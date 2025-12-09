Когда: Уважаемые туристы! Данный тур будет доступен с 3 января 2026 года. Вы можете забронировать любые открытые дни недели, время начала и завершения тура мы согласуем в процессе обсуждения деталей. Обычно, в двухдневном туре мы стартуем из отеля в 08.00-09.00 часов местного времени, и прибываем обратно в отель к 20.00-21.00 следующего дня.

Экскурсия длится около 2 дней

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала