В первый день путешествия мы отправимся в Национальный парк «Алтын-Эмель» — одно из самых живописных мест в окрестностях Алматы. Здесь, среди просторов пустынных долин, раскинулись причудливые известняковые склоны гор Актау. Их пёстрые слоистые породы создают фантастический пейзаж, напоминающий инопланетный. Мы неспешно прогуляемся по живописным тропам и насладимся захватывающими видами.

А вечером встретим закат на Поющем бархане. Этот песчаный гигант, достигающий до 150 метров в высоту, при движении песка издаёт глубокий гул, напоминающий органную музыку. Мы сделаем яркие кадры на фоне дюн и насладимся атмосферой пустыни.