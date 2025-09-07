Индивидуально по Казахстану: барханы, каньоны, озёра на люксовом внедорожнике
Увидеть таинственный затопленный лес, встретить закат в пустыне и переночевать в юрте
Это путешествие наполнено природными чудесами до краёв! Вы увидите озеро с торчащими из-под воды елями. Полюбуетесь зеркальной гладью озера Кольсай, в которой небо сливается с горами.
Услышите, как «поёт» бархан, издающий
низкий гул среди тишины пустыни, и пройдёте сквозь марсианские ландшафты гор Актау и каньонов Чарынский и Чёрный. Без спешки и с комфортом вы осмотрите главные природные символы южного Казахстана всего за 3 дня. Всё продумано, чтобы вы могли просто наслаждаться!
Описание тура
Организационные детали
Связь будет стабильной только в населённых пунктах и гостевых домах. На локациях в горах возможна полная или частичная потеря мобильного сигнала. Необходимо иметь удобную одежду, обувь и личные средства гигиены.
Программа тура по дням
1 день
Барханы и марсианские пейзажи «Алтын-Эмеля»
В первый день путешествия мы отправимся в Национальный парк «Алтын-Эмель» — одно из самых живописных мест в окрестностях Алматы. Здесь, среди просторов пустынных долин, раскинулись причудливые известняковые склоны гор Актау. Их пёстрые слоистые породы создают фантастический пейзаж, напоминающий инопланетный. Мы неспешно прогуляемся по живописным тропам и насладимся захватывающими видами.
А вечером встретим закат на Поющем бархане. Этот песчаный гигант, достигающий до 150 метров в высоту, при движении песка издаёт глубокий гул, напоминающий органную музыку. Мы сделаем яркие кадры на фоне дюн и насладимся атмосферой пустыни.
2 день
Черепашьи горы, Чарынский и Чёрный каньоны
После завтрака мы отправимся исследовать Торткол — Черепашьи горы, чьи округлые скальные формы напоминают панцири древних рептилий. Эти необычные природные образования словно парят среди степи.
Следующей точкой нашего маршрута станут два уникальных ущелья — Чарынский каньон, известный своими гигантскими каменными башнями, и таинственный Чёрный каньон. Мы пройдёмся по тропам вдоль отвесных стен, увидим удивительные формы, созданные природой, и вспомним древние легенды, связанные с этими местами.
3 день
Озёра Кольсай и Каинды - жемчужины Тянь-Шаня
После завтрака мы отправимся к знаменитому озеру Каинды, где под изумрудной водой покоится затопленный лес. Стволы деревьев, торчащие прямо из зеркальной глади, создают ощущение, что время здесь словно застыло. Вы сможете прогуляться по берегу, насладиться свежим горным воздухом и необычной природой этого редкого места.
После экскурсии сделаем остановку на обед в посёлке. Завершением путешествия станет визит на Кольсай — озеро с кристально чистой водой, которое прячется среди лесистых склонов. Вы соприкоснётесь с удивительной тишиной, сможете сделать фото на фоне гор и насладиться природой, почти не тронутой цивилизацией. Возвращение в город — ориентировочно в 19:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание, предусмотренное в гостевых домах
Индивидуальный трансфер
Услуги сертифицированного гида
Все входные билеты в национальные парки
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Алматы и обратно
Проживание в отелях Алматы (вне программы, при необходимости)
Питание в кафе и ресторанах по маршруту
Поездки на такси
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, ориентировочное время начала 7:00. Возможны изменения времени по согласованию с участником
Завершение: Алматы, около 19:00. Финальное время может быть скорректировано по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 18 туристов
Я русско- и англоязычный гид. Люблю путешествовать и открывать новые места. Я позитивный и жизнерадостный человек и могу поделиться своими эмоциями с вами. А ещё я со своей командой сделаю ваш отдых и незабываемым, и вы обязательно захотите вернуться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 сен 2025
Впечатления от экскурсии превзошли все наши ожидания! Три дня пролетели незаметно, море впечатлений, эмоций и классных фото в личных архив. Рада, что выбрала для такого путешествия именно этих ребят. Все
продумано до мелочей, даже до тех, о которых ты сам не подозреваешь. Юлия и Анатолий, спасибо Вам за прекрасную возможность насладиться красотой вашего края, спасибо за Ваш труд и заботу. Успехов!!!