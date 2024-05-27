Большое Алматинское озеро – экскурсии в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Большое Алматинское озеро» в Алматы, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 10 чел.
Озеро Иссык и водопад Медвежий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000 за всё до 4 чел.
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 90 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговоритьЭкскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить
  • E
    Ekaterina
    2 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и была всегда на связи.
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    С гидом Андреем было очень комфортно и интересно! Человек любит свою работу, это видно) Природа Казахстана поразила своей красотой и величием. А еще даже удалось увидеть семейство сурков) Мне все понравилось, зарядилась положительными эмоциями на месяцы вперед! Всем рекомендую эту экскурсию 😊

    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться иБлагодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и
  • О
    Ольга
    3 июня 2023
    Озеро Иссык и водопад Медвежий
    Спасибо! Чудесная экскурсия и оперативная обратная связь!
    Спасибо! Чудесная экскурсия и оперативная обратная связь!
  • V
    Vlad
    30 апреля 2023
    Озеро Иссык и водопад Медвежий
    Хорошая возможность погулять по красивым местам и при этом не слишком утомиться от дальней дороги (расстояние до локации в районе
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    100 км). Организовано все четко. Водитель-гид Ринат очень приятен в общении, с удовольствием рассказывает об обычаях и повседневной жизни казахов. Большое спасибо!

  • Е
    Екатерина
    2 декабря 2022
    Озеро Иссык и водопад Медвежий
    Хотелось бы поблагодарить нашего гида Асхата за то, что он помогал нам не только во время прогулки по каньону, но
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    и по мелочам. Асхат - прекрасный водитель (ориентируется на дороге), что не маловажно для безопасности передвижения, внимательный к пожеланиям (ехали без музыки), дает информации достаточно, чтобы наслаждаться видами (за ними приехали). Нам с погодой повезло: солнце, без ветра. Настраивайтесь на прекрасное путешествие в бескрайние степи и величественные горы Казахстана. Впечатления остаются навсегда. Светлана была на связи все время. Спасибо огромное. Обязательно вернемся и обратимся при организации следующего путешествия.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Большое Алматинское озеро»

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  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Большое Алматинское озеро" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 90 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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