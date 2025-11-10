Большое Алматинское озеро (БАО) — одно из самых живописных мест Казахстана, спрятанное среди гор Тянь-Шаня. Его бирюзовая вода меняет оттенок в зависимости от сезона, создавая сказочные пейзажи. Озеро расположено на
Описание экскурсии
Чем привлекательно Большое Алматинское озеро:
- Невероятные пейзажи – горы, отражающиеся в зеркальной глади воды;
- Чистейший горный воздух – зарядись энергией природы;
- Дикая природа – если повезет, можно увидеть сурков, горных козлов и даже беркутов, парящих в небе;
- Место силы – ощущение спокойствия и гармонии;
- Идеально для фото – кадры, достойные открыток;
• Приключение в горах – возможность прогуляться по тропам и насладиться природой. Почему стоит отправиться туда с нами:
- Интересные истории и легенды от гида;
- Лучшая точка для незабываемых фото;
- Возможность насладиться свежим воздухом и тишиной природы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большое Алматинское озеро
- Горные серпантины
- Лесные массивы
- Река Большая Алматинка
- Тянь-Шаньские пейзажи - мощные горные вершины с заснеженными пиками
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Улица Дулати 1/1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
