1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 90 000₸ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 мая 2024Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
- ЮЮлия15 мая 2024Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
- EEkaterina2 мая 2024Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и была всегда на связи.
- ООльга3 июня 2023Спасибо! Чудесная экскурсия и оперативная обратная связь!
- VVlad30 апреля 2023Хорошая возможность погулять по красивым местам и при этом не слишком утомиться от дальней дороги (расстояние до локации в районе
- ЕЕкатерина2 декабря 2022Хотелось бы поблагодарить нашего гида Асхата за то, что он помогал нам не только во время прогулки по каньону, но
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Большое Алматинское озеро»
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