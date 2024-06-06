Увидеть самое главное в Алматы

Найдено 23 экскурсии в категории «Самое главное» в Алматы, цены от 2 209 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
104 отзыва
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
65765 261 за человека
Алматы для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Алматы известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 150 за всё до 6 чел.
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
8 500 за всё до 4 чел.
Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
64 отзыва
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
16 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490 за человека
Ежедневная прогулка по Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209 за человека
По Алматы - на Tesla
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
2100018 900 за всё до 3 чел.
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4060036 540 за всё до 6 чел.
Знакомство с южной столицей Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
7 отзывов
Групповая экскурсия в Алматы: путешествие по культурному наследию
Изучите уникальную атмосферу Алматы, пройдитесь по историческим местам и культурным символам города
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25002 250 за человека
Знакомство с Алматы - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:30
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 500 за человека
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532 за всё до 2 чел.
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980 за человека
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Полюбоваться зрелищными ландшафтами и пополнить фотоколлекцию головокружительными снимками
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
2744723 330 за всё до 6 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон: Путешествие по Алматы
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3400030 600 за всё до 6 чел.
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990 за всё до 7 чел.
Проспект Абая как символ рассвета Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Проспект Абая в Алматы: символ рассвета и культурное наследие
Погрузитесь в историю Алматы, пройдя по проспекту Абая, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Абаю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Музейно-городской тур по Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383 за всё до 3 чел.
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
Увидеть инопланетные пейзажи, погулять по застывшей лаве и прикоснуться к 700-летней иве
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5200046 800 за всё до 6 чел.
Алматы с точки зрения живописи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
    Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Очень насыщенная и интересная экскурсия
  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо
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    всём, улыбками, смехом, шутками и разговорами. Поток информации не заканчивался, Али отвечал на все вопросы, был не только гидом, но и фото-/видеооператором. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую.

    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Отзыв об экскурсии по городу Алматы Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала
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    нашего знакомства меня поразили его обширные знания и вежливое поведение. Машина, на которой мы ездили, была первоклассной. Она была чистой, удобной и оснащена всем необходимым для комфортной поездки. Во время экскурсии гид внимательно выслушал мои пожелания и составил маршрут, который идеально соответствовал моим интересам. Он показал мне все главные достопримечательности Алматы. Гид прекрасно владеет историей и культурой Алматы. Он дал мне подробные объяснения обо всех местах, которые мы посетили. Кроме того, он охотно отвечал на все мои вопросы и делился дополнительной информацией. Общение с гидом было настоящим удовольствием. Он был очень дружелюбным, веселым и обходительным. Я чувствовала себя очень комфортно в его компании. В целом, я осталась в восторге от экскурсии и настоятельно рекомендую этого гида всем, кто планирует посетить Алматы. Он на 100% заслуживает самых высоких оценок за профессионализм, знания и отличное обслуживание клиентов. Спасибо за незабываемый опыт!

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
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    решил обратиться к Салиме, так как программа показалась наиболее полной, а индивидуальный характер экскурсии давал бо́льшую вариативность по времени. В итоге все было как я мечтал: полный обзор, подробный рассказ гида о городе, его истории и о Казахстане в целом. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Хочу также поблагодарить Салиму за то, что она смогла войти в положение и организовать экскурсию в нестандартное время несмотря на мой нетривиальный график пребывания в городе.

    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
    Прекрасная организация поездки. Всё время на связи. Готовы идти на пожелания клиентов, варианты. Чувствовался клиентский сервис. Ни разу не остались в вакууме и без информации. Честно говоря такой подготовки никогда не видели) А за плечами много экскурсий)
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Алексей,спасибо большое за экскурсию! Очень познавательно,не стандартно и самое главное интересно даже для подростков! Спасибо отдельно за явки и пароли😉и приятный презент в начале экскурсии! Это город моего детства и Алексей его раскрыл для меня заново!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Самое главное»

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  1. Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
  2. Алматы для новичков
  3. Алматы известный и неизведанный
  4. Обзорная экскурсия по Алматы
  5. Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
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