал моим интересам. Он показал мне все главные достопримечательности Алматы. Гид прекрасно владеет историей и культурой Алматы. Он дал мне подробные объяснения обо всех местах, которые мы посетили. Кроме того, он охотно отвечал на все мои вопросы и делился дополнительной информацией. Общение с гидом было настоящим удовольствием. Он был очень дружелюбным, веселым и обходительным. Я чувствовала себя очень комфортно в его компании. В целом, я осталась в восторге от экскурсии и настоятельно рекомендую этого гида всем, кто планирует посетить Алматы. Он на 100% заслуживает самых высоких оценок за профессионализм, знания и отличное обслуживание клиентов. Спасибо за незабываемый опыт!

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
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    решил обратиться к Салиме, так как программа показалась наиболее полной, а индивидуальный характер экскурсии давал бо́льшую вариативность по времени. В итоге все было как я мечтал: полный обзор, подробный рассказ гида о городе, его истории и о Казахстане в целом. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Хочу также поблагодарить Салиму за то, что она смогла войти в положение и организовать экскурсию в нестандартное время несмотря на мой нетривиальный график пребывания в городе.

    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Популярные места»

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