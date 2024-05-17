5 дней
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
14 окт в 08:00
16 окт в 08:00
249 700₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
12 окт в 08:00
15 окт в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
11 дней
Большой тур от Казахстана до Кыргызстана: главные места двух стран и знакомство с традициями
Провести ночь в юрте, послушать, как поют пески, и прокатиться верхом
Начало: Аэропорт Алматы, время прибытия ваших рейсов
15 мая в 10:00
$1 500 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВероника17 мая 2024Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку… Начну с того,
- ТТатьяна19 апреля 2024Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!
- ААнастасия18 марта 2024Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все
- ЕЕвгения7 марта 2024Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Озеро Каинды»
Самые популярные туры этой рубрики в Алматы
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Алматы в октябре 2024
Сейчас в Алматы в категории "Озеро Каинды" можно забронировать 3 тура от 1 500 до 249 700. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Алматы на 2024 год по теме «Озеро Каинды», 4 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь