Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана

Посетить более 15 локаций, полюбоваться инопланетными каньонами и киргизской Швейцарией
Приглашаем провести насыщенный отпуск: менее чем за неделю вы исследуете две страны, преодолеете около двух тысяч километров на внедорожнике, посетите 12 населённых пунктов.

Путешествие начнётся в Казахстане: вы изучите главные достопримечательности
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Алматы и его пригорода, полюбуетесь впечатляющими, словно инопланетными, ландшафтами Чарынского, Чёрного и Лунного каньонов и голубыми жемчужинами Северного Тянь-Шаня — озёрами Кольсай и Каинды.

Тур продолжится в Кыргызстане: вы осмотрите несколько живописнейших ущелий, в том числе Барскаун, который называют киргизской Швейцарией, а в завершение поездки побываете на древнем базаре, возраст которого превышает 3 тысячелетия.

Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. Двухместное размещение в отелях и гостевых домах, начиная со второго дня тура.

Питание. В стоимость входит питание по программе и питьевая вода ежедневно. Обратите внимание: из-за долгих расстояний, которые нам предстоит преодолеть, и отсутствия цивилизации в некоторых локациях, у нас не всегда будет возможность обедать в кафе или ресторанах.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Променад по Алматы и поездка в пригород

Ранним утром встретим вас у аэропорта Алматы и поедем знакомиться с бывшей столицей Казахстана и её пригородом. Погуляем по тенистым аллеям парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, увидим центральную церковь, посетим один из старейших рынков города — Зелёный базар, осмотрим богатую коллекцию Музея музыкальных инструментов.

Доберёмся до высокогорного комплекса для зимних видов спорта «Медеу», крупнейшего в мире. Поднимемся ещё выше, чтобы полюбоваться панорамами горнолыжного курорта Шымбулак. Также у нас будет время на обед в национальном ресторане.

Обратите внимание: проживание в отеле Алматы в эту ночь не входит в стоимость тура.

Променад по Алматы и поездка в пригородПроменад по Алматы и поездка в пригородПроменад по Алматы и поездка в пригородПроменад по Алматы и поездка в пригород
2 день

Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны

Сегодня исследуем уникальные ландшафты Казахстана: на нашем пути встретятся три впечатляющих каньона — Чарынский, Чёрный и Лунный. Первый завораживает масштабами и причудливыми утёсами и считается национальным достоянием страны. Второй привлекает угольно-чёрными скалами и фантастическими, словно инопланетными пейзажами. Третий получил своё название благодаря созданному водой и ветром рельефу, напоминающему лунный.

Ночевать сегодня останемся в гостевом доме в посёлке Саты. В этот день включены завтрак и ужин.

Чарынский, Чёрный и Лунный каньоныЧарынский, Чёрный и Лунный каньоныЧарынский, Чёрный и Лунный каньоныЧарынский, Чёрный и Лунный каньоны
3 день

Озёра Кольсай и Каинды

Весь день посвятим голубым жемчужинам Северного Тянь-Шаня — озёрам Кольсай и Каинды. Кольсай — это система из трёх водоёмов, раскинувшихся в ущелье и окружённых хвойным лесом. А Каинды поражает бирюзовым цветом воды и елями, будто вросшими в его гладь. Будем любоваться впечатляющими видами, дышать свежим воздухом и заряжаться энергией нетронутой природы.

Ещё одну ночь проведём в гостевом доме посёлка Саты. В этот день включены завтрак, обед и ужин.

Озёра Кольсай и КаиндыОзёра Кольсай и КаиндыОзёра Кольсай и КаиндыОзёра Кольсай и Каинды
4 день

Ущелье Джеты-Огуз, скалы Семь волов

Утром отправимся в сторону границы с Кыргызстаном. Пройдя все формальности, доберёмся до ущелья Джеты-Огуз, покрытого пышной растительностью и получившего такое название в честь монументальной гряды красных скал Семь волов. Далее доедем до Каракола, разместимся в отеле. В течение дня будет перерыв на обед в национальном ресторане.

Ущелье Джеты-Огуз, скалы Семь воловУщелье Джеты-Огуз, скалы Семь воловУщелье Джеты-Огуз, скалы Семь воловУщелье Джеты-Огуз, скалы Семь волов
5 день

Ущелье Барскаун, каньон Сказка

Начнём день в киргизской Швейцарии — красивейшем ущелье Барскаун на южном берегу знаменитого озера Иссык-Куль. Осмотрим ещё одну удивительно живописную локацию — каньон Сказка, известный своими красными глиняными скалами.

К вечеру прибудем в Бишкек, разместимся в отеле. В этот день включены завтрак и ужин.

Ущелье Барскаун, каньон СказкаУщелье Барскаун, каньон СказкаУщелье Барскаун, каньон СказкаУщелье Барскаун, каньон Сказка
6 день

Ущелье Чункурчак, рынок, возвращение в Казахстан

В первой половине дня устроим захватывающее приключение — прогуляемся по Небесному мосту в ущелье Чункурчак, созерцая горные пейзажи вокруг. Далее пройдёмся по рядам рынка в Оше — древнейшего базара этих мест, возраст которого превышает 3 тысячелетия.

Затем вернёмся в Алматы и доставим вас к аэропорту. В этот день включены завтрак и обед.

Ущелье Чункурчак, рынок, возвращение в КазахстанУщелье Чункурчак, рынок, возвращение в КазахстанУщелье Чункурчак, рынок, возвращение в КазахстанУщелье Чункурчак, рынок, возвращение в Казахстан

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном внедорожнике
  • Проживание
  • Питание по программе, питьевая вода ежедневно
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Алматы и обратно
  • Одна ночь в отеле в Алматы в первый день
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Алматы, 07:00
Завершение: аэропорт Алматы, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Алматы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиМузеиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыОзераПрирода и пейзажиЗеленый базарНа ноябрьские праздникиЧёрный каньонДжиппингКаньоныДжиппингПрирода и пейзажи

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