Описание тураДрузья, приглашаю вас в незабываемое 2-дневное путешествие, в ходе которого вы познакомитесь с одними из самых красивых чудес природы Казахстана: Чарынским каньоном, горными озёрами Колсай и Каинды. Мы стартуем с города Алматы — крупнейшего города страны — и продолжим наш тур по древней земле Семиречья. Формат двухдневного тура позволит нам не просто увидеть, но и прогуляться по этим легендарным местам.
Уважаемые туристы! Данный тур будет доступен с 3 января 2026 года. Вы можете забронировать любые открытые дни недели, время начала и завершения тура мы согласуем в процессе обсуждения деталей. Обычно, в двухдневном туре мы стартуем из отеля в 08.00-09.00 часов местного времени, и прибываем обратно в отель к 20.00-21.00 следующего дня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон (Долина замков, Лунный каньон, Черный каньон)
- Озёра Колсай
- Каинды
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Проживание и питание в гостевом доме
- Входные билеты в национальные парки
- Вода (1литр на человека)
Что не входит в цену
- Питание в кафе и ресторанах по ходу движения
- Личные расходы и расходы на развлечения
- Такси в Долине замков (Чарынский каньон) от реки Шарын до начала маршрута - 800 тенге/человек
- Такси от парковки вблизи озера Каинды до самого озера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид-водитель заберет вас из отеля или аппартаментов
Завершение: Г. Алматы, ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Алматы
