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и по мелочам. Асхат - прекрасный водитель (ориентируется на дороге), что не маловажно для безопасности передвижения, внимательный к пожеланиям (ехали без музыки), дает информации достаточно, чтобы наслаждаться видами (за ними приехали). Нам с погодой повезло: солнце, без ветра. Настраивайтесь на прекрасное путешествие в бескрайние степи и величественные горы Казахстана. Впечатления остаются навсегда. Светлана была на связи все время. Спасибо огромное. Обязательно вернемся и обратимся при организации следующего путешествия.