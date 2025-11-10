Мои заказы

Автотур к Большому Алматинскому озеру

Большое Алматинское озеро (БАО) — одно из самых живописных мест Казахстана, спрятанное среди гор Тянь-Шаня. Его бирюзовая вода меняет оттенок в зависимости от сезона, создавая сказочные пейзажи. Озеро расположено на
читать дальше

высоте 2511 м и является источником чистейшей питьевой воды. Здесь можно насладиться тишиной, свежим горным воздухом и потрясающими видами. БАО — идеальное место для прогулок, фотосессий и перезагрузки вдали от городской суеты. Всего 30 км от Алматы — и ты в другом мире!

Автотур к Большому Алматинскому озеру
Автотур к Большому Алматинскому озеру
Автотур к Большому Алматинскому озеру
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Чем привлекательно Большое Алматинское озеро:

  • Невероятные пейзажи – горы, отражающиеся в зеркальной глади воды;
  • Чистейший горный воздух – зарядись энергией природы;
  • Дикая природа – если повезет, можно увидеть сурков, горных козлов и даже беркутов, парящих в небе;
  • Место силы – ощущение спокойствия и гармонии;
  • Идеально для фото – кадры, достойные открыток;

• Приключение в горах – возможность прогуляться по тропам и насладиться природой. Почему стоит отправиться туда с нами:

  • Интересные истории и легенды от гида;
  • Лучшая точка для незабываемых фото;
  • Возможность насладиться свежим воздухом и тишиной природы.

Ежедневно в 7:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большое Алматинское озеро
  • Горные серпантины
  • Лесные массивы
  • Река Большая Алматинка
  • Тянь-Шаньские пейзажи - мощные горные вершины с заснеженными пиками
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Улица Дулати 1/1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Пешая
8 часов
-
10%
61 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
от 9000 ₽10 000 ₽ за всё до 20 чел.
Жемчужина Северного Тянь-Шаня: Большое Алматинское озеро, пеший тур
Пешая
На машине
7 часов
-
20%
63 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Жемчужина Северного Тянь-Шаня
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - это встреча с величественной природой и кристально чистой водой на высоте 2511 метров
Начало: Проспект Дулати, 1/1
Расписание: Каждый день.
Завтра в 07:00
13 ноя в 07:00
37 600 ₸47 000 ₸ за человека
Большое Алматинское Озеро
Пешая
На машине
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое Алматинское озеро
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Расписание: Время обсуждается заранее перед поездкой.
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
120 000 ₸ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы